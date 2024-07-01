https://ria.ru/20240701/frantsiya-1956583707.html

Косачев прокомментировал итоги первого тура выборов во Франции

Косачев прокомментировал итоги первого тура выборов во Франции - РИА Новости, 01.07.2024

Косачев прокомментировал итоги первого тура выборов во Франции

Итоги первого тура на парламентских выборах во Франции, где победили правые партии, стали вотумом недоверия нынешнему президенту Эммануэлю Макрону и его... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T11:54

2024-07-01T11:54

2024-07-01T12:12

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совет федерации рф

парламентские выборы во франции — 2024

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Итоги первого тура на парламентских выборах во Франции, где победили правые партии, стали вотумом недоверия нынешнему президенту Эммануэлю Макрону и его команде, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Правое "Национальное объединение" и союзные с ним силы одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов, сообщает газета Parisien со ссылкой на данные МВД страны. "Как бы то ни было, первый тур оказался явным вотумом недоверия Макрону и его политическому курсу. "Эпоха Макрона закончилась", — заявил накануне голосования бывший президент страны Франсуа Олланд. Отставки президента, конечно, не последует ни при каком раскладе. Однако уже ясно, что его политика опирается на поддержку лишь каждого пятого француза, как показал первый, "искренний", тур голосования в парламент", - написал Косачев в своем телеграм-канале. Сенатор отметил, что голосование в первом туре было, скорее, "протестным, чем демонстрирующим четкую тенденцию". "Предпочтение радикальным силам справа и слева – это, прежде всего, жесткий "выговор" Макрону от избирателей, которые побили 40-летний рекорд по явке к урнам: тоже показатель неравнодушия французов в вопросе выбора курса страны. Однако, как известно, в первом туре французы часто голосуют сердцем, а во втором – головой. То есть на первом этапе, когда обычно ничего не решается, они отдают голос кому хотят, а во втором – кому "надо"", - резюмировал парламентарий. Для победы в первом туре кандидатам было необходимо набрать более 50%, при этом число голосов должно составлять минимум 25% от общего количества зарегистрированных в округе избирателей. Избранию ряда депутатов в первом туре способствовала высокая явка на выборах во Франции . Остальным кандидатам, которые не преодолели порог в 50%, предстоит участвовать во втором туре. Общее число депутатских кресел в Национальной ассамблее Франции - 577. Для большинства в парламенте партии необходимо 289 депутатов.

https://ria.ru/20240630/makron-1956394238.html

https://ria.ru/20240701/volodin-1956545571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, эммануэль макрон, константин косачев, франсуа олланд, совет федерации рф, парламентские выборы во франции — 2024