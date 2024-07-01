https://ria.ru/20240701/gorlovka-1956554932.html
В Горловке при атаке украинского беспилотника повреждена заправка
В Горловке при атаке украинского беспилотника повреждена заправка - РИА Новости, 01.07.2024
В Горловке при атаке украинского беспилотника повреждена заправка
Автозаправочный комплекс поврежден в Горловке в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T09:28
2024-07-01T09:28
2024-07-01T09:35
специальная военная операция на украине
горловка
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донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 июл – РИА Новости. Автозаправочный комплекс поврежден в Горловке в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженными формированиями Украины на Гольмовском повороте (Никитовский район Горловки) поврежден автозаправочный комплекс. К счастью, без пострадавших", - написал он. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины уточнило, что в 8:30 беспилотник ВСУ сбросили один боеприпас в Никитовском районе Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240630/gladkov-1956514091.html
https://ria.ru/20240629/tribunal-1956361087.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Горловке при атаке украинского беспилотника повреждена заправка
В Горловке при сбросе боеприпаса с украинского БПЛА повреждена заправка