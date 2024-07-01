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Испания приняла командование боевой группой НАТО в Словакии - РИА Новости, 01.07.2024
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14:03 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/ispaniya-1956626125.html
Испания приняла командование боевой группой НАТО в Словакии
Испания приняла командование боевой группой НАТО в Словакии - РИА Новости, 01.07.2024
Испания приняла командование боевой группой НАТО в Словакии
Испания приняла командование боевой группой НАТО, состоящей из более чем 1500 военнослужащих из восьми стран и базирующейся в Леште в Словакии в рамках... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T14:03
2024-07-01T14:03
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МАДРИД, 1 июл – РИА Новости. Испания приняла командование боевой группой НАТО, состоящей из более чем 1500 военнослужащих из восьми стран и базирующейся в Леште в Словакии в рамках стратегии сдерживания на восточном фланге, передает в понедельник новостное агентство EFE. "Наша страна предоставляет более 750 военнослужащих - самый крупный контингент за рубежом, который она будет содержать на постоянной основе, что делает ее (Испанию - ред.) крупнейшим участником этой операции Атлантического альянса", - пишет издание. В состав боевой группы на постоянной основе также входят подразделения из принимающей страны (50 военнослужащих Словакии), Словении (104), Чехии (150) и Португалии (80). Кроме того, в состав контингента миссии входят военнослужащие из США с пехотной ротой, Румынии с отделением противотанковой обороны и Турции. Испания начала постепенное развертывание своих военных и техники в Словакии 20 января и завершила его 21 июня. С этим новым контингентом численность военнослужащих королевства на евроатлантической территории увеличится до 1700 человек.
https://ria.ru/20240317/ispaniya-1933721969.html
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в мире, испания, словакия, словения, нато
В мире, Испания, Словакия, Словения, НАТО
Испания приняла командование боевой группой НАТО в Словакии

Испания приняла командование боевой группой НАТО в Словакии из 1500 военных

© Depositphotos.com / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Depositphotos.com / SOMATUSCANI
Мадрид, Испания. Архивное фото
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МАДРИД, 1 июл – РИА Новости. Испания приняла командование боевой группой НАТО, состоящей из более чем 1500 военнослужащих из восьми стран и базирующейся в Леште в Словакии в рамках стратегии сдерживания на восточном фланге, передает в понедельник новостное агентство EFE.
"Наша страна предоставляет более 750 военнослужащих - самый крупный контингент за рубежом, который она будет содержать на постоянной основе, что делает ее (Испанию - ред.) крупнейшим участником этой операции Атлантического альянса", - пишет издание.
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В состав боевой группы на постоянной основе также входят подразделения из принимающей страны (50 военнослужащих Словакии), Словении (104), Чехии (150) и Португалии (80). Кроме того, в состав контингента миссии входят военнослужащие из США с пехотной ротой, Румынии с отделением противотанковой обороны и Турции.
Испания начала постепенное развертывание своих военных и техники в Словакии 20 января и завершила его 21 июня. С этим новым контингентом численность военнослужащих королевства на евроатлантической территории увеличится до 1700 человек.
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