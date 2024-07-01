https://ria.ru/20240701/gretsiya-1956658520.html

В Греции разрешили шестидневную рабочую неделю

В Греции разрешили шестидневную рабочую неделю - РИА Новости, 01.07.2024

В Греции разрешили шестидневную рабочую неделю

Закон, вступающий в силу с 1 июля в Греции, разрешает вводить шестидневный график работы в случае крайней необходимости на производствах и предприятиях с... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T16:04

2024-07-01T16:04

2024-07-01T17:52

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АФИНЫ, 1 июл — РИА Новости. Закон, вступающий в силу с 1 июля в Греции, разрешает вводить шестидневный график работы в случае крайней необходимости на производствах и предприятиях с круглосуточной работой, сообщил новостной портал capital.gr. "Эта мера была принята законом 5053/2023 (статьи 25 и 26) с целью покрытия чрезвычайных кадровых потребностей отраслей промышленности в периоды интенсификации производства. По этой причине прямо предусмотрено, что не все предприятия могут использовать шестидневную рабочую неделю, а только предприятия с непрерывным режимом работы, то есть те, у которых производственная линия работает постоянно", — уточнили в материале. К этой же категории закон относит и предприятия промышленно-производственного сектора, которые не работают непрерывно, но потенциально могут работать в режиме непрерывного рабочего времени, то есть в три смены в день по восемь часов каждая. Например, компания в туристической зоне, которая производит и продает вина или местные продукты в собственных торговых точках, открытых 24 часа в сутки, может применить шестидневный график, пояснили в издании. "Туристический бизнес и сфера общественного питания категорически исключены из шестидневного графика", — отметили в материале.Внедрение шестидневного рабочего графика будет сопровождаться введением цифровой рабочей карты и информационной системы ERGANI II для учета рабочего времени в Министерстве труда и социального обеспечения. За работу в шестой день устанавливается надбавка 40% к оплате. Работа не будет превышать восьми часов, а сверхурочная работа запрещена. Если шестой рабочий день предусмотрен в выходной или воскресный день, то работник также получит дополнительно прибавку 75% к уже положенным 40%, то есть в этих случаях заработная плата увеличивается на 115%. Сайт lifo.gr отмечает, что шестидневный график начинает действовать в Греции, несмотря на тенденцию многих стран (как, например, Великобритания и Германия) сокращать рабочую неделю до четырех дней без снижения заработной платы. Компартия Греции (КПГ) заявила, что хотя шестидневка будет добровольной, это "варварская мера" и с ее помощью правительство пытается решить проблемы нехватки персонала, например водителей.

https://ria.ru/20240309/gretsiya-1932043959.html

https://ria.ru/20240322/gretsiya-1934949482.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, греция, великобритания, германия