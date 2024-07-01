Эксперт раскрыл, зачем ЛАГ сняла с "Хезболлы" обвинения в терроре
Эксперт: ЛАГ сняла с "Хезболлы" обвинения в терроре чтобы наладить контакты
© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута
Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута. Архивное фото
БЕЙРУТ, 1 июл - РИА Новости. Решение Лиги арабских государств (ЛАГ) больше не квалифицировать ливанское движение "Хезболлах" как террористическое является следствием нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном, это будет способствовать налаживанию контактов между панарабской организацией и "Хезболлах" в условиях, когда ЛАГ стремится к деэскалации в регионе, заявил РИА Новости генеральный секретарь Арабской ассоциации политических наук, профессор политологии и международных отношений Ливанского университета Хассан аль-Ашмар.
В июне этого года заместитель генсека ЛАГ Хусам Заки заявил в эфире телеканала Al-Qahera News после посещения Бейрута, что страны-члены ЛАГ договорились больше не рассматривать "Хезболлах" как террористическую организацию, отметив, что это открывает возможность устанавливать контакты с движением.
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"В ЛАГ нет какого-либо списка или классификации террористических организаций, как нет какой-то структуры или организации, которая составляла бы подобные списки. Существует межарабское соглашение о борьбе с терроризмом, в рамках которого принято определение терроризма, однако оно не применимо к ливанскому движению "Хезболлах". Предыдущая оценка "Хезболлах" носила политический характер, когда в заявлениях ЛАГ движение признавалось "ответственным за террор", однако это в значительной степени делалось на фоне кризиса в саудовско-иранских отношениях. По этой причине на ЛАГ оказывали давление, чтобы она заняла подобную идейную и политическую позицию", - пояснил эксперт.
"Разрешение проблем в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией отразилось и на восприятии "Хезболлах". Эти перемены произошли в ходе двух последних межарабских саммитов в Манаме и Джидде, когда ЛАГ не стала занимать негативную позицию в отношении "Хезболлах" и Ирана, который ранее характеризовался как государство, дестабилизирующее обстановку в регионе", - добавил аналитик.
По его словам, решение ЛАГ принято также с учетом эскалации на ливано-израильской границе и политического кризиса в Ливане, где парламент с осени 2022 года не может избрать президента. "Что касается внутренней ситуации в Ливане, то ни структуры ЛАГ, ни страны Персидского Залива не могут остаться в стороне на фоне европейского и американского вмешательства. Поэтому такое решение ЛАГ призвано дать возможность генсеку организации или его представителям контактировать с "Хезболлах" и другими ливанскими силами", - пояснил аль-Ашмар.
В целом, по мнению эксперта, ЛАГ "в будущем намерена играть более активную роль как в Ливане, так и в Палестине, с тем чтобы содействовать деэскалации по дипломатическим каналам, поэтому она начала налаживать отношения с такими региональными силами, как "Хезболлах" или отдельные фракции палестинского сопротивления".
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
В понедельник немецкое издание Bild сообщило со ссылкой на свои источники, что Израиль может начать военную операцию против "Хезболлах" на юге Ливана во второй половине июля.