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Очередь перед Крымским мостом превысила тысячу машин - РИА Новости, 01.07.2024
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11:11 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/krym-1956570475.html
Очередь перед Крымским мостом превысила тысячу машин
Очередь перед Крымским мостом превысила тысячу машин - РИА Новости, 01.07.2024
Очередь перед Крымским мостом превысила тысячу машин
Очередь перед Крымским мостом со стороны Тамани выросла более чем на 100 машин и превысила тысячу, время ожидания составляет около 3 часов, сообщил оперативный... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T11:11
2024-07-01T11:11
общество
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тамань (станица)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Очередь перед Крымским мостом со стороны Тамани выросла более чем на 100 машин и превысила тысячу, время ожидания составляет около 3 часов, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. По состоянию на 9 утра, в очереди со стороны Тамани находились 913 транспортных средств, со стороны Крыма – 165. "В очереди со стороны Тамани находится 1020 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 60 транспортных средства", - говорится в сообщении. Статистика приведена по состоянию на 10.00 мск. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы и маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря. Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона. Власти республики извинились за неудобства и заявили, что принято решение увеличить количество постов досмотра, установленных перед Крымским мостом в рамках транспортной безопасности, и усилить их работу.
https://ria.ru/20240630/most-1956501582.html
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общество, авто, тамань (станица), керчь, азовское море
Общество, Авто, Тамань (станица), Керчь, Азовское море
Очередь перед Крымским мостом превысила тысячу машин

Очередь перед Крымским мостом со стороны Тамани превысила тысячу машин

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Очередь перед Крымским мостом со стороны Тамани выросла более чем на 100 машин и превысила тысячу, время ожидания составляет около 3 часов, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
По состоянию на 9 утра, в очереди со стороны Тамани находились 913 транспортных средств, со стороны Крыма – 165.
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Очереди машин у Крымского моста сократились
30 июня, 19:54
"В очереди со стороны Тамани находится 1020 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 60 транспортных средства", - говорится в сообщении. Статистика приведена по состоянию на 10.00 мск.
По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы и маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона. Власти республики извинились за неудобства и заявили, что принято решение увеличить количество постов досмотра, установленных перед Крымским мостом в рамках транспортной безопасности, и усилить их работу.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Очередь перед Крымским мостом сократилась вдвое
23 июня, 16:29
 
ОбществоАвтоТамань (станица)КерчьАзовское море
 
 
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