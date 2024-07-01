https://ria.ru/20240701/kredit-1956758918.html

Польша получила от США кредит на закупку вооружения ПРО и ПВО

Польша получила от США кредит на закупку вооружения ПРО и ПВО - РИА Новости, 01.07.2024

Польша получила от США кредит на закупку вооружения ПРО и ПВО

США выделили Польше кредит в 2 миллиарда долларов на закупку вооружения ПРО и ПВО, сообщает министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T23:08

2024-07-01T23:08

2024-07-01T23:08

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ВАРШАВА, 1 июл - РИА Новости. США выделили Польше кредит в 2 миллиарда долларов на закупку вооружения ПРО и ПВО, сообщает министерство национальной обороны республики. "Польша и США заключили соглашение о прямом займе в рамках программы "Иностранное военное финансирование" на сумму 2 миллиарда долларов США", - говорится в сообщении. Отмечается, что это уже второй кредит, выданный правительством США Польше за последнее время. Польские военные рассказали, что на средства кредита будут приобретены средства ПРО и ПВО. "Полученные средства будут направлены на дальнейшее укрепление оборонного потенциала Польши путем приобретения у США потенциала в области ПВО и противоракетной обороны. Такие системы являются приоритетными для Вооруженных сил Республики Польша при нынешних угрозах", - говорится в сообщении. Военные не разглашают условий кредита, сообщив лишь, что он заключен на "очень выгодных финансовых условиях".

https://ria.ru/20240313/rakety-1932816141.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, польша, в мире