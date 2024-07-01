Рейтинг@Mail.ru
Стало известно о новом маневре страны НАТО против России - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:23 01.07.2024 (обновлено: 13:44 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/ispaniya-1956554423.html
Стало известно о новом маневре страны НАТО против России
Стало известно о новом маневре страны НАТО против России - РИА Новости, 01.07.2024
Стало известно о новом маневре страны НАТО против России
В рамках стратегии Североатлантического альянса против России Испания перебросила в Словакию своих военных, что стало крупнейшим развертыванием контингента... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T09:23
2024-07-01T13:44
россия
испания
словакия
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824980695_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8c1c0c5e42bb32b2fcfbde77751dc7f.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В рамках стратегии Североатлантического альянса против России Испания перебросила в Словакию своих военных, что стало крупнейшим развертыванием контингента страны в этом регионе, сообщает ABC."Одновременно с усилиями НАТО в геометрической прогрессии росло присутствие Испании на восточном фланге альянса. Последним шагом стало размещение (Испанией. — Прим. ред.) в Словакии контингента, состоящего из более чем 780 солдат", — отметили в публикации.Подобные меры военного блока направлены на то, чтобы "продемонстрировать России свои мускулы и разубедить от какого-либо нападения на альянс", утверждает автор статьи.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956549152.html
https://ria.ru/20240630/tanki-1956442620.html
россия
испания
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824980695_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc9778dacf34fab03c55c534ce4ebef9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, испания, словакия, владимир путин, нато
Россия, Испания, Словакия, Владимир Путин, НАТО
Стало известно о новом маневре страны НАТО против России

ABC: Испания перебросила в Словакию военных в рамках усилий НАТО против России

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Gabriella SullivanУчения НАТО в Словакии
Учения НАТО в Словакии - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Gabriella Sullivan
Учения НАТО в Словакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В рамках стратегии Североатлантического альянса против России Испания перебросила в Словакию своих военных, что стало крупнейшим развертыванием контингента страны в этом регионе, сообщает ABC.
"Одновременно с усилиями НАТО в геометрической прогрессии росло присутствие Испании на восточном фланге альянса. Последним шагом стало размещение (Испанией. — Прим. ред.) в Словакии контингента, состоящего из более чем 780 солдат", — отметили в публикации.
Владимир Зеленский во время регионального форума по безопасности Диалог Шангри-Ла в Сингапуре - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
"Поднять ставку": в США раскрыли опасный план Зеленского против России
Вчера, 08:37
Подобные меры военного блока направлены на то, чтобы "продемонстрировать России свои мускулы и разубедить от какого-либо нападения на альянс", утверждает автор статьи.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
Танки M1 Abrams , переброшенные на новую американскую базу НАТО в Польше. 30 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
США перебросили новые силы в соседнюю с Россией страну
30 июня, 13:39
 
РоссияИспанияСловакияВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала