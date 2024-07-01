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Прокуратура проверит данные о конкурсе, где подростки были в купальниках - РИА Новости, 01.07.2024
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17:00 01.07.2024 (обновлено: 17:16 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/konkurs-1956681988.html
Прокуратура проверит данные о конкурсе, где подростки были в купальниках
Прокуратура проверит данные о конкурсе, где подростки были в купальниках - РИА Новости, 01.07.2024
Прокуратура проверит данные о конкурсе, где подростки были в купальниках
Прокуратура проверит информацию о модельном конкурсе в Ростове-на-Дону, где участницы-подростки выходили в купальниках, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T17:00
2024-07-01T17:16
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл - РИА Новости. Прокуратура проверит информацию о модельном конкурсе в Ростове-на-Дону, где участницы-подростки выходили в купальниках, сообщил журналистам представитель надзорного ведомства Ростовской области. Ранее ряд Telegram-каналов распространил информацию о конкурсе красоты в Ростове-на-Дону, где у участниц-подростков был выход в купальниках. "Проверяется информация о конкурсе, распространенная в СМИ", - сказал он. Как сообщил РИА Новости гендиректор "Имидж-Элит" Михаил Степура, 29 июня в парке в Ростове-на-Дону прошло два конкурса "Детская супермодель России 2024" и "Лучшая модель Юга России". В первом из них участвовали дети от 4 до 14 лет, которые "в купальниках не выходили". Во втором, к которому допускались участницы от 15 до 23 лет, действительно один из выходов был в купальниках. "Мы проводим эти конкусы уже 27 лет и никогда никаких нареканий не было... В конкурсе моделей всегда оценивается не только лицо, внешность, но и фигура, потому что для моделей параметры обязательны", - рассказал он, добавив, что среди зрителей, которые пришли на конкурс, большинство были родственники участниц.
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ростов-на-дону, ростовская область
Ростов-на-Дону, Ростовская область
Прокуратура проверит данные о конкурсе, где подростки были в купальниках

Прокуратура проверит данные о конкурсе "Детская супермодель" в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл - РИА Новости. Прокуратура проверит информацию о модельном конкурсе в Ростове-на-Дону, где участницы-подростки выходили в купальниках, сообщил журналистам представитель надзорного ведомства Ростовской области.
Ранее ряд Telegram-каналов распространил информацию о конкурсе красоты в Ростове-на-Дону, где у участниц-подростков был выход в купальниках.
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"Проверяется информация о конкурсе, распространенная в СМИ", - сказал он.
Как сообщил РИА Новости гендиректор "Имидж-Элит" Михаил Степура, 29 июня в парке в Ростове-на-Дону прошло два конкурса "Детская супермодель России 2024" и "Лучшая модель Юга России". В первом из них участвовали дети от 4 до 14 лет, которые "в купальниках не выходили". Во втором, к которому допускались участницы от 15 до 23 лет, действительно один из выходов был в купальниках.
"Мы проводим эти конкусы уже 27 лет и никогда никаких нареканий не было... В конкурсе моделей всегда оценивается не только лицо, внешность, но и фигура, потому что для моделей параметры обязательны", - рассказал он, добавив, что среди зрителей, которые пришли на конкурс, большинство были родственники участниц.
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