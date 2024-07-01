https://ria.ru/20240701/ekspert-1956717831.html

Эксперт оценил шансы Ле Пен получить большинство в парламенте

Эксперт оценил шансы Ле Пен получить большинство в парламенте - РИА Новости, 01.07.2024

Эксперт оценил шансы Ле Пен получить большинство в парламенте

Правая партия "Национальное объединение", которую в парламенте Франции возглавляла Марин Ле Пен, сможет получить парламентское большинство благодаря союзу с... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T18:29

2024-07-01T18:29

2024-07-01T18:34

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парламентские выборы во франции — 2024

парламентские выборы во франции

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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Правая партия "Национальное объединение", которую в парламенте Франции возглавляла Марин Ле Пен, сможет получить парламентское большинство благодаря союзу с республиканцами, заявил РИА Новости эксперт Центра политических исследований Франции (Sciences Po) Ален Поликар. По мнению Поликара, даже не получив абсолютного большинства, "Национальное объединение" сможет стать основной силой в парламенте, добрав необходимое число голосов у лояльных республиканцев. "Они легко смогут получить 25 и более голосов среди республиканцев, которые решили выжить с учётом низких результатов самой партии (6,57% - ред.)", - считает политолог. В первом туре выборов в парламент в воскресенье "Национальное объединение" получило 29,25% голосов, еще 3,90% ей принесли кандидаты от партии республиканцев, благодаря чему партия вышла в лидеры с 33,15% голосов. При этом коалиция левых набрала 27,99%. Это даст партии Ле Пен от 240 до 270 из 577 мест в парламенте, большинством считаются 289 голосов. "Национальное объединение" получило больше голосов, чем рассчитывало, благодаря союзу с частью партии республиканцев. То, что имеет основное значение – это как будут организованы выборы во втором туре. Будет огромное число округов с тремя кандидатами, гораздо больше, чем бывало когда-либо", - отметил он. До вечера вторника партии левых и "макронистов" должны принять решение, оставлять или отзывать своих кандидатов, оказавшихся на третьем месте в своих избирательных округах, чтобы не дать правым победить во втором туре. По мнению Поликара, ситуация останется крайне неопределенной, однако беспрецедентная для парламентских выборов явка, которая превысила 66%, означает, что французам необходимы перемены, они устали от Макрона. "Политика, лицом которой он является, больше не кажется французской. С этой точки зрения она более не легитимна. Необходимость перемен неоспорима. Даже противники "Национального объединения" понимают, что это полностью демократическое явление – это общий протест против политики "лавочки Макрона". Его электорат составляет 20% - то есть пятую часть избирателей, а если учесть тех, кто не голосовал, то еще меньше. Он полностью отвергнут", - заключил Поликар. Второй тур парламентских выборов во Франции состоится 7 июля.

https://ria.ru/20240630/marin_le_pen-1956521524.html

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