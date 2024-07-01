https://ria.ru/20240701/germaniya-1956614263.html

Суд разрешил контрразведке Германии вести слежку за партией АдГ в Баварии

Суд разрешил контрразведке Германии вести слежку за партией АдГ в Баварии - РИА Новости, 01.07.2024

Суд разрешил контрразведке Германии вести слежку за партией АдГ в Баварии

Административный суд Мюнхена отклонил иск партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) против ведомства по охране конституции в Баварии, подозревающего партию в... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T13:24

2024-07-01T13:24

2024-07-01T13:24

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БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Административный суд Мюнхена отклонил иск партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) против ведомства по охране конституции в Баварии, подозревающего партию в правом экстремизме, тем самым ведомство может и далее вести слежку за АдГ, сообщает издание Münchner Merkur со ссылкой на решение суда. "Ведомство по защите конституции Баварии может продолжать следить за АдГ как за подозреваемой в правоэкстремизме организацией. К такому решению пришел административный суд Мюнхена в понедельник утром", - пишет издание. По его данным, суд отклонил иск партии, считающей такую оценку своей деятельности не соответствующей действительности. Наблюдение за баварским отделением партии было начато в 2022 году, его итогом должен стать доклад ведомства, подтверждающий или отменяющий изначальное подозрение. В мае Высший административный суд немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия постановил, что решение федерального ведомства классифицировать партию как "подозреваемую в правом экстремизме" является обоснованным. Статус "подозреваемой в правом экстремизме" для партии дает законные основания Федеральному ведомству по охране конституции вести наблюдение за ней. Этот статус действует для всей партии на федеральном уровне. В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Данное решение позволяет федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. В июне прошлого года Немецкий институт прав человека опубликовал доклад, в котором заявил, что условия для запрета АдГ выполнены. Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия. В частности, сопредседатель партии Алиса Вайдель заявила, что недавнее нападение на политика от АдГ в Мангейме стало следствием травли со стороны СМИ и правящей коалиции. Также она потребовала "вернуться к минимальным демократическим практикам". АдГ набрала 15,9% на прошедших выборах в Европейский парламент, заняв второе место и обойдя социал-демократов канцлера Олафа Шольца. В числе прочего партия выступает за ограничение миграции и мирное урегулирование конфликта на Украине. Противники партии часто обвиняют ее в связях с Россией, а с недавнего времени - и с Китаем.

https://ria.ru/20240104/adg-1919711788.html

https://ria.ru/20240226/adg-1929582140.html

https://ria.ru/20231208/germaniya-1914591006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мюнхен, бавария, северный рейн-вестфалия, олаф шольц, германия