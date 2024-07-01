https://ria.ru/20240701/ispaniya-1956626125.html

Испания приняла командование боевой группой НАТО в Словакии

Испания приняла командование боевой группой НАТО в Словакии - РИА Новости, 01.07.2024

Испания приняла командование боевой группой НАТО в Словакии

Испания приняла командование боевой группой НАТО, состоящей из более чем 1500 военнослужащих из восьми стран и базирующейся в Леште в Словакии в рамках... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T14:03

2024-07-01T14:03

2024-07-01T14:03

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МАДРИД, 1 июл – РИА Новости. Испания приняла командование боевой группой НАТО, состоящей из более чем 1500 военнослужащих из восьми стран и базирующейся в Леште в Словакии в рамках стратегии сдерживания на восточном фланге, передает в понедельник новостное агентство EFE. "Наша страна предоставляет более 750 военнослужащих - самый крупный контингент за рубежом, который она будет содержать на постоянной основе, что делает ее (Испанию - ред.) крупнейшим участником этой операции Атлантического альянса", - пишет издание. В состав боевой группы на постоянной основе также входят подразделения из принимающей страны (50 военнослужащих Словакии), Словении (104), Чехии (150) и Португалии (80). Кроме того, в состав контингента миссии входят военнослужащие из США с пехотной ротой, Румынии с отделением противотанковой обороны и Турции. Испания начала постепенное развертывание своих военных и техники в Словакии 20 января и завершила его 21 июня. С этим новым контингентом численность военнослужащих королевства на евроатлантической территории увеличится до 1700 человек.

https://ria.ru/20240317/ispaniya-1933721969.html

https://ria.ru/20240701/ispaniya-1956554423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, испания, словакия, словения, нато