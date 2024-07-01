https://ria.ru/20240701/frantsiya-1956533307.html

При разгоне радикалов на манифестации в Париже применили слезоточивый газ

При разгоне радикалов на манифестации в Париже применили слезоточивый газ - РИА Новости, 01.07.2024

При разгоне радикалов на манифестации в Париже применили слезоточивый газ

Полиция применила слезоточивый газ для разгона радикалов движения black bloc на манифестации в Париже, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T01:37

2024-07-01T01:37

2024-07-01T01:58

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эммануэль макрон

парламентские выборы во франции — 2024

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ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ для разгона радикалов движения black bloc на манифестации в Париже, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Манифестация началась на площади Республики в Париже после 20.00 вечера после оглашения первых результатов первого тура парламентских выборов во Франции. По оценке корреспондента РИА Новости, более тысячи человек присоединились к протесту, однако в настоящее время число протестующих не превышает двух сотен.Несколько часов демонстрация проходила мирно, однако затем к ней присоединились радикально настроенная молодежь из движения black bloc. Радикалы стали провоцировать полицию - закидывать их файерами, поджигать мусорные баки и бить витрины кафе.Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать агрессивную толпу.На улицах рядом с площадью Республики продолжают гореть мусорные баки.МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в первом туре выборов в парламент: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" - на втором месте с 29,1%, коалиция президента Эммануэля Макрона - третья с 21,5%.Во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Второй тур состоится 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления президента Эммануэля Макрона о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.

https://ria.ru/20240701/frantsiya-1956532219.html

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париж, в мире, франция, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024