https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html

На Кубани мужчина получил шесть лет колонии за попытку госизмены

На Кубани мужчина получил шесть лет колонии за попытку госизмены - РИА Новости, 01.07.2024

На Кубани мужчина получил шесть лет колонии за попытку госизмены

Житель Темрюка в Краснодарском крае, задержанный при попытке выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ, получил 6 лет колонии строгого... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T11:39

2024-07-01T11:39

2024-07-01T11:39

происшествия

россия

темрюк

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КРАСНОДАР, 1 июл – РИА Новости. Житель Темрюка в Краснодарском крае, задержанный при попытке выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ, получил 6 лет колонии строгого режима, сообщили журналистам в УФСБ РФ по Кубани. Уточняется, что сотрудники краевого УФСБ задержали Руслана Орловского при попытке выезда на территорию Украины в рамках работы по выявлению желающих вступить в ряды украинских военизированных объединений, признанных террористическими и запрещенными на территории РФ. "Вступило в законную силу решение Южного окружного военного суда о признании виновным жителя города Темрюка Орловского Руслана Александровича в приготовлении к участию в деятельности террористической организации и совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Ему инкриминировали приготовление к госизмене и участию в деятельности террористической организации, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240627/gosizmena-1955805593.html

https://ria.ru/20240628/gosizmena-1956151036.html

россия

темрюк

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происшествия, россия, темрюк, украина