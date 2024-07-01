https://ria.ru/20240701/fitso-1956555080.html

В Словакии сообщили об улучшении состояния премьера Фицо

В Словакии сообщили об улучшении состояния премьера Фицо - РИА Новости, 01.07.2024

В Словакии сообщили об улучшении состояния премьера Фицо

Состояние премьера Словакии Роберта Фицо постепенно улучшается после покушения, скоро он вернется к своим обязанностям, сообщает портал Pravda.sk со ссылкой на... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T09:29

2024-07-01T09:29

2024-07-01T09:29

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роберт фицо

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Состояние премьера Словакии Роберта Фицо постепенно улучшается после покушения, скоро он вернется к своим обязанностям, сообщает портал Pravda.sk со ссылкой на главу министерства обороны страны Роберта Калиняка. "Фицо приближается к состоянию, в котором сможет полностью исполнять свои обязанности", - пишет издание. По словам Калиняка, которые приводит портал, после покушения у Фицо сохранятся проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Тем не менее, премьер в скором времени появится на публике. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у нападавшего сообщники. Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.

https://ria.ru/20240605/fitso-1950777862.html

https://ria.ru/20240530/fitso-1949397347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, словакия, роберт фицо, роберт калиняк, нато