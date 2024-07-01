Стало известно о новом маневре страны НАТО против России
ABC: Испания перебросила в Словакию военных в рамках усилий НАТО против России
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Gabriella SullivanУчения НАТО в Словакии
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Gabriella Sullivan
Учения НАТО в Словакии. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В рамках стратегии Североатлантического альянса против России Испания перебросила в Словакию своих военных, что стало крупнейшим развертыванием контингента страны в этом регионе, сообщает ABC.
"Одновременно с усилиями НАТО в геометрической прогрессии росло присутствие Испании на восточном фланге альянса. Последним шагом стало размещение (Испанией. — Прим. ред.) в Словакии контингента, состоящего из более чем 780 солдат", — отметили в публикации.
Подобные меры военного блока направлены на то, чтобы "продемонстрировать России свои мускулы и разубедить от какого-либо нападения на альянс", утверждает автор статьи.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
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