https://ria.ru/20240701/frantsiya-1956610037.html

"Нацобъединение" готово выдвинуть Барделла премьером

"Нацобъединение" готово выдвинуть Барделла премьером - РИА Новости, 01.07.2024

"Нацобъединение" готово выдвинуть Барделла премьером

Победившая на парламентских выборах в первом туре правая партия "Национальное объединение" готова выдвинуть своего лидера Жордана Барделла на пост... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T13:13

2024-07-01T13:13

2024-07-01T13:15

в мире

эммануэль макрон

министерство внутренних дел франции

парламентские выборы во франции — 2024

политика

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ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Победившая на парламентских выборах в первом туре правая партия "Национальное объединение" готова выдвинуть своего лидера Жордана Барделла на пост премьер-министра даже без абсолютного большинства мест в парламенте, заявил вице-президент партии Себастьян Шеню в эфире телеканала France 2. Он пояснил, что даже в случае относительного большинства в парламенте по итогам второго тура выборов, если его партия сумеет найти поддержку в Нацсобрании, она была бы готова управлять страной. "Могут быть депутаты, которые сегодня, не находясь в нашем союзе с (лидером республиканцев - ред.) Эриком Сьотти, могли бы желать, чтобы Нацсобрание не было заблокировано", - объяснил переизбранный в воскресенье в первом туре депутат. "Если действительно можно найти поддержку, мы возьмем на себя ответственность перед французами", - добавил он. Жордан Барделла перед первым туром выборов заявил, что не станет премьер-министром, если его партия и ее союзники не получат абсолютного большинства мест (289 депутатов). В случае, если оппозиционная партия получает абсолютное большинство мест, президент обязан назначить премьером лидера оппозиции. Если партия имеет лишь относительное большинство, президент может выбрать любого премьер-министра. По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что даст ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.

https://ria.ru/20240701/vybory-1956589784.html

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в мире, эммануэль макрон, министерство внутренних дел франции, парламентские выборы во франции — 2024, политика