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Часть сгоревшего "Крокуса" могут передать под выставочные площади - РИА Новости, 01.07.2024
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05:07 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/krokus-1956540320.html
Часть сгоревшего "Крокуса" могут передать под выставочные площади
Часть сгоревшего "Крокуса" могут передать под выставочные площади - РИА Новости, 01.07.2024
Часть сгоревшего "Крокуса" могут передать под выставочные площади
Часть сгоревшего концертного зала "Крокус Сити холл" могут передать под выставочные площади после восстановления здания, заявил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T05:07
2024-07-01T05:07
московская область (подмосковье)
красногорск
андрей воробьев
крокус сити холл
крокус
происшествия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Часть сгоревшего концертного зала "Крокус Сити холл" могут передать под выставочные площади после восстановления здания, заявил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев, отметив, что власти региона находятся в контакте с собственником по этому вопросу. Ранее губернатор Подмосковья в беседе с РИА Новости сообщил, что концертного зала на месте сгоревшего "Крокуса" больше не будет. "Там будет скорее всего выставочная площадь", - сказал Воробьев, комментируя планы по восстановлению здания. Губернатор добавил, что власти региона находятся в контакте с собственником. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Крокус сити холл" в результате пожара полностью сгорел.
https://ria.ru/20240629/krokus-1956254484.html
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московская область (подмосковье), красногорск, андрей воробьев, крокус сити холл, крокус, происшествия
Московская область (Подмосковье), Красногорск, Андрей Воробьев, Крокус Сити Холл, Крокус, Происшествия
Часть сгоревшего "Крокуса" могут передать под выставочные площади

Воробьев: часть сгоревшего "Крокуса" могут передать под выставочные площади

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание "Крокус Сити Холл"
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Часть сгоревшего концертного зала "Крокус Сити холл" могут передать под выставочные площади после восстановления здания, заявил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев, отметив, что власти региона находятся в контакте с собственником по этому вопросу.
Ранее губернатор Подмосковья в беседе с РИА Новости сообщил, что концертного зала на месте сгоревшего "Крокуса" больше не будет.
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"Там будет скорее всего выставочная площадь", - сказал Воробьев, комментируя планы по восстановлению здания.
Губернатор добавил, что власти региона находятся в контакте с собственником.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Крокус сити холл" в результате пожара полностью сгорел.
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Московская область (Подмосковье)КрасногорскАндрей ВоробьевКрокус Сити ХоллКрокусПроисшествия
 
 
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