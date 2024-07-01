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КНДР запустила две баллистических ракеты, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.07.2024
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02:02 01.07.2024 (обновлено: 02:03 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/kndr-1956534896.html
КНДР запустила две баллистических ракеты, сообщили СМИ
КНДР запустила две баллистических ракеты, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.07.2024
КНДР запустила две баллистических ракеты, сообщили СМИ
КНДР произвела пуск двух баллистических ракет, одна из которых малой дальности, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T02:02
2024-07-01T02:03
в мире
пхеньян
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. КНДР произвела пуск двух баллистических ракет, одна из которых малой дальности, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея. "Северная Корея выпустила одну баллистическую ракету малой дальности и еще одну баллистическую ракету", - пишет агентство. Ранее агентство передавало, что КНДР выпустила одну баллистическую ракету в восточном направлении. Главное управление ракетостроения КНДР сообщало в четверг, что 26 июня успешно провело испытание ракет с отделяющейся боевой частью "по отделению их маневрирующих боевых частей и управлению их наведением". Южнокорейские военные отмечали, что Пхеньян, предположительно, провел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, завершившийся неудачей, а опубликованные КНДР фотографии могут относиться к пуску межконтинентальной баллистической ракеты на жидком топливе (МБР) "Хвасон-17" в марте 2023 года.
https://ria.ru/20231218/kndr-1916380975.html
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в мире, пхеньян
В мире, Пхеньян
КНДР запустила две баллистических ракеты, сообщили СМИ

"Ренхап": КНДР выпустила две баллистических ракеты в сторону Японского моря

© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. КНДР произвела пуск двух баллистических ракет, одна из которых малой дальности, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.
«
"Северная Корея выпустила одну баллистическую ракету малой дальности и еще одну баллистическую ракету", - пишет агентство.
Ранее агентство передавало, что КНДР выпустила одну баллистическую ракету в восточном направлении.
Главное управление ракетостроения КНДР сообщало в четверг, что 26 июня успешно провело испытание ракет с отделяющейся боевой частью "по отделению их маневрирующих боевых частей и управлению их наведением". Южнокорейские военные отмечали, что Пхеньян, предположительно, провел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, завершившийся неудачей, а опубликованные КНДР фотографии могут относиться к пуску межконтинентальной баллистической ракеты на жидком топливе (МБР) "Хвасон-17" в марте 2023 года.
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
18 декабря 2023, 02:38
 
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