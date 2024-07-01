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Польша получила от США кредит на закупку вооружения ПРО и ПВО - РИА Новости, 01.07.2024
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23:08 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/kredit-1956758918.html
Польша получила от США кредит на закупку вооружения ПРО и ПВО
Польша получила от США кредит на закупку вооружения ПРО и ПВО - РИА Новости, 01.07.2024
Польша получила от США кредит на закупку вооружения ПРО и ПВО
США выделили Польше кредит в 2 миллиарда долларов на закупку вооружения ПРО и ПВО, сообщает министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T23:08
2024-07-01T23:08
сша
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ВАРШАВА, 1 июл - РИА Новости. США выделили Польше кредит в 2 миллиарда долларов на закупку вооружения ПРО и ПВО, сообщает министерство национальной обороны республики. "Польша и США заключили соглашение о прямом займе в рамках программы "Иностранное военное финансирование" на сумму 2 миллиарда долларов США", - говорится в сообщении. Отмечается, что это уже второй кредит, выданный правительством США Польше за последнее время. Польские военные рассказали, что на средства кредита будут приобретены средства ПРО и ПВО. "Полученные средства будут направлены на дальнейшее укрепление оборонного потенциала Польши путем приобретения у США потенциала в области ПВО и противоракетной обороны. Такие системы являются приоритетными для Вооруженных сил Республики Польша при нынешних угрозах", - говорится в сообщении. Военные не разглашают условий кредита, сообщив лишь, что он заключен на "очень выгодных финансовых условиях".
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сша, польша, в мире
США, Польша, В мире
Польша получила от США кредит на закупку вооружения ПРО и ПВО

Минобороны Польши: США выделили кредит в $2 млрд на закупку вооружения ПРО и ПВО

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 июл - РИА Новости. США выделили Польше кредит в 2 миллиарда долларов на закупку вооружения ПРО и ПВО, сообщает министерство национальной обороны республики.
"Польша и США заключили соглашение о прямом займе в рамках программы "Иностранное военное финансирование" на сумму 2 миллиарда долларов США", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что это уже второй кредит, выданный правительством США Польше за последнее время.
Польские военные рассказали, что на средства кредита будут приобретены средства ПРО и ПВО.
«
"Полученные средства будут направлены на дальнейшее укрепление оборонного потенциала Польши путем приобретения у США потенциала в области ПВО и противоракетной обороны. Такие системы являются приоритетными для Вооруженных сил Республики Польша при нынешних угрозах", - говорится в сообщении.
Военные не разглашают условий кредита, сообщив лишь, что он заключен на "очень выгодных финансовых условиях".
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