https://ria.ru/20240701/err-1956761126.html
Посольство России в Таллине освободило квартиру, арендуемую с 1993 года
Посольство России в Таллине освободило квартиру, арендуемую с 1993 года - РИА Новости, 01.07.2024
Посольство России в Таллине освободило квартиру, арендуемую с 1993 года
Посольство России в Таллине освободило квартиру на бульваре Каарли, которую арендовало с 1993 года, сообщила телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T23:29
2024-07-01T23:29
2024-07-01T23:29
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Посольство России в Таллине освободило квартиру на бульваре Каарли, которую арендовало с 1993 года, сообщила телерадиокомпания ERR. "Управа таллинского района Кесклинн в понедельник, 1 июля, получила обратно в свое владение квартиру на бульваре Каарли, которую с 1993 года арендовало посольство Российской Федерации", - говорится в публикации. Сообщается, что посольство платило за аренду квартиры в центре Таллина 4,67 евро в месяц. Эстонская сторона уведомила посольство о расторжении договора об аренде 28 марта, отмечает ERR. Старейшина Кесклинна Сандер Андла подчеркнул, что вопрос этого договора стоял на повестке городской управы с середины 1990-х годов.
https://ria.ru/20240627/estoniya-1955863127.html
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в мире, таллин, россия
Посольство России в Таллине освободило квартиру, арендуемую с 1993 года
ERR: посольство России в Таллине освободило квартиру, арендуемую с 1993 года