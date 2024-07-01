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Суд в Москве взыскал с Google десять миллиардов рублей - РИА Новости, 01.07.2024
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15:52 01.07.2024 (обновлено: 16:34 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/google-1956653304.html
Суд в Москве взыскал с Google десять миллиардов рублей
Суд в Москве взыскал с Google десять миллиардов рублей - РИА Новости, 01.07.2024
Суд в Москве взыскал с Google десять миллиардов рублей
Арбитражный суд Москвы по заявлению Валерия Таляровского, конкурсного управляющего ООО "Гугл", взыскал с материнской компании этого российского юрлица -... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T15:52
2024-07-01T16:34
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google
экономика
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Валерия Таляровского, конкурсного управляющего ООО "Гугл", взыскал с материнской компании этого российского юрлица - американской Google International LLC - около 10 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд удовлетворил требование Таляровского, признав незаконными сделками перечисление российским подразделением Google почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес Google International LLC и перечисление в бюджет налогов на эти дивиденды в размере 500 миллионов рублей. В качестве применения последствий недействительности двух сделок суд взыскал с американской компании денежные средства, выплаченные по ним, в конкурсную массу ООО "Гугл".Представители Таляровского заявили в суде, что Google International LLC, единственный участник "Гугла", в декабре 2020 года принял решение о распределении нераспределенной прибыли российской "дочки" прошлых лет за 2015-2017 годы в размере до 10 миллиардов рублей. Эти дивиденды в размере около 128,7 миллиона долларов (около 9,5 миллиарда рублей на тот момент) были выплачены в декабре 2021 года. Еще 500 миллионов рублей "Гугл" выплатил в бюджет в качестве налога на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранным организациям.В заявлении Таляровского отмечалось, что решения и сделки происходили на фоне судебного разбирательства в российских судах с медиахолдингом "Царьград", закончившегося присуждением структурам Google многомиллиардной прогрессивной судебной неустойки. В суде юристы назвали дело "Царьграда" "спусковым крючком дела о банкротстве". Конкурсный управляющий считает, что сделки были осуществлены в преддверии банкротства "Гугла" и направлены на вывод активов за рубеж и причинение вреда кредиторам.Представители Google International LLC требования не признали. Они заявили, что на момент принятия решения о выплате дивидендов на счетах "Гугла" было 19 миллиардов рублей, а после выплаты осталось еще 14 миллиардов. Деятельность "Гугла" приносила большой доход - за четвертый квартал 2021 года стоимость реализованных услуг составила 47,5 миллиарда рублей. При таких показателях, по мнению ответчика, нельзя было говорить как о неплатежеспособности "Гугла", так и о противоправности действий его участника. Задолженность перед "Царьградом", составлявшая до сентября 2022 года 1 миллиард рублей, была погашена в марте того же года, добавили юристы.Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
https://ria.ru/20240417/telegram-1940490378.html
https://ria.ru/20240417/telegram-1940490378.html
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москва, google, экономика
Москва, Google, Экономика
Суд в Москве взыскал с Google десять миллиардов рублей

Суд взыскал с Google десять миллиардов рублей в пользу ее российской "дочки"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип компании Google. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Валерия Таляровского, конкурсного управляющего ООО "Гугл", взыскал с материнской компании этого российского юрлица - американской Google International LLC - около 10 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд удовлетворил требование Таляровского, признав незаконными сделками перечисление российским подразделением Google почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес Google International LLC и перечисление в бюджет налогов на эти дивиденды в размере 500 миллионов рублей.
В качестве применения последствий недействительности двух сделок суд взыскал с американской компании денежные средства, выплаченные по ним, в конкурсную массу ООО "Гугл".
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Представители Таляровского заявили в суде, что Google International LLC, единственный участник "Гугла", в декабре 2020 года принял решение о распределении нераспределенной прибыли российской "дочки" прошлых лет за 2015-2017 годы в размере до 10 миллиардов рублей. Эти дивиденды в размере около 128,7 миллиона долларов (около 9,5 миллиарда рублей на тот момент) были выплачены в декабре 2021 года. Еще 500 миллионов рублей "Гугл" выплатил в бюджет в качестве налога на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранным организациям.
В заявлении Таляровского отмечалось, что решения и сделки происходили на фоне судебного разбирательства в российских судах с медиахолдингом "Царьград", закончившегося присуждением структурам Google многомиллиардной прогрессивной судебной неустойки. В суде юристы назвали дело "Царьграда" "спусковым крючком дела о банкротстве". Конкурсный управляющий считает, что сделки были осуществлены в преддверии банкротства "Гугла" и направлены на вывод активов за рубеж и причинение вреда кредиторам.
Представители Google International LLC требования не признали. Они заявили, что на момент принятия решения о выплате дивидендов на счетах "Гугла" было 19 миллиардов рублей, а после выплаты осталось еще 14 миллиардов. Деятельность "Гугла" приносила большой доход - за четвертый квартал 2021 года стоимость реализованных услуг составила 47,5 миллиарда рублей. При таких показателях, по мнению ответчика, нельзя было говорить как о неплатежеспособности "Гугла", так и о противоправности действий его участника. Задолженность перед "Царьградом", составлявшая до сентября 2022 года 1 миллиард рублей, была погашена в марте того же года, добавили юристы.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Дуров рассказал о давлении Apple и Google на Telegram
17 апреля, 03:32
 
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