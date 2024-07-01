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Израиль почти ликвидирован военный потенциал ХАМАС, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 01.07.2024
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19:01 01.07.2024 (обновлено: 19:15 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/khamas-1956726906.html
Израиль почти ликвидирован военный потенциал ХАМАС, заявил Нетаньяху
Израиль почти ликвидирован военный потенциал ХАМАС, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 01.07.2024
Израиль почти ликвидирован военный потенциал ХАМАС, заявил Нетаньяху
Израиль близок к завершению этапа ликвидации военного потенциала палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, удары по его остаткам продолжатся, заявил в... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T19:01
2024-07-01T19:15
израиль
хамас
биньямин нетаньяху
в мире
рафах (провинция)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июл - РИА Новости. Израиль близок к завершению этапа ликвидации военного потенциала палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, удары по его остаткам продолжатся, заявил в понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху."Вчера я вернулся из поездки по расположению дивизии Газа, я увидел очень большие достижения в боях, которые ведутся в Рафахе. Мы приближаемся к завершению этапа ликвидации террористической армии ХАМАС, удары по ее остаткам будут продолжены", - заявил премьер на встрече с учащимися колледжа, где готовят специалистов по национальной безопасности.Нетаньяху вновь выразил решимость достичь всех целей войны в анклаве.Советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман, в свою очередь, выступил с заявлением, что "фаза интенсивных военных действий в Газе приближается к своему завершению"."Скоро армия обороны Израиля перейдет к следующему этапу", - написал Гендельман в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240701/konflikt-1915630213.html
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израиль, хамас, биньямин нетаньяху, в мире, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, ХАМАС, Биньямин Нетаньяху, В мире, Рафах (провинция), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль почти ликвидирован военный потенциал ХАМАС, заявил Нетаньяху

Нетаньяху: Израиль близок к завершению ликвидации военного потенциала ХАМАС

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июл - РИА Новости. Израиль близок к завершению этапа ликвидации военного потенциала палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, удары по его остаткам продолжатся, заявил в понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Вчера я вернулся из поездки по расположению дивизии Газа, я увидел очень большие достижения в боях, которые ведутся в Рафахе. Мы приближаемся к завершению этапа ликвидации террористической армии ХАМАС, удары по ее остаткам будут продолжены", - заявил премьер на встрече с учащимися колледжа, где готовят специалистов по национальной безопасности.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Нетаньяху вновь выразил решимость достичь всех целей войны в анклаве.
Советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман, в свою очередь, выступил с заявлением, что "фаза интенсивных военных действий в Газе приближается к своему завершению".
"Скоро армия обороны Израиля перейдет к следующему этапу", - написал Гендельман в своем Telegram-канале.
Танк Меркава сухопутных войск вооруженных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Израиль в июле может начать военную операцию в Ливане, пишут СМИ
Вчера, 18:31
 
ИзраильХАМАСБиньямин НетаньяхуВ миреРафах (провинция)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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