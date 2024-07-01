https://ria.ru/20240701/granitsa-1956652984.html

Погранслужба Украины признала, что ВСУ укрепляют границу с Белоруссией

Погранслужба Украины признала, что ВСУ укрепляют границу с Белоруссией - РИА Новости, 01.07.2024

Погранслужба Украины признала, что ВСУ укрепляют границу с Белоруссией

Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко заявил в понедельник, что Украина укрепляет границу с Белоруссией как в инженерном отношении, так и в... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T15:52

2024-07-01T15:52

2024-07-01T15:52

в мире

белоруссия

украина

россия

андрей демченко

вадим лукашевич

виктор хренин

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко заявил в понедельник, что Украина укрепляет границу с Белоруссией как в инженерном отношении, так и в плане количества находящихся там сил. Командующий силами специальных операций по идеологической работе Белоруссии Вадим Лукашевич ранее заявил, что есть информация о стягивании Украиной к белорусско-украинской границе войск, вооружения, военной техники. Начальник генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что обстановка на границе с Украиной непростая, она меняется каждый день, причем не в лучшую сторону. "Мы продолжаем его (направление украинско-белорусской границы – ред.) укреплять как в инженерном отношении, так и держать там необходимое количество сил и средств, чтобы не допустить каких-либо действий, которые могут идти с (территории – ред.) Белоруссии", - заявил Демченко в эфире всеукраинского телемарафона. Он утверждает, что Белоруссия якобы остается для Украины направлением, представляющим угрозу. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин 10 июня, комментируя участие в совместных с Россией учениях ядерных сил, заявлял, что у Минска нет цели создать напряженность в области безопасности в регионе. Он отметил, что Белоруссия - мирное государство, которое никому не угрожает и не стремится к конфронтации ни с кем.

https://ria.ru/20240701/peskov-1956589614.html

https://ria.ru/20240701/belorussiya-1956637559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, украина, россия, андрей демченко, вадим лукашевич , виктор хренин