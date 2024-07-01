https://ria.ru/20240701/izrail-1956718612.html

Израиль в июле может начать военную операцию в Ливане, пишут СМИ

Израиль в июле может начать военную операцию в Ливане, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2024

Израиль в июле может начать военную операцию в Ливане, пишут СМИ

Израиль может начать военную операцию против шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана во второй половине июля, сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T18:31

2024-07-01T18:31

2024-07-01T18:32

в мире

израиль

ливан

хезболла

мид германии

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153285/53/1532855357_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_8a709e3380cab41aeef41fdfcf353e31.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Израиль может начать военную операцию против шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана во второй половине июля, сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники. По информации Bild, западные дипломаты предполагают, что военная операция на юге Ливана может начаться "на третьей или четвёртой неделе июля". Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации. На прошлой неделе МИД Германии призвал своих граждан срочно покинуть Ливан.

https://ria.ru/20240413/tsakhal-1939756204.html

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, хезболла, мид германии, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году