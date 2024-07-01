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В Горловке при атаке украинского беспилотника повреждена заправка - РИА Новости, 01.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:28 01.07.2024 (обновлено: 09:35 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/gorlovka-1956554932.html
В Горловке при атаке украинского беспилотника повреждена заправка
В Горловке при атаке украинского беспилотника повреждена заправка - РИА Новости, 01.07.2024
В Горловке при атаке украинского беспилотника повреждена заправка
Автозаправочный комплекс поврежден в Горловке в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T09:28
2024-07-01T09:35
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 июл – РИА Новости. Автозаправочный комплекс поврежден в Горловке в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженными формированиями Украины на Гольмовском повороте (Никитовский район Горловки) поврежден автозаправочный комплекс. К счастью, без пострадавших", - написал он. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины уточнило, что в 8:30 беспилотник ВСУ сбросили один боеприпас в Никитовском районе Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240630/gladkov-1956514091.html
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горловка
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горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке при атаке украинского беспилотника повреждена заправка

В Горловке при сбросе боеприпаса с украинского БПЛА повреждена заправка

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ДОНЕЦК, 1 июл – РИА Новости. Автозаправочный комплекс поврежден в Горловке в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженными формированиями Украины на Гольмовском повороте (Никитовский район Горловки) поврежден автозаправочный комплекс. К счастью, без пострадавших", - написал он.
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30 июня, 21:45
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины уточнило, что в 8:30 беспилотник ВСУ сбросили один боеприпас в Никитовском районе Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Женщина возле стихийного мемориала у стелы Севастополя на Аллее городов-героев в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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29 июня, 19:22
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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