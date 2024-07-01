https://ria.ru/20240701/klinika-1956712608.html

Клинику адаптационной медицины построят для туристов в Алтайском крае

Клинику адаптационной медицины построят для туристов в Алтайском крае - РИА Новости, 01.07.2024

Клинику адаптационной медицины построят для туристов в Алтайском крае

Клинику адаптационной медицины построят для туристов в турзоне "Бирюзовая Катунь" в Алтайском крае, сообщили в управлении по развитию туризма региона. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T18:15

2024-07-01T18:15

2024-07-01T18:15

алтайский край

новости - туризм

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белокуриха

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БАРНАУЛ, 1 июл – РИА Новости. Клинику адаптационной медицины построят для туристов в турзоне "Бирюзовая Катунь" в Алтайском крае, сообщили в управлении по развитию туризма региона. "На территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь"… запланировано строительство и оснащение сразу нескольких гостиничных комплексов с рекреационной инфраструктурой и отеля с клиникой адаптационной медицины. В Белокурихе инвесторы создадут многофункциональный комплекс с санаторием, а на туристской территории "Белокуриха горная" начнется строительство инфраструктуры горнолыжного курорта гора "Глухариная". На площадке "Сибирской монеты" также создадут горнолыжные трассы", - говорится в сообщении. По данным управления, в этом году на реализацию этих и других инвестпроектов в сфере туризма в Алтайском крае одобрены займы на сумму более 24,3 миллиарда рублей по линии корпорации развития малого и среднего предпринимательства.

https://ria.ru/20240624/gostinitsa-1954949757.html

алтайский край

белокуриха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новости - туризм, коммерческая недвижимость, алтайский край, белокуриха