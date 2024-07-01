https://ria.ru/20240701/evropa-1956201705.html

Один против "коалиции лжи". Европа столкнулась с новым вызовом

Один против "коалиции лжи". Европа столкнулась с новым вызовом - РИА Новости, 01.07.2024

Один против "коалиции лжи". Европа столкнулась с новым вызовом

С 1 июля Венгрия по ротации сменила Бельгию на посту председателя Совета Европейского союза. Будапешт получит ведущую роль в переговорах по общеевропейским... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T08:00

2024-07-01T08:00

2024-07-01T08:07

венгрия

европа

будапешт

виктор орбан

владимир зеленский

евросоюз

европарламент

евросовет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947397521_0:0:3397:1911_1920x0_80_0_0_461426a0d7f986b15427d9676b451b23.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. С 1 июля Венгрия по ротации сменила Бельгию на посту председателя Совета Европейского союза. Будапешт получит ведущую роль в переговорах по общеевропейским законам и сможет формировать повестку на континенте. Что ждет Европу — в материале РИА Новости.Бунт против премьераГлавную тему предстоящего председательства Венгрия сформулировала по-трамповски: "Сделаем Европу снова великой"."Это отражает идею о том, что Европа способна стать независимым глобальным игроком в нашем трансформирующемся мире", — пояснил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. Страна предлагает укрепить конкурентоспособность Евросоюза, улучшить положение фермеров, а также вплотную заняться проблемой мигрантов.Однако Венгрия — главный диссидент в ЕС. По нескольким ключевым вопросам, в том числе украинскому, взгляды премьера Виктора Орбана радикально расходятся с мейнстримом. Некоторые европейские политики опасаются: возглавив Совет Евросоюза, Будапешт воспользуется положением и попытается изменить текущий курс.В Европарламенте даже призвали пойти на беспрецедентный шаг и вообще отменить председательство Венгрии в совете. Немецкий евродепутат от зеленых Даниэль Фройнд направил главе Евросовета Шарлю Мишелю соответствующее письмо с 20 тысячами подписей."На протяжении многих лет правительство Орбана также подрывало выборы, верховенство закона и свободу СМИ в Венгрии. <…> На европейском уровне оно сравнило Европейский союз с диктатурой. Они разместили по всей стране плакаты с бомбами с флагом ЕС, когда были приняты санкции против России", — указано в письме. Власти страны автор также назвал "преступными"."Позор" БрюсселяКонфликт Орбана с руководством ЕС усилился после того, как шесть представителей консерваторов, социал-демократов и либералов, включая канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, заранее договорились предложить Урсуле фон дер Ляйен пост главы Еврокомиссии на второй срок. Это решение премьер назвал "позором"."На выборах в ЕС большинство избирателей проголосовали за правых и хотят правого европейского руководства", — заявил Орбан. Участников соглашения он назвал "партийной коалицией лжи и обмана".В Брюсселе Орбану удалось кулуарно обменяться парой фраз с Владимиром Зеленским. Судя по мимике и жестам, попавшим в объективы камер, разговор получился непростым. Венгрия пообещала не блокировать решение по членству Украины в Евросоюзе, но не согласна с ним в полной мере. "Сейчас мы начинаем переговоры без ясности, и это нехорошо", — отметил премьер.Предметный разговор по украинскому членству в ЕС Брюсселю пришлось перенести на январь 2025-го, когда эстафету председательства примет Польша.Кроме того, Венгрия поддерживает бразильско-китайский мирный план по украинскому конфликту, тогда как большинство стран ЕС продвигают инициативу Зеленского. Достижение мира на Украине Орбан назвал приоритетом на следующие полгода.Будапешт имеет право вето в ЕС, тем самым влияет на политику по Украине. Другие страны ищут способ это право обойти. Например, предлагают принимать решения квалифицированным большинством, а не единогласно. Однако Орбан просто так сдаваться не намерен.Право большинства"Председательство в Совете ЕС дает возможность предлагать повестку деятельности Евросоюза на все шесть месяцев. Это право не подвергается сомнению и дискуссии. Венгерский премьер — один из немногих европейских лидеров, кто проявляет здравомыслие. Он очень опытный политик", — отмечает старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.С 1 июля Будапешт получает возможность перейти от слов к делу. Накануне Орбан совершил турне по ведущим европейским странам — Германии, Франции и Италии — в поисках путей взаимодействия по важным для него проблемам."Теперь у него есть шанс реализовать некоторые инициативы и предложения. Это может выражаться в мероприятиях как на региональном уровне, например, в рамках Вышеградской группы (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия), так и всего Евросоюза", — говорит Оленченко.По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина, кардинальных перемен в Европе ждать не стоит. "Председательство — больше административная обязанность. Страны ЕС не будут следовать каждому слову Венгрии. Но у Будапешта есть свои приоритеты и он попытается провести мероприятия, которые для него представляют повышенный интерес", — считает политолог.Позиция ЕС по украинскому направлению тоже, скорее всего, не изменится. По словам Топорнина, сейчас даже наметилось потепление между Венгрией и Украиной. Это произошло после того, как Киев смягчил позицию по правовому статусу закарпатских венгров, включая языковой вопрос.Венгрия по-прежнему против того, чтобы выделять Украине деньги из бюджета ЕС. Однако во время голосования на Будапешт оказывают давление, так что он хоть и воздерживается, но не возражает. По словам Топорнина, Орбан любит "делать много шума из ничего", но на самом деле его возможности ограниченны. У страны нет такого влияния, как у Франции или Германии. Поэтому в Европе продолжит править коалиция его противников.

https://ria.ru/20240529/evropa-1948945836.html

венгрия

европа

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венгрия, европа, будапешт, виктор орбан, владимир зеленский, евросоюз, европарламент, евросовет, политика