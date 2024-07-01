https://ria.ru/20240701/gorlovka-1956554932.html

В Горловке при атаке украинского беспилотника повреждена заправка

В Горловке при атаке украинского беспилотника повреждена заправка - РИА Новости, 01.07.2024

В Горловке при атаке украинского беспилотника повреждена заправка

Автозаправочный комплекс поврежден в Горловке в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T09:28

2024-07-01T09:28

2024-07-01T09:35

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg

ДОНЕЦК, 1 июл – РИА Новости. Автозаправочный комплекс поврежден в Горловке в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженными формированиями Украины на Гольмовском повороте (Никитовский район Горловки) поврежден автозаправочный комплекс. К счастью, без пострадавших", - написал он. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины уточнило, что в 8:30 беспилотник ВСУ сбросили один боеприпас в Никитовском районе Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240630/gladkov-1956514091.html

https://ria.ru/20240629/tribunal-1956361087.html

горловка

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия