Рейтинг@Mail.ru
Судебные приставы взыскали с коррупционеров около миллиарда рублей штрафов - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/fssp-1956689047.html
Судебные приставы взыскали с коррупционеров около миллиарда рублей штрафов
Судебные приставы взыскали с коррупционеров около миллиарда рублей штрафов - РИА Новости, 01.07.2024
Судебные приставы взыскали с коррупционеров около миллиарда рублей штрафов
Судебные приставы РФ спецуправления за пять месяцев взыскали более 913 миллионов рублей по штрафам коррупционеров - на 22% больше, чем годом ранее, сообщил РИА... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T17:09
2024-07-01T17:09
россия
дмитрий аристов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913894105_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15898ad3b09083707c241ddafe83dec8.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Судебные приставы РФ спецуправления за пять месяцев взыскали более 913 миллионов рублей по штрафам коррупционеров - на 22% больше, чем годом ранее, сообщил РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. "В консолидированный бюджет Российской Федерации взыскано более 913 миллионов рублей уголовных штрафов, назначенных в качестве наказания за преступления коррупционной направленности. Это на 22% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года", - сказал Аристов. Главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП было создано несколько лет назад. В производстве Управления находятся особо важные исполнительные производства.
https://ria.ru/20240613/sud-1952456789.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913894105_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7ecfeead2532a5299c9e066610caec87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Россия, Дмитрий Аристов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Судебные приставы взыскали с коррупционеров около миллиарда рублей штрафов

ФССП за 5 месяцев взыскала с коррупционеров более 913 миллионов рублей штрафов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФедеральная служба судебных приставов
Федеральная служба судебных приставов - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Федеральная служба судебных приставов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Судебные приставы РФ спецуправления за пять месяцев взыскали более 913 миллионов рублей по штрафам коррупционеров - на 22% больше, чем годом ранее, сообщил РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
«
"В консолидированный бюджет Российской Федерации взыскано более 913 миллионов рублей уголовных штрафов, назначенных в качестве наказания за преступления коррупционной направленности. Это на 22% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года", - сказал Аристов.
Главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП было создано несколько лет назад. В производстве Управления находятся особо важные исполнительные производства.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
В суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории современной России
13 июня, 00:45
 
РоссияДмитрий АристовФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала