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Израиль в июле может начать военную операцию в Ливане, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2024
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18:31 01.07.2024 (обновлено: 18:32 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/izrail-1956718612.html
Израиль в июле может начать военную операцию в Ливане, пишут СМИ
Израиль в июле может начать военную операцию в Ливане, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2024
Израиль в июле может начать военную операцию в Ливане, пишут СМИ
Израиль может начать военную операцию против шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана во второй половине июля, сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:31
2024-07-01T18:32
в мире
израиль
ливан
хезболла
мид германии
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Израиль может начать военную операцию против шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана во второй половине июля, сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники. По информации Bild, западные дипломаты предполагают, что военная операция на юге Ливана может начаться "на третьей или четвёртой неделе июля". Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации. На прошлой неделе МИД Германии призвал своих граждан срочно покинуть Ливан.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, мид германии, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, МИД Германии, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль в июле может начать военную операцию в Ливане, пишут СМИ

Bild: Израиль может начать военную операцию против "Хезболлы" в июле

© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля | Перейти в медиабанкТанк "Меркава" сухопутных войск вооруженных сил Израиля
Танк Меркава сухопутных войск вооруженных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля
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Танк "Меркава" сухопутных войск вооруженных сил Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Израиль может начать военную операцию против шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана во второй половине июля, сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники.
По информации Bild, западные дипломаты предполагают, что военная операция на юге Ливана может начаться "на третьей или четвёртой неделе июля".
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
На прошлой неделе МИД Германии призвал своих граждан срочно покинуть Ливан.
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В миреИзраильЛиванХезболлаМИД ГерманииОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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