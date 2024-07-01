Погранслужба Украины признала, что ВСУ укрепляют границу с Белоруссией
Погранслужба Украины: граница с Белоруссией укрепляется в инженерном отношении
© AP Photo / Ukrainian Police Press OfficeСотрудники Госпогранслужбы Украины на границе с Белоруссией
© AP Photo / Ukrainian Police Press Office
Сотрудники Госпогранслужбы Украины на границе с Белоруссией. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко заявил в понедельник, что Украина укрепляет границу с Белоруссией как в инженерном отношении, так и в плане количества находящихся там сил.
Командующий силами специальных операций по идеологической работе Белоруссии Вадим Лукашевич ранее заявил, что есть информация о стягивании Украиной к белорусско-украинской границе войск, вооружения, военной техники. Начальник генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что обстановка на границе с Украиной непростая, она меняется каждый день, причем не в лучшую сторону.
"Мы продолжаем его (направление украинско-белорусской границы – ред.) укреплять как в инженерном отношении, так и держать там необходимое количество сил и средств, чтобы не допустить каких-либо действий, которые могут идти с (территории – ред.) Белоруссии", - заявил Демченко в эфире всеукраинского телемарафона.
Он утверждает, что Белоруссия якобы остается для Украины направлением, представляющим угрозу.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин 10 июня, комментируя участие в совместных с Россией учениях ядерных сил, заявлял, что у Минска нет цели создать напряженность в области безопасности в регионе. Он отметил, что Белоруссия - мирное государство, которое никому не угрожает и не стремится к конфронтации ни с кем.