https://ria.ru/20240701/killer-1956722860.html

Киллеру, убившему руководителей санатория в Геленджике, вынесли приговор

Киллеру, убившему руководителей санатория в Геленджике, вынесли приговор - РИА Новости, 01.07.2024

Киллеру, убившему руководителей санатория в Геленджике, вынесли приговор

Краснодарский краевой суд назначил 11,5 лет колонии киллеру, который более 20 лет назад убил руководителей санатория "Факел" в Геленджике, а затем устроился в... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T18:46

2024-07-01T18:46

2024-07-01T18:46

происшествия

геленджик

краснодарский край

абинск

михаил романов (великий князь)

краснодарский краевой суд

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КРАСНОДАР, 1 июл – РИА Новости. Краснодарский краевой суд назначил 11,5 лет колонии киллеру, который более 20 лет назад убил руководителей санатория "Факел" в Геленджике, а затем устроился в нем работать, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края. Установлено, что в конце 90-х годов Михаил Романов согласился убить бизнесменов, отвечавших за финансово-хозяйственную деятельность компании "Газовик" в городе Абинске, а также "негласно" руководивших санаторием-профилакторием "Факел" в Геленджике. Уточняется, что в августе 1999 года Романов в камуфляже и балаклаве с обрезом ружья прибыл в кафе-бар "Юг" в пгт. Ахтырский и убил одного из бизнесменов, а также сидящего рядом мужчину. В июне 2000 года Романов прибыл в бильярдный зал санатория-профилактория "Факел" в Геленджике, где 45 раз выстрелил из автоматического оружия во второго бизнесмена и находившуюся рядом супругу. Они скончались на месте. За убийства Романов получил 1 700 долларов США (учитывая курс рубля на 20.08.1999 - 41 820 рублей), а также обещанную должность в санатории "Факел". "Суд признал подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет и 6 месяцев в колонии строго режима. В качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшей с осужденного взыскано 1 500 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240701/odessa-1956621604.html

https://ria.ru/20240407/kriminal-1938093529.html

геленджик

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происшествия, геленджик, краснодарский край, абинск, михаил романов (великий князь), краснодарский краевой суд