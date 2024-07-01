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При разгоне радикалов на манифестации в Париже применили слезоточивый газ - РИА Новости, 01.07.2024
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01:37 01.07.2024 (обновлено: 01:58 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/frantsiya-1956533307.html
При разгоне радикалов на манифестации в Париже применили слезоточивый газ
При разгоне радикалов на манифестации в Париже применили слезоточивый газ - РИА Новости, 01.07.2024
При разгоне радикалов на манифестации в Париже применили слезоточивый газ
Полиция применила слезоточивый газ для разгона радикалов движения black bloc на манифестации в Париже, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T01:37
2024-07-01T01:58
париж
в мире
франция
эммануэль макрон
парламентские выборы во франции — 2024
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ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ для разгона радикалов движения black bloc на манифестации в Париже, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Манифестация началась на площади Республики в Париже после 20.00 вечера после оглашения первых результатов первого тура парламентских выборов во Франции. По оценке корреспондента РИА Новости, более тысячи человек присоединились к протесту, однако в настоящее время число протестующих не превышает двух сотен.Несколько часов демонстрация проходила мирно, однако затем к ней присоединились радикально настроенная молодежь из движения black bloc. Радикалы стали провоцировать полицию - закидывать их файерами, поджигать мусорные баки и бить витрины кафе.Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать агрессивную толпу.На улицах рядом с площадью Республики продолжают гореть мусорные баки.МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в первом туре выборов в парламент: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" - на втором месте с 29,1%, коалиция президента Эммануэля Макрона - третья с 21,5%.Во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Второй тур состоится 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления президента Эммануэля Макрона о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.
https://ria.ru/20240701/frantsiya-1956532219.html
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париж, в мире, франция, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024
Париж, В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Парламентские выборы во Франции — 2024
При разгоне радикалов на манифестации в Париже применили слезоточивый газ

В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона радикалов на митинге

© AP Photo / Kamil ZigniogluСотрудники полиции Франции на площади Трокадеро в Париже
Сотрудники полиции Франции на площади Трокадеро в Париже - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Kamil Zignioglu
Сотрудники полиции Франции на площади Трокадеро в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ для разгона радикалов движения black bloc на манифестации в Париже, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Манифестация началась на площади Республики в Париже после 20.00 вечера после оглашения первых результатов первого тура парламентских выборов во Франции. По оценке корреспондента РИА Новости, более тысячи человек присоединились к протесту, однако в настоящее время число протестующих не превышает двух сотен.
Несколько часов демонстрация проходила мирно, однако затем к ней присоединились радикально настроенная молодежь из движения black bloc. Радикалы стали провоцировать полицию - закидывать их файерами, поджигать мусорные баки и бить витрины кафе.
Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать агрессивную толпу.
На улицах рядом с площадью Республики продолжают гореть мусорные баки.
МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в первом туре выборов в парламент: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" - на втором месте с 29,1%, коалиция президента Эммануэля Макрона - третья с 21,5%.
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Во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Второй тур состоится 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.
Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления президента Эммануэля Макрона о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.
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