https://ria.ru/20240701/frantsiya-1956529183.html
Эксперт объяснил, что ждет Макрона при победе правых на выборах во Франции
Эксперт объяснил, что ждет Макрона при победе правых на выборах во Франции - РИА Новости, 01.07.2024
Эксперт объяснил, что ждет Макрона при победе правых на выборах во Франции
"Правительство сожительства" в случае победы на выборах во Франции "Национального объединения" осложнит жизнь президенту страны Эммануэлю Макрону, сделавшему... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T00:42
2024-07-01T00:42
2024-07-01T01:44
франция
эммануэль макрон
жак ширак
российская академия наук
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. "Правительство сожительства" в случае победы на выборах во Франции "Национального объединения" осложнит жизнь президенту страны Эммануэлю Макрону, сделавшему многое для демонизации правых, теперь ему придется договариваться с ними, в противном случае в стране около года будет техническое правительство, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в первом туре выборов в парламент: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" на втором месте с 29,1%, коалиция президента Эммануэля Макрона - третья с 21,5%. "Так называемое "правительство сожительства" во Франции было до этого минимум три раза - к примеру, в 1997 году при президенте Жаке Шираке", - напомнил Федоров. Он пояснил, что нынешний французский лидер Эммануэль Макрон многое делал для того, чтобы демонизировать правых (лидирующее "Национальное объединение"), а сейчас именно они максимально близки к власти. "Конечно, им придется находить общий язык, но такое "сожительство" осложнит жизнь Макрону. Все его законопроекты, весь его курс пойдет под откос. Хотя у него есть прерогативы во внешней политике, в безопасности", - отметил эксперт. Федоров подчеркнул, что подобные ситуации "сожительства" ранее приводили к досрочному роспуску парламента. В то же время в сегодняшней ситуации может появиться техническое правительство, отметил он. "Макрону и его центристским силам придется искать коалиции с левыми. А там его не очень любят. И это может быть техническое правительство, если никто не получит большинства до следующих выборов, которые по конституции Франции можно будет провести через год", - заключил эксперт. "Правительство сожительства" во Франции предполагает ситуацию, когда президент страны принадлежит к иной политической партии, чем парламентское большинство. Такая ситуация может возникнуть из-за того, что Франция - президентско-парламентская республика. Президент вынужден назначать премьера, который будет принят парламентом, его позиция, в свою очередь, зависит от партии парламентского большинства.
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https://ria.ru/20240610/vybory-1951910317.html
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франция, эммануэль макрон, жак ширак, российская академия наук
Франция, Эммануэль Макрон, Жак Ширак, Российская академия наук
Эксперт объяснил, что ждет Макрона при победе правых на выборах во Франции
Эксперт: Францию ждет год техправительства, если Макрон не договорится с правыми
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. "Правительство сожительства" в случае победы на выборах во Франции "Национального объединения" осложнит жизнь президенту страны Эммануэлю Макрону, сделавшему многое для демонизации правых, теперь ему придется договариваться с ними, в противном случае в стране около года будет техническое правительство, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.
МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в первом туре выборов в парламент: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" на втором месте с 29,1%, коалиция президента Эммануэля Макрона - третья с 21,5%.
"Так называемое "правительство сожительства" во Франции было до этого минимум три раза - к примеру, в 1997 году при президенте Жаке Шираке
", - напомнил Федоров.
Он пояснил, что нынешний французский лидер Эммануэль Макрон многое делал для того, чтобы демонизировать правых (лидирующее "Национальное объединение"), а сейчас именно они максимально близки к власти.
"Конечно, им придется находить общий язык, но такое "сожительство" осложнит жизнь Макрону. Все его законопроекты, весь его курс пойдет под откос. Хотя у него есть прерогативы во внешней политике, в безопасности", - отметил эксперт.
Федоров подчеркнул, что подобные ситуации "сожительства" ранее приводили к досрочному роспуску парламента. В то же время в сегодняшней ситуации может появиться техническое правительство, отметил он.
"Макрону и его центристским силам придется искать коалиции с левыми. А там его не очень любят. И это может быть техническое правительство, если никто не получит большинства до следующих выборов, которые по конституции Франции можно будет провести через год", - заключил эксперт.
"Правительство сожительства" во Франции предполагает ситуацию, когда президент страны принадлежит к иной политической партии, чем парламентское большинство. Такая ситуация может возникнуть из-за того, что Франция - президентско-парламентская республика. Президент вынужден назначать премьера, который будет принят парламентом, его позиция, в свою очередь, зависит от партии парламентского большинства.