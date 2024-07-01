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На Кубани мужчина получил шесть лет колонии за попытку госизмены - РИА Новости, 01.07.2024
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11:39 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html
На Кубани мужчина получил шесть лет колонии за попытку госизмены
На Кубани мужчина получил шесть лет колонии за попытку госизмены - РИА Новости, 01.07.2024
На Кубани мужчина получил шесть лет колонии за попытку госизмены
Житель Темрюка в Краснодарском крае, задержанный при попытке выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ, получил 6 лет колонии строгого... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T11:39
2024-07-01T11:39
происшествия
россия
темрюк
украина
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КРАСНОДАР, 1 июл – РИА Новости. Житель Темрюка в Краснодарском крае, задержанный при попытке выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ, получил 6 лет колонии строгого режима, сообщили журналистам в УФСБ РФ по Кубани. Уточняется, что сотрудники краевого УФСБ задержали Руслана Орловского при попытке выезда на территорию Украины в рамках работы по выявлению желающих вступить в ряды украинских военизированных объединений, признанных террористическими и запрещенными на территории РФ. "Вступило в законную силу решение Южного окружного военного суда о признании виновным жителя города Темрюка Орловского Руслана Александровича в приготовлении к участию в деятельности террористической организации и совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Ему инкриминировали приготовление к госизмене и участию в деятельности террористической организации, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240627/gosizmena-1955805593.html
https://ria.ru/20240628/gosizmena-1956151036.html
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происшествия, россия, темрюк, украина
Происшествия, Россия, Темрюк, Украина
На Кубани мужчина получил шесть лет колонии за попытку госизмены

Житель Темрюка в Краснодарском крае получил 6 лет колонии за попытку госизмены

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 1 июл – РИА Новости. Житель Темрюка в Краснодарском крае, задержанный при попытке выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ, получил 6 лет колонии строгого режима, сообщили журналистам в УФСБ РФ по Кубани.
Уточняется, что сотрудники краевого УФСБ задержали Руслана Орловского при попытке выезда на территорию Украины в рамках работы по выявлению желающих вступить в ряды украинских военизированных объединений, признанных террористическими и запрещенными на территории РФ.
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"Вступило в законную силу решение Южного окружного военного суда о признании виновным жителя города Темрюка Орловского Руслана Александровича в приготовлении к участию в деятельности террористической организации и совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Ему инкриминировали приготовление к госизмене и участию в деятельности террористической организации, добавили в ведомстве.
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