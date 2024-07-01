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Опубликован клип мюзикла-пародии с мировыми хитами
Опубликован клип мюзикла-пародии с мировыми хитами - РИА Новости, 01.07.2024
Опубликован клип мюзикла-пародии с мировыми хитами
К юбилейному показу комедийного шоу из суперхитов "МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так" театральная компания "Бродвей Москва" выпустила новый трейлер*... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T20:13
2024-07-01T20:13
2024-07-01T20:13
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МОСКВА, 1 июл — пресс-служба ООО "Театральная компания Бродвей Москва". К юбилейному показу комедийного шоу из суперхитов "МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так" театральная компания "Бродвей Москва" выпустила новый трейлер* постановки. Отмечается, что в центре сюжета – история, случившаяся в вымышленном городке Семиозерске, очень похожем на любой российский районный центр. Шеф крупного предприятия заказывает маленькому, но гордому театру Дома культуры постановку Mamma Mia! ("Мамма Мия!"),– любимого мюзикла своей жены. Режиссер и артисты с берутся за дело, однако у заказчика есть свои представления о прекрасном. Раз за разом спуская очередную абсурдную идею, он не представляет, во что в итоге выльются его пожелания. В постановке принимают участие звезды российских мюзиклов: Павел Левкин, Юлия Чуракова, Александр Бабик. А также их коллеги из Театра имени Пушкина, Сатирикона, Театра Наций: Анна Кармакова, Александр Матросов, Сергей Федюшкин, Никита Смольянинов и другие. Творческую команду спектакля возглавила режиссер Анна Шевчук, хореографом-постановщиком стала Ирина Кашуба, музыкальным руководителем – Артур Байдо. Художественное оформление создали сценограф Максим Обрезков, художник по костюмам Анастасия Федорова и художник по свету Александр Сиваев. Пьесу и тексты песен написал драматург и сценарист Сергей Плотов. * категория информационной продукции (12+) Реклама, ООО "Мдм шоу", ИНН 9704060010, erid: F7NfYUJCUneLsXEjCnyz
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 1 июл — пресс-служба ООО "Театральная компания Бродвей Москва".
К юбилейному показу комедийного шоу из суперхитов "МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так" театральная компания "Бродвей Москва" выпустила новый трейлер
* постановки.
Отмечается, что в центре сюжета – история, случившаяся в вымышленном городке Семиозерске, очень похожем на любой российский районный центр. Шеф крупного предприятия заказывает маленькому, но гордому театру Дома культуры постановку Mamma Mia! ("Мамма Мия!"),– любимого мюзикла своей жены. Режиссер и артисты с берутся за дело, однако у заказчика есть свои представления о прекрасном. Раз за разом спуская очередную абсурдную идею, он не представляет, во что в итоге выльются его пожелания.
В постановке принимают участие звезды российских мюзиклов: Павел Левкин, Юлия Чуракова, Александр Бабик. А также их коллеги из Театра имени Пушкина, Сатирикона, Театра Наций: Анна Кармакова, Александр Матросов, Сергей Федюшкин, Никита Смольянинов и другие.
Творческую команду спектакля возглавила режиссер Анна Шевчук, хореографом-постановщиком стала Ирина Кашуба, музыкальным руководителем – Артур Байдо. Художественное оформление создали сценограф Максим Обрезков, художник по костюмам Анастасия Федорова и художник по свету Александр Сиваев. Пьесу и тексты песен написал драматург и сценарист Сергей Плотов.
* категория информационной продукции (12+)
Реклама, ООО "Мдм шоу", ИНН 9704060010, erid: F7NfYUJCUneLsXEjCnyz