https://ria.ru/20240701/fotovystavki-1956111229.html

Фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" открылись в Белоруссии

Фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" открылись в Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2024

Фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" открылись в Белоруссии

Две фотовыставки мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященные 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков,... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T15:00

2024-07-01T15:00

2024-07-01T17:50

новости агентства

белоруссия

россия

минск

дмитрий киселев

роман карманов

президентский фонд культурных инициатив

социальный навигатор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956677839_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_b4ebdc948be68e95ebeab32a19a0cea6.png

Минск, 1 июл — РИА Новости. Две фотовыставки мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященные 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, открылись в Минске и Борисове. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии. В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы. Особое внимание уделено подвигу советской молодежи в тылу."У России и Беларуси единая историческая память. Как 80 лет назад, так и сегодня мы вместе продолжаем бороться с нацизмом. Поэтому 80-летие освобождения Беларуси для нас особенное событие, и ему мы посвятили один из ключевых этапов нашего флагманского проекта "Освобождение. Путь к Победе". На снимках фотокорреспондентов Совинформбюро, в рамках серии выставок, жители Минска, Витебска, Борисова, Бреста смогут увидеть лица своих родных и близких — освободителей, которые боролись как на фронте, так и в тылу врага. Отдать дань памяти этим героям, передать новым поколениям ту силу духа, которая позволила нам вместе достичь Великой Победы. "Освобождение" ставит перед собой именно эту цель", — отметил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Проект носит гибридный характер, сочетая в себе фото, аудио и видеоформаты, реализуемые, в том числе инструментами новых медиа. Он основан на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня". По словам организаторов, советским фотокорреспондентам, рискуя жизнью под обстрелами и бомбежками, удалось сделать уникальные кадры и создать летопись общечеловеческого масштаба, главный герой которой — единый народ, несший на плечах бремя войны."В нашей стране и далеко за ее пределами люди знают историю и то, сколько испытаний Великой Отечественной войны выпало на долю Беларуси. Многие из них нашли отражение в книгах, в кино. Защитники Брестской крепости и Могилева, герои минского подполья, белорусские партизаны мужественно боролись с врагом. Подлинные события, конечно, запечатлели фотографии. Проект "Освобождение. Путь к Победе", где в основе – легендарный архив снимков Совинформбюро военных лет, – подробно расскажет о том, как Беларусь первой приняла удар гитлеровской армии, испытала ужасы войны и жестокость нацизма. Белорусский народ выстоял, показал пример самопожертвования и искренней любви к Родине. Сделал это, заплатив за Победу высокую цену. Об этом свидетельствуют цифры погибших, сотни тысяч узников концлагерей, разрушенные города и сожженные деревни – это наша общая история и страшная цена свободы. Это правда, которую узнает каждый, кто решит ознакомиться с экспозицией проекта", — рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.По словам организаторов, все желающие смогут посмотреть уникальные фотовыставки на главной аллее Парка Победы в Минске и в Борисовской центральной библиотеке имени И.Х. Колодеева. "Комбинированный формат фотовыставки помогает острее ощутить важнейшие события нашей общей истории. Еще раз окунуться в нее не через учебники, а прикоснувшись к конкретным историческим артефактам – кадрам фотохроники, увидеть все своими глазами. Это оставит неизгладимое впечатления и яркие эмоции. Поэтому я уверена, что экспозиция будет пользоваться популярностью в том числе и у молодежи нашего города. Важно также то, что выставка организована со свободным доступом в замечательном Парке Победы города-героя Минска", — отметила начальник Главного управления идеологической работы по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова. Значимость сохранения исторической памяти о событиях освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков подчеркнул и председатель Борисовского районного исполнительного комитета Николай Карпович. "80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков — знаковое событие в жизни белорусского народа. Сегодня важно сохранить историческую память, чтобы не допустить повторения ужаса войны. Наш святой долг — передать подрастающему поколению правду о героическом подвиге народов СССР, благодаря которым состоялась Великая Победа. Весомый вклад в победу над фашизмом внесли солдаты Красной армии, освобождавшие Борисовщину от врага в годы Великой Отечественной войны, партизаны и подпольщики. Немаловажную роль в борьбе с коричневой чумой сыграли борисовчане. Самоотверженность советских воинов принесла мирную жизнь, свободу и независимость нашему народу", — рассказал он."Освобождение. Путь к Победе" – это продолжение проекта 2023 года, реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект "Освобождение" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ "Лучшие социальные проекты России" (в 2023 и 2024 гг.) и "За верность науке".

https://sn.ria.ru/20240626/osvobozhdenie-1955408767.html

https://ria.ru/20240625/osvobozhdenie-1951963095.html

https://ria.ru/20240613/nagrazhdenie-1950946754.html

белоруссия

россия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, белоруссия, россия, минск, дмитрий киселев, роман карманов, президентский фонд культурных инициатив, социальный навигатор, совинформбюро, освобождение. путь к победе, общество