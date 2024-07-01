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Клинику адаптационной медицины построят для туристов в Алтайском крае - РИА Новости, 01.07.2024
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Алтайский край
Алтайский край
 
18:15 01.07.2024
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Клинику адаптационной медицины построят для туристов в Алтайском крае
Клинику адаптационной медицины построят для туристов в Алтайском крае - РИА Новости, 01.07.2024
Клинику адаптационной медицины построят для туристов в Алтайском крае
Клинику адаптационной медицины построят для туристов в турзоне "Бирюзовая Катунь" в Алтайском крае, сообщили в управлении по развитию туризма региона. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:15
2024-07-01T18:15
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БАРНАУЛ, 1 июл – РИА Новости. Клинику адаптационной медицины построят для туристов в турзоне "Бирюзовая Катунь" в Алтайском крае, сообщили в управлении по развитию туризма региона. "На территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь"… запланировано строительство и оснащение сразу нескольких гостиничных комплексов с рекреационной инфраструктурой и отеля с клиникой адаптационной медицины. В Белокурихе инвесторы создадут многофункциональный комплекс с санаторием, а на туристской территории "Белокуриха горная" начнется строительство инфраструктуры горнолыжного курорта гора "Глухариная". На площадке "Сибирской монеты" также создадут горнолыжные трассы", - говорится в сообщении. По данным управления, в этом году на реализацию этих и других инвестпроектов в сфере туризма в Алтайском крае одобрены займы на сумму более 24,3 миллиарда рублей по линии корпорации развития малого и среднего предпринимательства.
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новости - туризм, коммерческая недвижимость, алтайский край, белокуриха
Алтайский край, Новости - Туризм, Коммерческая недвижимость, Алтайский край, Белокуриха

Клинику адаптационной медицины построят для туристов в Алтайском крае

© РИА Новости / Андрей Варенков | Перейти в медиабанкВид на реку Катунь
Вид на реку Катунь - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Андрей Варенков
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Вид на реку Катунь
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БАРНАУЛ, 1 июл – РИА Новости. Клинику адаптационной медицины построят для туристов в турзоне "Бирюзовая Катунь" в Алтайском крае, сообщили в управлении по развитию туризма региона.
"На территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь"… запланировано строительство и оснащение сразу нескольких гостиничных комплексов с рекреационной инфраструктурой и отеля с клиникой адаптационной медицины. В Белокурихе инвесторы создадут многофункциональный комплекс с санаторием, а на туристской территории "Белокуриха горная" начнется строительство инфраструктуры горнолыжного курорта гора "Глухариная". На площадке "Сибирской монеты" также создадут горнолыжные трассы", - говорится в сообщении.
По данным управления, в этом году на реализацию этих и других инвестпроектов в сфере туризма в Алтайском крае одобрены займы на сумму более 24,3 миллиарда рублей по линии корпорации развития малого и среднего предпринимательства.
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