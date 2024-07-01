Очередь перед Крымским мостом превысила тысячу машин
Очередь перед Крымским мостом со стороны Тамани превысила тысячу машин
Крымский мост. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Очередь перед Крымским мостом со стороны Тамани выросла более чем на 100 машин и превысила тысячу, время ожидания составляет около 3 часов, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
По состоянию на 9 утра, в очереди со стороны Тамани находились 913 транспортных средств, со стороны Крыма – 165.
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"В очереди со стороны Тамани находится 1020 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 60 транспортных средства", - говорится в сообщении. Статистика приведена по состоянию на 10.00 мск.
По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы и маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона. Власти республики извинились за неудобства и заявили, что принято решение увеличить количество постов досмотра, установленных перед Крымским мостом в рамках транспортной безопасности, и усилить их работу.
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