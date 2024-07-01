Прокурор рассказала о деле против Гордона*
В деле против Гордона есть эпизоды с призывами убить Путина и Лукашенко
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона* было возбуждено, в том числе, из-за призывов убить президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, заявила гособвинитель в суде.
"У Гордона, испытывающего ненависть к действующему президенту РФ, возник умысел на призывы к устранению российского президента. Во исполнении этого замысла Гордон разместил на своем канале YouTube заявление с призывом к устранению Путина из мести за государственную или общественную деятельность", - сказала прокурор на заседании 2-го Западного окружного военного суда.
Она добавила, что в этом же ролике журналист призывает к убийству Лукашенко и развязыванию гражданской войны. В другом ролике, отметила гособвинитель, Гордон распространяет недостоверные сведения и призывает США провести военную интервенцию против России с применением ядерного оружия.
Ранее пресс-служба Генпрокуратуры сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении Гордона. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч. 2 ст. 354 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны).
По версии следствия, в марте 2022 года Гордон разместил на двух своих каналах в YouTube видеозапись с обращением, сделанным в прямом эфире украинского телеканала UA TV, в котором призвал президента США начать агрессивную войну, в том числе с применением ядерного оружия, против России. Там же он распространил ложную информацию о совершении военнослужащими РФ убийств мирных жителей, сбрасывании бомб на жилые дома, а также о том, что Россия якобы намерена захватить Украину.
Кроме того, отмечается в релизе, в мае 2022 года Гордон разместил на YouTube видеоролик с интервью с Вероникой Белоцерковской*, где сделал заявление, содержащее ложную информацию о применении российскими Вооруженными силами тяжелого вооружения в отношении гражданской инфраструктуры, городов Украины, о совершении убийств и иных противоправных деяний в отношении мирных жителей, в том числе детей.
Гордон в июле 2022 года был объявлен в международный розыск. Заочно арестован Басманным районным судом.
* Физическое лицо, исполняющее функции иноагентов в России.