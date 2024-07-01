https://ria.ru/20240701/khamas-1956726906.html
Израиль почти ликвидирован военный потенциал ХАМАС, заявил Нетаньяху
Израиль почти ликвидирован военный потенциал ХАМАС, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 01.07.2024
Израиль почти ликвидирован военный потенциал ХАМАС, заявил Нетаньяху
Израиль близок к завершению этапа ликвидации военного потенциала палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, удары по его остаткам продолжатся, заявил в... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T19:01
2024-07-01T19:01
2024-07-01T19:15
израиль
хамас
биньямин нетаньяху
в мире
рафах (провинция)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916786235_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_cfce1e60ad4c2da19cbd0d2bb1993290.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июл - РИА Новости. Израиль близок к завершению этапа ликвидации военного потенциала палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, удары по его остаткам продолжатся, заявил в понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху."Вчера я вернулся из поездки по расположению дивизии Газа, я увидел очень большие достижения в боях, которые ведутся в Рафахе. Мы приближаемся к завершению этапа ликвидации террористической армии ХАМАС, удары по ее остаткам будут продолжены", - заявил премьер на встрече с учащимися колледжа, где готовят специалистов по национальной безопасности.Нетаньяху вновь выразил решимость достичь всех целей войны в анклаве.Советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман, в свою очередь, выступил с заявлением, что "фаза интенсивных военных действий в Газе приближается к своему завершению"."Скоро армия обороны Израиля перейдет к следующему этапу", - написал Гендельман в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240701/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240701/izrail-1956718612.html
израиль
рафах (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916786235_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_c47e918339bd4d7487d4bf5588105ff2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, хамас, биньямин нетаньяху, в мире, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, ХАМАС, Биньямин Нетаньяху, В мире, Рафах (провинция), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль почти ликвидирован военный потенциал ХАМАС, заявил Нетаньяху
Нетаньяху: Израиль близок к завершению ликвидации военного потенциала ХАМАС