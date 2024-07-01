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Фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" открылись в Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2024
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15:00 01.07.2024 (обновлено: 17:50 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/fotovystavki-1956111229.html
Фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" открылись в Белоруссии
Фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" открылись в Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2024
Фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" открылись в Белоруссии
Две фотовыставки мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященные 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков,... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T15:00
2024-07-01T17:50
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Минск, 1 июл — РИА Новости. Две фотовыставки мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященные 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, открылись в Минске и Борисове. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии. В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы. Особое внимание уделено подвигу советской молодежи в тылу."У России и Беларуси единая историческая память. Как 80 лет назад, так и сегодня мы вместе продолжаем бороться с нацизмом. Поэтому 80-летие освобождения Беларуси для нас особенное событие, и ему мы посвятили один из ключевых этапов нашего флагманского проекта "Освобождение. Путь к Победе". На снимках фотокорреспондентов Совинформбюро, в рамках серии выставок, жители Минска, Витебска, Борисова, Бреста смогут увидеть лица своих родных и близких — освободителей, которые боролись как на фронте, так и в тылу врага. Отдать дань памяти этим героям, передать новым поколениям ту силу духа, которая позволила нам вместе достичь Великой Победы. "Освобождение" ставит перед собой именно эту цель", — отметил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Проект носит гибридный характер, сочетая в себе фото, аудио и видеоформаты, реализуемые, в том числе инструментами новых медиа. Он основан на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня". По словам организаторов, советским фотокорреспондентам, рискуя жизнью под обстрелами и бомбежками, удалось сделать уникальные кадры и создать летопись общечеловеческого масштаба, главный герой которой — единый народ, несший на плечах бремя войны."В нашей стране и далеко за ее пределами люди знают историю и то, сколько испытаний Великой Отечественной войны выпало на долю Беларуси. Многие из них нашли отражение в книгах, в кино. Защитники Брестской крепости и Могилева, герои минского подполья, белорусские партизаны мужественно боролись с врагом. Подлинные события, конечно, запечатлели фотографии. Проект "Освобождение. Путь к Победе", где в основе – легендарный архив снимков Совинформбюро военных лет, – подробно расскажет о том, как Беларусь первой приняла удар гитлеровской армии, испытала ужасы войны и жестокость нацизма. Белорусский народ выстоял, показал пример самопожертвования и искренней любви к Родине. Сделал это, заплатив за Победу высокую цену. Об этом свидетельствуют цифры погибших, сотни тысяч узников концлагерей, разрушенные города и сожженные деревни – это наша общая история и страшная цена свободы. Это правда, которую узнает каждый, кто решит ознакомиться с экспозицией проекта", — рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.По словам организаторов, все желающие смогут посмотреть уникальные фотовыставки на главной аллее Парка Победы в Минске и в Борисовской центральной библиотеке имени И.Х. Колодеева. "Комбинированный формат фотовыставки помогает острее ощутить важнейшие события нашей общей истории. Еще раз окунуться в нее не через учебники, а прикоснувшись к конкретным историческим артефактам – кадрам фотохроники, увидеть все своими глазами. Это оставит неизгладимое впечатления и яркие эмоции. Поэтому я уверена, что экспозиция будет пользоваться популярностью в том числе и у молодежи нашего города. Важно также то, что выставка организована со свободным доступом в замечательном Парке Победы города-героя Минска", — отметила начальник Главного управления идеологической работы по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова. Значимость сохранения исторической памяти о событиях освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков подчеркнул и председатель Борисовского районного исполнительного комитета Николай Карпович. "80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков — знаковое событие в жизни белорусского народа. Сегодня важно сохранить историческую память, чтобы не допустить повторения ужаса войны. Наш святой долг — передать подрастающему поколению правду о героическом подвиге народов СССР, благодаря которым состоялась Великая Победа. Весомый вклад в победу над фашизмом внесли солдаты Красной армии, освобождавшие Борисовщину от врага в годы Великой Отечественной войны, партизаны и подпольщики. Немаловажную роль в борьбе с коричневой чумой сыграли борисовчане. Самоотверженность советских воинов принесла мирную жизнь, свободу и независимость нашему народу", — рассказал он."Освобождение. Путь к Победе" – это продолжение проекта 2023 года, реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект "Освобождение" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ "Лучшие социальные проекты России" (в 2023 и 2024 гг.) и "За верность науке".
https://sn.ria.ru/20240626/osvobozhdenie-1955408767.html
https://ria.ru/20240625/osvobozhdenie-1951963095.html
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новости агентства, белоруссия, россия, минск, дмитрий киселев, роман карманов, президентский фонд культурных инициатив, социальный навигатор, совинформбюро, освобождение. путь к победе, общество
Новости агентства, Белоруссия, Россия, Минск, Дмитрий Киселев, Роман Карманов, Президентский фонд культурных инициатив, Социальный навигатор, Совинформбюро, Освобождение. Путь к Победе, Общество

Фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" открылись в Белоруссии

© РИА НовостиРуководитель корреспондентского пункт Sputnik Беларусь Андрей Качура и советник-посланник посольства России в Беларуси Петр Фролов на открытии выставки "Освобождение. Путь к Победе" в Минске
Руководитель корреспондентского пункт Sputnik Беларусь Андрей Качура и советник-посланник посольства России в Беларуси Петр Фролов на открытии выставки Освобождение. Путь к Победе в Минске - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости
Читать ria.ru в
Минск, 1 июл — РИА Новости. Две фотовыставки мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященные 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, открылись в Минске и Борисове.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии. В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы. Особое внимание уделено подвигу советской молодежи в тылу.
Видеомост Москва — Минск на тему: 80-летие освобождения Беларуси: сохранение исторической памяти, недопущение героизации нацизма в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Факты и свидетельства. Историки обсудили сохранение исторической памяти
26 июня, 09:00
России и Беларуси единая историческая память. Как 80 лет назад, так и сегодня мы вместе продолжаем бороться с нацизмом. Поэтому 80-летие освобождения Беларуси для нас особенное событие, и ему мы посвятили один из ключевых этапов нашего флагманского проекта "Освобождение. Путь к Победе". На снимках фотокорреспондентов Совинформбюро, в рамках серии выставок, жители Минска, Витебска, Борисова, Бреста смогут увидеть лица своих родных и близких — освободителей, которые боролись как на фронте, так и в тылу врага. Отдать дань памяти этим героям, передать новым поколениям ту силу духа, которая позволила нам вместе достичь Великой Победы. "Освобождение" ставит перед собой именно эту цель", — отметил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Проект носит гибридный характер, сочетая в себе фото, аудио и видеоформаты, реализуемые, в том числе инструментами новых медиа. Он основан на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня". По словам организаторов, советским фотокорреспондентам, рискуя жизнью под обстрелами и бомбежками, удалось сделать уникальные кадры и создать летопись общечеловеческого масштаба, главный герой которой — единый народ, несший на плечах бремя войны.
Войска Красной Армии ведут наступательные бои в ходе операции Багратион. - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Такого немцы не ожидали. Как освобождали Белоруссию
25 июня, 09:00
"В нашей стране и далеко за ее пределами люди знают историю и то, сколько испытаний Великой Отечественной войны выпало на долю Беларуси. Многие из них нашли отражение в книгах, в кино. Защитники Брестской крепости и Могилева, герои минского подполья, белорусские партизаны мужественно боролись с врагом. Подлинные события, конечно, запечатлели фотографии. Проект "Освобождение. Путь к Победе", где в основе – легендарный архив снимков Совинформбюро военных лет, – подробно расскажет о том, как Беларусь первой приняла удар гитлеровской армии, испытала ужасы войны и жестокость нацизма. Белорусский народ выстоял, показал пример самопожертвования и искренней любви к Родине. Сделал это, заплатив за Победу высокую цену. Об этом свидетельствуют цифры погибших, сотни тысяч узников концлагерей, разрушенные города и сожженные деревни – это наша общая история и страшная цена свободы. Это правда, которую узнает каждый, кто решит ознакомиться с экспозицией проекта", — рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
По словам организаторов, все желающие смогут посмотреть уникальные фотовыставки на главной аллее Парка Победы в Минске и в Борисовской центральной библиотеке имени И.Х. Колодеева.
"Комбинированный формат фотовыставки помогает острее ощутить важнейшие события нашей общей истории. Еще раз окунуться в нее не через учебники, а прикоснувшись к конкретным историческим артефактам – кадрам фотохроники, увидеть все своими глазами. Это оставит неизгладимое впечатления и яркие эмоции. Поэтому я уверена, что экспозиция будет пользоваться популярностью в том числе и у молодежи нашего города. Важно также то, что выставка организована со свободным доступом в замечательном Парке Победы города-героя Минска", — отметила начальник Главного управления идеологической работы по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова.
© РИА Новости

Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова на открытии выставки "Освобождение. Путь к Победе" в Минске

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома на открытии выставки Освобождение. Путь к Победе в Минске

Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова на открытии выставки "Освобождение. Путь к Победе" в Минске

© РИА Новости
1 из 5
© РИА Новости

Постпред РФ при органах СНГ Андрей Грознов и начальник управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина на открытии выставки "Освобождение. Путь к Победе" в Минске

Наталья Тюрина, начальник управления проектов в области образования и социальной сфере международной медиагруппы Россия сегодня, руководитель проекта и Андрей Грознов, постпред РФ при органах СНГ на открытии выставки Освобождение. Путь к Победе в Минске

Постпред РФ при органах СНГ Андрей Грознов и начальник управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина на открытии выставки "Освобождение. Путь к Победе" в Минске

© РИА Новости
2 из 5
© Sputnik БеларусьОткрытие выставки "Освобождение. Путь к Победе" в Минске
Открытие выставки Освобождение. Путь к Победе в Минске
Открытие выставки "Освобождение. Путь к Победе" в Минске
© Sputnik Беларусь
3 из 5
© РИА Новости

Андрей Качура и Кирилл Вышинский на открытии выставки "Освобождение. Путь к Победе" в Минске

Андрей Качура и Кирилл Вышинский на открытии выставки Освобождение. Путь к Победе в Минске

Андрей Качура и Кирилл Вышинский на открытии выставки "Освобождение. Путь к Победе" в Минске

© РИА Новости
4 из 5
© Sputnik БеларусьОткрытие выставки "Освобождение. Путь к Победе" в Минске
Открытие выставки Освобождение. Путь к Победе в Минске
Открытие выставки "Освобождение. Путь к Победе" в Минске
© Sputnik Беларусь
5 из 5

Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова на открытии выставки "Освобождение. Путь к Победе" в Минске

© РИА Новости
1 из 5

Постпред РФ при органах СНГ Андрей Грознов и начальник управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина на открытии выставки "Освобождение. Путь к Победе" в Минске

© РИА Новости
2 из 5
Открытие выставки "Освобождение. Путь к Победе" в Минске
© Sputnik Беларусь
3 из 5

Андрей Качура и Кирилл Вышинский на открытии выставки "Освобождение. Путь к Победе" в Минске

© РИА Новости
4 из 5
Открытие выставки "Освобождение. Путь к Победе" в Минске
© Sputnik Беларусь
5 из 5
Значимость сохранения исторической памяти о событиях освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков подчеркнул и председатель Борисовского районного исполнительного комитета Николай Карпович.
"80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков — знаковое событие в жизни белорусского народа. Сегодня важно сохранить историческую память, чтобы не допустить повторения ужаса войны. Наш святой долг — передать подрастающему поколению правду о героическом подвиге народов СССР, благодаря которым состоялась Великая Победа. Весомый вклад в победу над фашизмом внесли солдаты Красной армии, освобождавшие Борисовщину от врага в годы Великой Отечественной войны, партизаны и подпольщики. Немаловажную роль в борьбе с коричневой чумой сыграли борисовчане. Самоотверженность советских воинов принесла мирную жизнь, свободу и независимость нашему народу", — рассказал он.
© РИА Новости / Александр ТитковПредседатель Борисовского районного исполнительного комитета Николай Карпович
Председатель Борисовского районного исполнительного комитета Николай Карпович
Председатель Борисовского районного исполнительного комитета Николай Карпович
© РИА Новости / Александр Титков
1 из 7
© РИА Новости / Александр ТитковКоординатор проекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Ибрагимов
Координатор проекта Освобождение. Путь к Победе медиагруппы Россия сегодня Кирилл Ибрагимов
Координатор проекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Ибрагимов
© РИА Новости / Александр Титков
2 из 7
© РИА Новости / Александр ТитковОткрытие выставки "Освобождение. Путь к Победе" в Борисове
Открытие выставки Освобождение. Путь к Победе в Борисове
Открытие выставки "Освобождение. Путь к Победе" в Борисове
© РИА Новости / Александр Титков
3 из 7
© РИА Новости / Александр ТитковОткрытие выставки "Освобождение. Путь к Победе" в Борисове
Открытие выставки Освобождение. Путь к Победе в Борисове
Открытие выставки "Освобождение. Путь к Победе" в Борисове
© РИА Новости / Александр Титков
4 из 7
© РИА Новости / Александр ТитковОткрытие выставки "Освобождение. Путь к Победе" в Борисове
Открытие выставки Освобождение. Путь к Победе в Борисове
Открытие выставки "Освобождение. Путь к Победе" в Борисове
© РИА Новости / Александр Титков
5 из 7
© РИА Новости / Александр ТитковОткрытие выставки "Освобождение. Путь к Победе" в Борисове
Открытие выставки Освобождение. Путь к Победе в Борисове
Открытие выставки "Освобождение. Путь к Победе" в Борисове
© РИА Новости / Александр Титков
6 из 7
© РИА Новости / Александр ТитковОткрытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" в Борисове
Открытие фотовыставки Освобождение. Путь к Победе в Борисове
Открытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" в Борисове
© РИА Новости / Александр Титков
7 из 7
Председатель Борисовского районного исполнительного комитета Николай Карпович
© РИА Новости / Александр Титков
1 из 7
Координатор проекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Ибрагимов
© РИА Новости / Александр Титков
2 из 7
Открытие выставки "Освобождение. Путь к Победе" в Борисове
© РИА Новости / Александр Титков
3 из 7
Открытие выставки "Освобождение. Путь к Победе" в Борисове
© РИА Новости / Александр Титков
4 из 7
Открытие выставки "Освобождение. Путь к Победе" в Борисове
© РИА Новости / Александр Титков
5 из 7
Открытие выставки "Освобождение. Путь к Победе" в Борисове
© РИА Новости / Александр Титков
6 из 7
Открытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" в Борисове
© РИА Новости / Александр Титков
7 из 7
"Освобождение. Путь к Победе" – это продолжение проекта 2023 года, реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект "Освобождение" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ "Лучшие социальные проекты России" (в 2023 и 2024 гг.) и "За верность науке".
Заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы Россия сегодня (Социальный навигатор), координатор проекта Освобождение. Путь к Победе Геннадий Клюшкин на вручении премии Лучшие социальные проекты России - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Проекты "России сегодня" стали лучшими социальными проектами страны
13 июня, 21:43
 
Новости агентстваБелоруссияРоссияМинскДмитрий КиселевРоман КармановПрезидентский фонд культурных инициативСоциальный навигаторСовинформбюроОсвобождение. Путь к ПобедеОбщество
 
 
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