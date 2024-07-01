https://ria.ru/20240701/khamas-1956726906.html

Израиль почти ликвидирован военный потенциал ХАМАС, заявил Нетаньяху

Израиль почти ликвидирован военный потенциал ХАМАС, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 01.07.2024

Израиль почти ликвидирован военный потенциал ХАМАС, заявил Нетаньяху

Израиль близок к завершению этапа ликвидации военного потенциала палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, удары по его остаткам продолжатся, заявил в... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T19:01

2024-07-01T19:01

2024-07-01T19:15

израиль

хамас

биньямин нетаньяху

в мире

рафах (провинция)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июл - РИА Новости. Израиль близок к завершению этапа ликвидации военного потенциала палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, удары по его остаткам продолжатся, заявил в понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху."Вчера я вернулся из поездки по расположению дивизии Газа, я увидел очень большие достижения в боях, которые ведутся в Рафахе. Мы приближаемся к завершению этапа ликвидации террористической армии ХАМАС, удары по ее остаткам будут продолжены", - заявил премьер на встрече с учащимися колледжа, где готовят специалистов по национальной безопасности.Нетаньяху вновь выразил решимость достичь всех целей войны в анклаве.Советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман, в свою очередь, выступил с заявлением, что "фаза интенсивных военных действий в Газе приближается к своему завершению"."Скоро армия обороны Израиля перейдет к следующему этапу", - написал Гендельман в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240701/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240701/izrail-1956718612.html

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израиль, хамас, биньямин нетаньяху, в мире, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году