https://ria.ru/20240701/google-1956653304.html

Суд в Москве взыскал с Google десять миллиардов рублей

Суд в Москве взыскал с Google десять миллиардов рублей - РИА Новости, 01.07.2024

Суд в Москве взыскал с Google десять миллиардов рублей

Арбитражный суд Москвы по заявлению Валерия Таляровского, конкурсного управляющего ООО "Гугл", взыскал с материнской компании этого российского юрлица -... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T15:52

2024-07-01T15:52

2024-07-01T16:34

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google

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Валерия Таляровского, конкурсного управляющего ООО "Гугл", взыскал с материнской компании этого российского юрлица - американской Google International LLC - около 10 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд удовлетворил требование Таляровского, признав незаконными сделками перечисление российским подразделением Google почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес Google International LLC и перечисление в бюджет налогов на эти дивиденды в размере 500 миллионов рублей. В качестве применения последствий недействительности двух сделок суд взыскал с американской компании денежные средства, выплаченные по ним, в конкурсную массу ООО "Гугл".Представители Таляровского заявили в суде, что Google International LLC, единственный участник "Гугла", в декабре 2020 года принял решение о распределении нераспределенной прибыли российской "дочки" прошлых лет за 2015-2017 годы в размере до 10 миллиардов рублей. Эти дивиденды в размере около 128,7 миллиона долларов (около 9,5 миллиарда рублей на тот момент) были выплачены в декабре 2021 года. Еще 500 миллионов рублей "Гугл" выплатил в бюджет в качестве налога на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранным организациям.В заявлении Таляровского отмечалось, что решения и сделки происходили на фоне судебного разбирательства в российских судах с медиахолдингом "Царьград", закончившегося присуждением структурам Google многомиллиардной прогрессивной судебной неустойки. В суде юристы назвали дело "Царьграда" "спусковым крючком дела о банкротстве". Конкурсный управляющий считает, что сделки были осуществлены в преддверии банкротства "Гугла" и направлены на вывод активов за рубеж и причинение вреда кредиторам.Представители Google International LLC требования не признали. Они заявили, что на момент принятия решения о выплате дивидендов на счетах "Гугла" было 19 миллиардов рублей, а после выплаты осталось еще 14 миллиардов. Деятельность "Гугла" приносила большой доход - за четвертый квартал 2021 года стоимость реализованных услуг составила 47,5 миллиарда рублей. При таких показателях, по мнению ответчика, нельзя было говорить как о неплатежеспособности "Гугла", так и о противоправности действий его участника. Задолженность перед "Царьградом", составлявшая до сентября 2022 года 1 миллиард рублей, была погашена в марте того же года, добавили юристы.Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, google, экономика