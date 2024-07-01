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В Словакии сообщили об улучшении состояния премьера Фицо - РИА Новости, 01.07.2024
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09:29 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/fitso-1956555080.html
В Словакии сообщили об улучшении состояния премьера Фицо
В Словакии сообщили об улучшении состояния премьера Фицо - РИА Новости, 01.07.2024
В Словакии сообщили об улучшении состояния премьера Фицо
Состояние премьера Словакии Роберта Фицо постепенно улучшается после покушения, скоро он вернется к своим обязанностям, сообщает портал Pravda.sk со ссылкой на... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T09:29
2024-07-01T09:29
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Состояние премьера Словакии Роберта Фицо постепенно улучшается после покушения, скоро он вернется к своим обязанностям, сообщает портал Pravda.sk со ссылкой на главу министерства обороны страны Роберта Калиняка. "Фицо приближается к состоянию, в котором сможет полностью исполнять свои обязанности", - пишет издание. По словам Калиняка, которые приводит портал, после покушения у Фицо сохранятся проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Тем не менее, премьер в скором времени появится на публике. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у нападавшего сообщники. Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
https://ria.ru/20240605/fitso-1950777862.html
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в мире, украина, словакия, роберт фицо, роберт калиняк, нато
В мире, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Роберт Калиняк, НАТО
В Словакии сообщили об улучшении состояния премьера Фицо

Pravda.sk: состояние премьера Словакии Фицо улучшается после покушения

© AP Photo / Denes ErdosОбщий вид больницы имени Ф. Д. Рузвельта, где проходит лечение раненый премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Общий вид больницы имени Ф. Д. Рузвельта, где проходит лечение раненый премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Общий вид больницы имени Ф. Д. Рузвельта, где проходит лечение раненый премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Состояние премьера Словакии Роберта Фицо постепенно улучшается после покушения, скоро он вернется к своим обязанностям, сообщает портал Pravda.sk со ссылкой на главу министерства обороны страны Роберта Калиняка.
"Фицо приближается к состоянию, в котором сможет полностью исполнять свои обязанности", - пишет издание.
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По словам Калиняка, которые приводит портал, после покушения у Фицо сохранятся проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Тем не менее, премьер в скором времени появится на публике.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у нападавшего сообщники.
Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
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В миреУкраинаСловакияРоберт ФицоРоберт КалинякНАТО
 
 
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