https://ria.ru/20240701/gordon-1956666951.html
Суд в Москве заочно приговорил к 14 годам украинского журналиста Гордона*
Суд в Москве заочно приговорил к 14 годам украинского журналиста Гордона* - РИА Новости, 01.07.2024
Суд в Москве заочно приговорил к 14 годам украинского журналиста Гордона*
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы украинского журналиста Дмитрия Гордона* за призывы к терроризму и развязыванию РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:16
2024-07-01T16:16
2024-07-01T18:56
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы украинского журналиста Дмитрия Гордона* за призывы к терроризму и развязыванию войны, фейки о российской армии и экстремизм, сообщили РИА Новости в суде."Суд заочно назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы", — сказали в инстанции.Первые три года заключения Гордон* должен провести в тюрьме, остальные 11 — в колонии общего режима. Также суд на три года запретил ему администрировать интернет-ресурсы.По версии следствия, в марте 2022 года Гордон* разместил на двух своих каналах в YouTube видеозапись призывом к президенту США начать войну против России с применением ядерного оружия. Там же он распространил ложную информацию об убийствах мирных жителей якобы российскими военнослужащими, о бомбардировках жилых домов, а также о том, что Россия якобы собирается захватить Украину.Кроме того, он призвал к убийствам Владимира Путина и Александра Лукашенко.В мае 2022 года Гордон* выложил в YouTube интервью с блогером Никой Белоцерковской**, в котором ложно обвинил российские войска в том, что якобы наносят удары по гражданской инфраструктуре и украинским городам из тяжелого вооружения, совершают убийства мирных жителей.Журналиста в июле 2022 года объявили в международный розыск, его заочно арестовал Басманный районный суд.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240628/minyust-1956228713.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, гордон, россия, украина, владимир путин, youtube, александр лукашенко
Москва, Гордон, Россия, Украина, Владимир Путин, YouTube, Александр Лукашенко
Суд в Москве заочно приговорил к 14 годам украинского журналиста Гордона*
Суд заочно приговорил к 14 годам журналиста Гордона, призывавшего убить Путина
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы украинского журналиста Дмитрия Гордона* за призывы к терроризму и развязыванию войны, фейки о российской армии и экстремизм, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд заочно назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы", — сказали в инстанции.
Первые три года заключения Гордон* должен провести в тюрьме, остальные 11 — в колонии общего режима. Также суд на три года запретил ему администрировать интернет-ресурсы.
По версии следствия, в марте 2022 года Гордон* разместил на двух своих каналах в YouTube видеозапись призывом к президенту США
начать войну против России
с применением ядерного оружия. Там же он распространил ложную информацию об убийствах мирных жителей якобы российскими военнослужащими, о бомбардировках жилых домов, а также о том, что Россия якобы собирается захватить Украину
.
Кроме того, он призвал к убийствам Владимира Путина
и Александра Лукашенко
.
В мае 2022 года Гордон* выложил в YouTube интервью с блогером Никой Белоцерковской**, в котором ложно обвинил российские войска в том, что якобы наносят удары по гражданской инфраструктуре и украинским городам из тяжелого вооружения, совершают убийства мирных жителей.
Журналиста в июле 2022 года объявили в международный розыск, его заочно арестовал Басманный районный суд.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.
** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.