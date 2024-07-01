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Суд разрешил контрразведке Германии вести слежку за партией АдГ в Баварии - РИА Новости, 01.07.2024
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13:24 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/germaniya-1956614263.html
Суд разрешил контрразведке Германии вести слежку за партией АдГ в Баварии
Суд разрешил контрразведке Германии вести слежку за партией АдГ в Баварии - РИА Новости, 01.07.2024
Суд разрешил контрразведке Германии вести слежку за партией АдГ в Баварии
Административный суд Мюнхена отклонил иск партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) против ведомства по охране конституции в Баварии, подозревающего партию в... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:24
2024-07-01T13:24
в мире
мюнхен
бавария
северный рейн-вестфалия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Административный суд Мюнхена отклонил иск партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) против ведомства по охране конституции в Баварии, подозревающего партию в правом экстремизме, тем самым ведомство может и далее вести слежку за АдГ, сообщает издание Münchner Merkur со ссылкой на решение суда. "Ведомство по защите конституции Баварии может продолжать следить за АдГ как за подозреваемой в правоэкстремизме организацией. К такому решению пришел административный суд Мюнхена в понедельник утром", - пишет издание. По его данным, суд отклонил иск партии, считающей такую оценку своей деятельности не соответствующей действительности. Наблюдение за баварским отделением партии было начато в 2022 году, его итогом должен стать доклад ведомства, подтверждающий или отменяющий изначальное подозрение. В мае Высший административный суд немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия постановил, что решение федерального ведомства классифицировать партию как "подозреваемую в правом экстремизме" является обоснованным. Статус "подозреваемой в правом экстремизме" для партии дает законные основания Федеральному ведомству по охране конституции вести наблюдение за ней. Этот статус действует для всей партии на федеральном уровне. В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Данное решение позволяет федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. В июне прошлого года Немецкий институт прав человека опубликовал доклад, в котором заявил, что условия для запрета АдГ выполнены. Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия. В частности, сопредседатель партии Алиса Вайдель заявила, что недавнее нападение на политика от АдГ в Мангейме стало следствием травли со стороны СМИ и правящей коалиции. Также она потребовала "вернуться к минимальным демократическим практикам". АдГ набрала 15,9% на прошедших выборах в Европейский парламент, заняв второе место и обойдя социал-демократов канцлера Олафа Шольца. В числе прочего партия выступает за ограничение миграции и мирное урегулирование конфликта на Украине. Противники партии часто обвиняют ее в связях с Россией, а с недавнего времени - и с Китаем.
https://ria.ru/20240104/adg-1919711788.html
https://ria.ru/20240226/adg-1929582140.html
https://ria.ru/20231208/germaniya-1914591006.html
мюнхен
бавария
северный рейн-вестфалия
германия
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в мире, мюнхен, бавария, северный рейн-вестфалия, олаф шольц, германия
В мире, Мюнхен, Бавария, Северный Рейн-Вестфалия, Олаф Шольц, Германия
Суд разрешил контрразведке Германии вести слежку за партией АдГ в Баварии

Суд Мюнхена отклонил иск АдГ против ведомства по охране конституции в Баварии

CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf / Stadtbild KölnВид на центр города Кельн, Германия
Вид на центр города Кельн, Германия - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf / Stadtbild Köln
Вид на центр города Кельн, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Административный суд Мюнхена отклонил иск партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) против ведомства по охране конституции в Баварии, подозревающего партию в правом экстремизме, тем самым ведомство может и далее вести слежку за АдГ, сообщает издание Münchner Merkur со ссылкой на решение суда.
"Ведомство по защите конституции Баварии может продолжать следить за АдГ как за подозреваемой в правоэкстремизме организацией. К такому решению пришел административный суд Мюнхена в понедельник утром", - пишет издание. По его данным, суд отклонил иск партии, считающей такую оценку своей деятельности не соответствующей действительности.
Бундестаг - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Экс-председатель бундестага призвал изучить возможность запрета партии АдГ
4 января, 15:41
Наблюдение за баварским отделением партии было начато в 2022 году, его итогом должен стать доклад ведомства, подтверждающий или отменяющий изначальное подозрение.
В мае Высший административный суд немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия постановил, что решение федерального ведомства классифицировать партию как "подозреваемую в правом экстремизме" является обоснованным.
Статус "подозреваемой в правом экстремизме" для партии дает законные основания Федеральному ведомству по охране конституции вести наблюдение за ней. Этот статус действует для всей партии на федеральном уровне.
Центр Берлина - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
СМИ: в Германии хотят признать партию АдГ экстремистской
26 февраля, 15:55
В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Данное решение позволяет федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. В июне прошлого года Немецкий институт прав человека опубликовал доклад, в котором заявил, что условия для запрета АдГ выполнены.
Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия. В частности, сопредседатель партии Алиса Вайдель заявила, что недавнее нападение на политика от АдГ в Мангейме стало следствием травли со стороны СМИ и правящей коалиции. Также она потребовала "вернуться к минимальным демократическим практикам".
АдГ набрала 15,9% на прошедших выборах в Европейский парламент, заняв второе место и обойдя социал-демократов канцлера Олафа Шольца. В числе прочего партия выступает за ограничение миграции и мирное урегулирование конфликта на Украине. Противники партии часто обвиняют ее в связях с Россией, а с недавнего времени - и с Китаем.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
В Германии признали отделение АдГ в Саксонии правоэкстремистским
8 декабря 2023, 13:17
 
В миреМюнхенБаварияСеверный Рейн-ВестфалияОлаф ШольцГермания
 
 
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