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В Австралии сотрудников аэропорта обвинили в работе на наркокартели - РИА Новости, 01.07.2024
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08:29 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/guardian-1956548682.html
В Австралии сотрудников аэропорта обвинили в работе на наркокартели
В Австралии сотрудников аэропорта обвинили в работе на наркокартели - РИА Новости, 01.07.2024
В Австралии сотрудников аэропорта обвинили в работе на наркокартели
Сотрудников аэропорта Мельбурна в Австралии обвинили в работе на наркокартелей, пытающихся переправить наркотики в Австралию, сообщает британская газета... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T08:29
2024-07-01T08:29
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ДЖАКАРТА, 1 июл - РИА Новости. Сотрудников аэропорта Мельбурна в Австралии обвинили в работе на наркокартелей, пытающихся переправить наркотики в Австралию, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на расследование пограничных служб. "Расследование выявило, что 70 сотрудников аэропорта Мельбурна за последние 12 месяцев нарушили проверки безопасности, причем некоторые из них подозреваются в работе в рамках организованной преступности", - заявили в пограничных службах. По данным газеты, также было обнаружено, что члены экипажа международных авиакомпаний прятали нелегальные сигареты и табачные изделия в чемоданах с двойным дном. Это было сделано, чтобы якобы избежать оплаты таможенного налога на крупную сумму. "Было обнаружено, что два члена международных экипажей находились при исполнении служебных обязанностей под воздействием запрещенных веществ, что привело к аннулированию как минимум одной визы в Австралию", - отмечет издание. Суперинтендант пограничных войск Австралии Келли-Энн Пэриш уточнила, что расследование продолжается и сосредоточено на нескольких лицах в авиации, предположительно связанных с транснациональными организованными преступными группировками.
https://ria.ru/20240110/ekvador-1920517800.html
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в мире, австралия, мельбурн
В мире, Австралия, Мельбурн
В Австралии сотрудников аэропорта обвинили в работе на наркокартели

Сотрудников аэропорта Мельбурна обвинили в контрабанде для наркокартелей

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМельбурн
Мельбурн - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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ДЖАКАРТА, 1 июл - РИА Новости. Сотрудников аэропорта Мельбурна в Австралии обвинили в работе на наркокартелей, пытающихся переправить наркотики в Австралию, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на расследование пограничных служб.
"Расследование выявило, что 70 сотрудников аэропорта Мельбурна за последние 12 месяцев нарушили проверки безопасности, причем некоторые из них подозреваются в работе в рамках организованной преступности", - заявили в пограничных службах.
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По данным газеты, также было обнаружено, что члены экипажа международных авиакомпаний прятали нелегальные сигареты и табачные изделия в чемоданах с двойным дном. Это было сделано, чтобы якобы избежать оплаты таможенного налога на крупную сумму.
"Было обнаружено, что два члена международных экипажей находились при исполнении служебных обязанностей под воздействием запрещенных веществ, что привело к аннулированию как минимум одной визы в Австралию", - отмечет издание.
Суперинтендант пограничных войск Австралии Келли-Энн Пэриш уточнила, что расследование продолжается и сосредоточено на нескольких лицах в авиации, предположительно связанных с транснациональными организованными преступными группировками.
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