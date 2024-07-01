https://ria.ru/20240701/fssp-1956689047.html

Судебные приставы взыскали с коррупционеров около миллиарда рублей штрафов

Судебные приставы взыскали с коррупционеров около миллиарда рублей штрафов - РИА Новости, 01.07.2024

Судебные приставы взыскали с коррупционеров около миллиарда рублей штрафов

Судебные приставы РФ спецуправления за пять месяцев взыскали более 913 миллионов рублей по штрафам коррупционеров - на 22% больше, чем годом ранее, сообщил РИА... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T17:09

2024-07-01T17:09

2024-07-01T17:09

россия

дмитрий аристов

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Судебные приставы РФ спецуправления за пять месяцев взыскали более 913 миллионов рублей по штрафам коррупционеров - на 22% больше, чем годом ранее, сообщил РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. "В консолидированный бюджет Российской Федерации взыскано более 913 миллионов рублей уголовных штрафов, назначенных в качестве наказания за преступления коррупционной направленности. Это на 22% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года", - сказал Аристов. Главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП было создано несколько лет назад. В производстве Управления находятся особо важные исполнительные производства.

https://ria.ru/20240613/sud-1952456789.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)