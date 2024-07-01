https://ria.ru/20240701/keniya-1956759452.html

Россиянам порекомендовали не ходить 2 июля в центральный район Найроби

Россиянам порекомендовали не ходить 2 июля в центральный район Найроби - РИА Новости, 01.07.2024

Россиянам порекомендовали не ходить 2 июля в центральный район Найроби

Россиянам рекомендуется не ходить 2 июля в центральный район Найроби, столицы Кении, на фоне повышенного риска массовых демонстраций, сообщили в посольстве РФ в РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T23:12

2024-07-01T23:12

2024-07-01T23:12

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кения

найроби (город)

россия

human rights watch

протесты в кении

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россиянам рекомендуется не ходить 2 июля в центральный район Найроби, столицы Кении, на фоне повышенного риска массовых демонстраций, сообщили в посольстве РФ в стране. "Вниманию граждан России, находящихся в Кении: в настоящее время в Найроби и других городах Кении сохраняется повышенный риск массовых демонстраций, второго июля 2024 года рекомендуется не посещать центральный район Найроби", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства. В дипмиссии также попросили продолжать соблюдать меры предосторожности. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. Руто в минувшую среду заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране. В субботу правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила силы безопасности Кении в гибели 30 протестующих на акциях против законопроекта о повышении налогов. Правозащитники утверждали, что 25 июня силы безопасности стреляли прямо по толпе демонстрантов, в том числе по тем из них, кто пытался спастись бегством.

https://ria.ru/20240625/keniya-1955433442.html

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Наталья Макарова

в мире, кения, найроби (город), россия, human rights watch, протесты в кении