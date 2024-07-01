https://ria.ru/20240701/gordon-1956666951.html

Суд в Москве заочно приговорил к 14 годам украинского журналиста Гордона*

Суд в Москве заочно приговорил к 14 годам украинского журналиста Гордона* - РИА Новости, 01.07.2024

Суд в Москве заочно приговорил к 14 годам украинского журналиста Гордона*

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы украинского журналиста Дмитрия Гордона* за призывы к терроризму и развязыванию РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T16:16

2024-07-01T16:16

2024-07-01T18:56

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы украинского журналиста Дмитрия Гордона* за призывы к терроризму и развязыванию войны, фейки о российской армии и экстремизм, сообщили РИА Новости в суде."Суд заочно назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы", — сказали в инстанции.Первые три года заключения Гордон* должен провести в тюрьме, остальные 11 — в колонии общего режима. Также суд на три года запретил ему администрировать интернет-ресурсы.По версии следствия, в марте 2022 года Гордон* разместил на двух своих каналах в YouTube видеозапись призывом к президенту США начать войну против России с применением ядерного оружия. Там же он распространил ложную информацию об убийствах мирных жителей якобы российскими военнослужащими, о бомбардировках жилых домов, а также о том, что Россия якобы собирается захватить Украину.Кроме того, он призвал к убийствам Владимира Путина и Александра Лукашенко.В мае 2022 года Гордон* выложил в YouTube интервью с блогером Никой Белоцерковской**, в котором ложно обвинил российские войска в том, что якобы наносят удары по гражданской инфраструктуре и украинским городам из тяжелого вооружения, совершают убийства мирных жителей.Журналиста в июле 2022 года объявили в международный розыск, его заочно арестовал Басманный районный суд.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240628/minyust-1956228713.html

https://ria.ru/20240529/galkin-1949138720.html

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москва, гордон, россия, украина, владимир путин, youtube, александр лукашенко