https://ria.ru/20240701/kredit-1956758918.html
Польша получила от США кредит на закупку вооружения ПРО и ПВО
Польша получила от США кредит на закупку вооружения ПРО и ПВО - РИА Новости, 01.07.2024
Польша получила от США кредит на закупку вооружения ПРО и ПВО
США выделили Польше кредит в 2 миллиарда долларов на закупку вооружения ПРО и ПВО, сообщает министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T23:08
2024-07-01T23:08
2024-07-01T23:08
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ВАРШАВА, 1 июл - РИА Новости. США выделили Польше кредит в 2 миллиарда долларов на закупку вооружения ПРО и ПВО, сообщает министерство национальной обороны республики. "Польша и США заключили соглашение о прямом займе в рамках программы "Иностранное военное финансирование" на сумму 2 миллиарда долларов США", - говорится в сообщении. Отмечается, что это уже второй кредит, выданный правительством США Польше за последнее время. Польские военные рассказали, что на средства кредита будут приобретены средства ПРО и ПВО. "Полученные средства будут направлены на дальнейшее укрепление оборонного потенциала Польши путем приобретения у США потенциала в области ПВО и противоракетной обороны. Такие системы являются приоритетными для Вооруженных сил Республики Польша при нынешних угрозах", - говорится в сообщении. Военные не разглашают условий кредита, сообщив лишь, что он заключен на "очень выгодных финансовых условиях".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, польша, в мире
Польша получила от США кредит на закупку вооружения ПРО и ПВО
Минобороны Польши: США выделили кредит в $2 млрд на закупку вооружения ПРО и ПВО
ВАРШАВА, 1 июл - РИА Новости. США выделили Польше кредит в 2 миллиарда долларов на закупку вооружения ПРО и ПВО, сообщает министерство национальной обороны республики.
"Польша и США заключили соглашение о прямом займе в рамках программы "Иностранное военное финансирование" на сумму 2 миллиарда долларов США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это уже второй кредит, выданный правительством США Польше за последнее время.
Польские военные рассказали, что на средства кредита будут приобретены средства ПРО и ПВО.
«
"Полученные средства будут направлены на дальнейшее укрепление оборонного потенциала Польши путем приобретения у США потенциала в области ПВО и противоракетной обороны. Такие системы являются приоритетными для Вооруженных сил Республики Польша при нынешних угрозах", - говорится в сообщении.
Военные не разглашают условий кредита, сообщив лишь, что он заключен на "очень выгодных финансовых условиях".