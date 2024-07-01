https://ria.ru/20240701/krokus-1956540320.html

Часть сгоревшего "Крокуса" могут передать под выставочные площади

Часть сгоревшего "Крокуса" могут передать под выставочные площади - РИА Новости, 01.07.2024

Часть сгоревшего "Крокуса" могут передать под выставочные площади

Часть сгоревшего концертного зала "Крокус Сити холл" могут передать под выставочные площади после восстановления здания, заявил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T05:07

2024-07-01T05:07

2024-07-01T05:07

московская область (подмосковье)

красногорск

андрей воробьев

крокус сити холл

крокус

происшествия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Часть сгоревшего концертного зала "Крокус Сити холл" могут передать под выставочные площади после восстановления здания, заявил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев, отметив, что власти региона находятся в контакте с собственником по этому вопросу. Ранее губернатор Подмосковья в беседе с РИА Новости сообщил, что концертного зала на месте сгоревшего "Крокуса" больше не будет. "Там будет скорее всего выставочная площадь", - сказал Воробьев, комментируя планы по восстановлению здания. Губернатор добавил, что власти региона находятся в контакте с собственником. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Крокус сити холл" в результате пожара полностью сгорел.

https://ria.ru/20240629/krokus-1956254484.html

https://ria.ru/20240621/gosnagrady-1954527796.html

московская область (подмосковье)

красногорск

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московская область (подмосковье), красногорск, андрей воробьев, крокус сити холл, крокус, происшествия