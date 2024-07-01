https://ria.ru/20240701/korabli-1956569757.html
Для кораблей ВМФ разработают морские версии ЗРК "Тор" и "Бук"
Для кораблей ВМФ разработают морские версии ЗРК "Тор" и "Бук" - РИА Новости, 01.07.2024
Для кораблей ВМФ разработают морские версии ЗРК "Тор" и "Бук"
Производители комплексов ПВО типа "Тор", Бук" и других разрабатывают их морские версии для размещения на кораблях ВМФ РФ, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T11:07
2024-07-01T11:07
2024-07-01T11:07
безопасность
кронштадт
ренат мистахов
сергей сафронов (телеведущий)
вмф рф
концерн пво "алмаз-антей"
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Производители комплексов ПВО типа "Тор", Бук" и других разрабатывают их морские версии для размещения на кораблях ВМФ РФ, заявил в интервью РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов. Разработчиком и производителем данных комплексов является концерн ВКО "Алмаз-Антей". На военно-морском салоне в Кронштадте концерн, в частности, представил морскую версию ЗРК "Тор" с аббревиатурой "М2КМ". Морская версия ЗРПК "Панцирь" уже разработана и устанавливается на корабли. "Сегодня ПВО на сухопутье обеспечивают "Панцирь", "Тор", "Бук", это тоже интересно. Почему их нельзя применить на кораблях? Наши разработчики начинают прорабатывать возможности и для нас", - сказал Мистахов. Он подчеркнул, что все наземные комплексы типа "Тор" и "Бук" хорошо себя зарекомендовали, но в них ракеты летят сверху. "То, что летит по воде, оно летит ровно, потому что водная гладь ровная, летит на малой высоте над водой, и нам нужно уничтожить эту ракету на данном расстоянии. Морской беспилотник тоже идёт по глади, поэтому задача несколько усложняется", - отметил Мистахов. "Мы должны уничтожать те же морские дроны на максимальной дальности: чем дальше, тем лучше. Потому что, если к нам подплывает не один и не два БЭКа (безэкипажных катера - ред.), а стая - время работает не на нас, мы должны эту стаю максимально раньше уничтожить и обеспечить попадание так, чтобы было попадание стопроцентное и не тратился боезапас", - добавил гендиректор "Ак Барса".
https://ria.ru/20240228/zrk-1929891123.html
https://ria.ru/20240619/raketa-1953835023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, кронштадт, ренат мистахов, сергей сафронов (телеведущий), вмф рф, концерн пво "алмаз-антей"
Безопасность, Кронштадт, Ренат Мистахов, Сергей Сафронов (телеведущий), ВМФ РФ, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Для кораблей ВМФ разработают морские версии ЗРК "Тор" и "Бук"
Гендиректор "Ак Барса" Мистахов: для кораблей ВМФ разработают ЗРК "Тор" и "Бук"
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Производители комплексов ПВО типа "Тор", Бук" и других разрабатывают их морские версии для размещения на кораблях ВМФ РФ, заявил в интервью РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.
Разработчиком и производителем данных комплексов является концерн ВКО "Алмаз-Антей
". На военно-морском салоне в Кронштадте
концерн, в частности, представил морскую версию ЗРК "Тор" с аббревиатурой "М2КМ". Морская версия ЗРПК "Панцирь" уже разработана и устанавливается на корабли.
"Сегодня ПВО на сухопутье обеспечивают "Панцирь", "Тор", "Бук", это тоже интересно. Почему их нельзя применить на кораблях? Наши разработчики начинают прорабатывать возможности и для нас", - сказал Мистахов.
Он подчеркнул, что все наземные комплексы типа "Тор" и "Бук" хорошо себя зарекомендовали, но в них ракеты летят сверху.
«
"То, что летит по воде, оно летит ровно, потому что водная гладь ровная, летит на малой высоте над водой, и нам нужно уничтожить эту ракету на данном расстоянии. Морской беспилотник тоже идёт по глади, поэтому задача несколько усложняется", - отметил Мистахов.
"Мы должны уничтожать те же морские дроны на максимальной дальности: чем дальше, тем лучше. Потому что, если к нам подплывает не один и не два БЭКа (безэкипажных катера - ред.), а стая - время работает не на нас, мы должны эту стаю максимально раньше уничтожить и обеспечить попадание так, чтобы было попадание стопроцентное и не тратился боезапас", - добавил гендиректор "Ак Барса".