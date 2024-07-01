КНДР запустила две баллистических ракеты, сообщили СМИ
"Ренхап": КНДР выпустила две баллистических ракеты в сторону Японского моря
© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. КНДР произвела пуск двух баллистических ракет, одна из которых малой дальности, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.
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"Северная Корея выпустила одну баллистическую ракету малой дальности и еще одну баллистическую ракету", - пишет агентство.
Ранее агентство передавало, что КНДР выпустила одну баллистическую ракету в восточном направлении.
Главное управление ракетостроения КНДР сообщало в четверг, что 26 июня успешно провело испытание ракет с отделяющейся боевой частью "по отделению их маневрирующих боевых частей и управлению их наведением". Южнокорейские военные отмечали, что Пхеньян, предположительно, провел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, завершившийся неудачей, а опубликованные КНДР фотографии могут относиться к пуску межконтинентальной баллистической ракеты на жидком топливе (МБР) "Хвасон-17" в марте 2023 года.
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
18 декабря 2023, 02:38