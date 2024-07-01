https://ria.ru/20240701/gordon-1956634660.html

Прокурор попросил для Гордона* 14 лет колонии за призывы к терроризму

Прокурор попросил для Гордона* 14 лет колонии за призывы к терроризму - РИА Новости, 01.07.2024

Прокурор попросил для Гордона* 14 лет колонии за призывы к терроризму

Прокурор просит заочно приговорить к 14 годам украинского журналиста Дмитрия Гордона* за призывы к терроризму, развязыванию войны, фейки о российской армии и... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T14:30

2024-07-01T14:30

2024-07-01T14:40

россия

украина

белоруссия

гордон

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Прокурор просит заочно приговорить к 14 годам украинского журналиста Дмитрия Гордона* за призывы к терроризму, развязыванию войны, фейки о российской армии и экстремизм, сообщили РИА Новости во 2-м Западном окружном военном суде. "В ходе прений сторон гособвинитель попросил назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы", - сказали в суде. Как стало известно в суде, Гордону* вменяются, в том числе, призывы убить президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Гордон* обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч. 2 ст. 354 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны). По версии следствия, в марте 2022 года Гордон* разместил на двух своих каналах в YouTube видеозапись с обращением, сделанным в прямом эфире украинского телеканала UA TV, в котором призвал президента США начать агрессивную войну, в том числе с применением ядерного оружия, против России. Там же он распространил ложную информацию о совершении военнослужащими РФ убийств мирных жителей, сбрасывании бомб на жилые дома, а также о том, что Россия якобы намерена захватить Украину. Кроме того, отмечается в релизе, в мае 2022 года Гордон* разместил на YouTube видеоролик с интервью с Вероникой Белоцерковской*, где сделал заявление, содержащее ложную информацию о применении российскими Вооруженными силами тяжелого вооружения в отношении гражданской инфраструктуры, городов Украины, о совершении убийств и иных противоправных деяний в отношении мирных жителей, в том числе детей. Гордон* в июле 2022 года был объявлен в международный розыск. Заочно арестован Басманным районным судом.* Физическое лицо, исполняющее функции иноагентов в России.

https://ria.ru/20240611/troyanova-1952115105.html

https://ria.ru/20240602/gordon-1949988150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, белоруссия, гордон, владимир путин, александр лукашенко