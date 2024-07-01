https://ria.ru/20240701/krym-1956570475.html

Очередь перед Крымским мостом превысила тысячу машин

Очередь перед Крымским мостом превысила тысячу машин - РИА Новости, 01.07.2024

Очередь перед Крымским мостом превысила тысячу машин

Очередь перед Крымским мостом со стороны Тамани выросла более чем на 100 машин и превысила тысячу, время ожидания составляет около 3 часов, сообщил оперативный... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T11:11

2024-07-01T11:11

2024-07-01T11:11

общество

авто

тамань (станица)

керчь

азовское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Очередь перед Крымским мостом со стороны Тамани выросла более чем на 100 машин и превысила тысячу, время ожидания составляет около 3 часов, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. По состоянию на 9 утра, в очереди со стороны Тамани находились 913 транспортных средств, со стороны Крыма – 165. "В очереди со стороны Тамани находится 1020 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 60 транспортных средства", - говорится в сообщении. Статистика приведена по состоянию на 10.00 мск. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы и маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря. Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона. Власти республики извинились за неудобства и заявили, что принято решение увеличить количество постов досмотра, установленных перед Крымским мостом в рамках транспортной безопасности, и усилить их работу.

https://ria.ru/20240630/most-1956501582.html

https://ria.ru/20240623/most-1954871337.html

тамань (станица)

керчь

азовское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, авто, тамань (станица), керчь, азовское море