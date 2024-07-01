https://ria.ru/20240701/klip-1956738630.html

Опубликован клип мюзикла-пародии с мировыми хитами

Опубликован клип мюзикла-пародии с мировыми хитами - РИА Новости, 01.07.2024

Опубликован клип мюзикла-пародии с мировыми хитами

К юбилейному показу комедийного шоу из суперхитов "МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так" театральная компания "Бродвей Москва" выпустила новый трейлер*... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T20:13

2024-07-01T20:13

2024-07-01T20:13

пресс-релизы

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МОСКВА, 1 июл — пресс-служба ООО "Театральная компания Бродвей Москва". К юбилейному показу комедийного шоу из суперхитов "МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так" театральная компания "Бродвей Москва" выпустила новый трейлер* постановки. Отмечается, что в центре сюжета – история, случившаяся в вымышленном городке Семиозерске, очень похожем на любой российский районный центр. Шеф крупного предприятия заказывает маленькому, но гордому театру Дома культуры постановку Mamma Mia! ("Мамма Мия!"),– любимого мюзикла своей жены. Режиссер и артисты с берутся за дело, однако у заказчика есть свои представления о прекрасном. Раз за разом спуская очередную абсурдную идею, он не представляет, во что в итоге выльются его пожелания. В постановке принимают участие звезды российских мюзиклов: Павел Левкин, Юлия Чуракова, Александр Бабик. А также их коллеги из Театра имени Пушкина, Сатирикона, Театра Наций: Анна Кармакова, Александр Матросов, Сергей Федюшкин, Никита Смольянинов и другие. Творческую команду спектакля возглавила режиссер Анна Шевчук, хореографом-постановщиком стала Ирина Кашуба, музыкальным руководителем – Артур Байдо. Художественное оформление создали сценограф Максим Обрезков, художник по костюмам Анастасия Федорова и художник по свету Александр Сиваев. Пьесу и тексты песен написал драматург и сценарист Сергей Плотов. * категория информационной продукции (12+) Реклама, ООО "Мдм шоу", ИНН 9704060010, erid: F7NfYUJCUneLsXEjCnyz

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы