Испания приняла командование боевой группой НАТО в Словакии
Испания приняла командование боевой группой НАТО в Словакии из 1500 военных
© Depositphotos.com / SOMATUSCANIМадрид, Испания
© Depositphotos.com / SOMATUSCANI
Мадрид, Испания. Архивное фото
МАДРИД, 1 июл – РИА Новости. Испания приняла командование боевой группой НАТО, состоящей из более чем 1500 военнослужащих из восьми стран и базирующейся в Леште в Словакии в рамках стратегии сдерживания на восточном фланге, передает в понедельник новостное агентство EFE.
"Наша страна предоставляет более 750 военнослужащих - самый крупный контингент за рубежом, который она будет содержать на постоянной основе, что делает ее (Испанию - ред.) крупнейшим участником этой операции Атлантического альянса", - пишет издание.
В состав боевой группы на постоянной основе также входят подразделения из принимающей страны (50 военнослужащих Словакии), Словении (104), Чехии (150) и Португалии (80). Кроме того, в состав контингента миссии входят военнослужащие из США с пехотной ротой, Румынии с отделением противотанковой обороны и Турции.
Испания начала постепенное развертывание своих военных и техники в Словакии 20 января и завершила его 21 июня. С этим новым контингентом численность военнослужащих королевства на евроатлантической территории увеличится до 1700 человек.