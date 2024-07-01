Президент Бразилии надеется на прорыв в конфликте России и Украины
Президент Бразилии Лула да Силва надеется на прорыв в конфликте России и Украины
© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкНа экране – президент Бразилии Лула да Силва в режиме видеоконференции
На экране – президент Бразилии Лула да Силва в режиме видеоконференции . Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил надежду, что в конфликте между Россией и Украиной произойдет "прорыв", который позволит начать мирные переговоры, и добавил, что в таком случае у него не будет проблем с участием в переговорах.
Во время интервью местной радиостанции Princesa президент отметил, что отправлял своего советника Селсу Аморим на переговоры с Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.
«
"Я рассказал Владимиру Зеленскому и отправил своего советника Селсу Аморима в Украину, чтобы поговорить с Зеленским, и в Россию, чтобы поговорить с Путиным, чтобы узнать, есть ли прорыв, чтобы начать обсуждение соглашения, мира. Когда будет прорыв, ... можно что-то решать, но я не буду участвовать в конфликте", - заявил он в интервью радиостанции.
Лидер Бразилии снова указал на то, что конфликт между Россией и Украиной может решиться за столом переговоров.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньём, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, её демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истёк, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.