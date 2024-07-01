https://ria.ru/20240701/eksport-1956579443.html

Почти вдвое вырос несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в ОАЭ

Почти вдвое вырос несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в ОАЭ - РИА Новости, 01.07.2024

Почти вдвое вырос несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты стали главными потребителями товаров московского несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) среди стран Персидского залива по... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T12:13

2024-07-01T12:13

2024-07-01T12:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

сергей собянин

максим ликсутов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956578526_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8048f9aab6447304e503efc64a75a366.jpg

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты стали главными потребителями товаров московского несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) среди стран Персидского залива по итогам 2023 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город помогает столичным производителям продвигать свою продукцию на зарубежные рынки. Благодаря комплексной поддержке московские компании несырьевого неэнергетического сектора в 2023 году смогли почти вдвое нарастить объем поставок в ОАЭ по сравнению с 2022 годом. Это самые разные товары – от продуктов питания до 3D-принтеров и медицинской техники", – приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.При этом на 16% возрос совокупный объем столичных поставок в страны Персидского залива в прошлом году по сравнению с 2022 годом. Кроме ОАЭ основными покупателями московской продукции стали Саудовская Аравия и Оман."Больше половины несырьевого неэнергетического экспорта города Москвы в регион составляют продукты питания и напитки от московских производителей. Например, на рынке ОАЭ особым спросом пользуются кондитерские изделия, товары для здорового питания, макаронные изделия, а также безалкогольные и сокосодержащие напитки", – отметил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Он подчеркнул, что товары промышленного сектора составляют порядка 39% от всего столичного ННЭ. Страны Персидского залива покупают у Москвы 3D-принтеры и сканеры, оборудование для металлообработки, лекарственные препараты, продукцию приборостроения и медицинскую технику.В рамках мероприятий национального проекта "Международная кооперация и экспорт" московские производители расширили свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ. Также это делается за счет оказанной центром "Моспром" поддержки.Также в рамках национального проекта работает цифровая платформа "Мой экспорт". Здесь предпринимателям предоставляют поддержку, например, бесплатная консультация экспертов, аналитика, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах. Также на платформе можно пройти онлайн-обучение и многое другое.

https://ria.ru/20240630/fabriki-1956387827.html

https://ria.ru/20240630/investploschadki-1956451491.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, сергей собянин, максим ликсутов