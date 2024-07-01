https://ria.ru/20240701/kndr-1956534896.html

КНДР запустила две баллистических ракеты, сообщили СМИ

КНДР запустила две баллистических ракеты, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.07.2024

КНДР запустила две баллистических ракеты, сообщили СМИ

КНДР произвела пуск двух баллистических ракет, одна из которых малой дальности, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T02:02

2024-07-01T02:02

2024-07-01T02:03

в мире

пхеньян

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. КНДР произвела пуск двух баллистических ракет, одна из которых малой дальности, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея. "Северная Корея выпустила одну баллистическую ракету малой дальности и еще одну баллистическую ракету", - пишет агентство. Ранее агентство передавало, что КНДР выпустила одну баллистическую ракету в восточном направлении. Главное управление ракетостроения КНДР сообщало в четверг, что 26 июня успешно провело испытание ракет с отделяющейся боевой частью "по отделению их маневрирующих боевых частей и управлению их наведением". Южнокорейские военные отмечали, что Пхеньян, предположительно, провел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, завершившийся неудачей, а опубликованные КНДР фотографии могут относиться к пуску межконтинентальной баллистической ракеты на жидком топливе (МБР) "Хвасон-17" в марте 2023 года.

https://ria.ru/20231218/kndr-1916380975.html

пхеньян

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в мире, пхеньян