https://ria.ru/20240701/istochnik-1956538701.html

Источник: минюст США решил предъявить Boeing обвинения в мошенничестве

Источник: минюст США решил предъявить Boeing обвинения в мошенничестве - РИА Новости, 01.07.2024

Источник: минюст США решил предъявить Boeing обвинения в мошенничестве

Министерство юстиции США приняло решение выдвинуть против корпорации Boeing уголовные обвинения из-за нарушения договоренности, связанной с крушениями самолетов РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T03:40

2024-07-01T03:40

2024-07-01T05:26

сша

эфиопия

индонезия

boeing 737

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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Министерство юстиции США приняло решение выдвинуть против корпорации Boeing уголовные обвинения из-за нарушения договоренности, связанной с крушениями самолетов этой марки в 2018-2019 годах, сообщил РИА Новости информированный источник.По словам собеседника, ведомство пришло к заключению, что компания нарушила соглашение от 2021 года, которое защищало ее от уголовного преследования при условии пересмотра практик и предоставления регулярной отчетности. Как сообщил источник, обвинение против корпорации будет включать один пункт — обман правительства США относительно мер по обеспечению безопасности самолетов.Ожидается, что американский минюст примет и огласит формальное решение по данному вопросу до 7 июля.В 2018 году самолет Boeing 737 Max разбился в Эфиопии, а в 2019 году — в Индонезии, в двух катастрофах погибли порядка тысячи человек. Родственники жертв обратились в министерство юстиции США с просьбой взыскать с компании 24,7 миллиарда долларов.После трагедий компания признала, что в обоих случаях имел место сбой в работе установленной на борту системы улучшения характеристик маневренности. В 2021 году в рамках иска минюста США против концерна тот согласился выплатить 2,5 миллиарда долларов, в том числе 1,77 миллиарда авиакомпаниям-владельцам разбившихся лайнеров и 500 миллионов — родственникам погибших.При этом Boeing согласился с обвинениями в "сговоре" с целью введения регуляторных органов в заблуждение относительно технических проблем. В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Например, пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США. Пятого января у Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон.В начале мая Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало новое расследование в отношении Boeing после того, как стало известно, что её сотрудники могли пропустить некоторые проверки самолетов Boeing 787 Dreamliner и подделали отчеты.Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.

https://ria.ru/20240627/cnn-1955801163.html

https://ria.ru/20240618/boeing-1953749480.html

https://ria.ru/20240523/boeing--1947861542.html

сша

эфиопия

индонезия

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сша, эфиопия, индонезия, boeing 737