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Партии могут сплотиться против Макрона, считает эксперт - РИА Новости, 01.07.2024
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15:24 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/ekspert-1956647046.html
Партии могут сплотиться против Макрона, считает эксперт
Партии могут сплотиться против Макрона, считает эксперт - РИА Новости, 01.07.2024
Партии могут сплотиться против Макрона, считает эксперт
Президент Франции Эммануэль Макрон будет стараться объединить все политические силы против правых, но на деле все могут объединиться против него, тогда после... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T15:24
2024-07-01T15:24
в мире
франция
эммануэль макрон
выборы в европарламент — 2024
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон будет стараться объединить все политические силы против правых, но на деле все могут объединиться против него, тогда после выборов в стране сложится уникальная для государства комбинация, заявила РИА Новости российский эксперт Надежда Узунова. "Не исключено, что все, кто против Макрона, будут готовы объединиться. По некоторым позициям, условно антиглобалистским, левые и правые периодически сходятся... Это создаст ту парадоксальную ситуацию, когда все ненавидят друг друга, но будут ненавидеть президента еще больше, и объединятся против него", - заявила Узунова. По ее словам, это не означает, что Макрон потеряет президентский пост. Он уже заявил, что останется президентом до 2027 года, однако он рискует получить оппозиционное правительство, которое будет блокировать все его реформы, прогнозирует эксперт. После первого тура парламентских выборов во Франции началась борьба за голоса проигравшего большинства - в частности, за голоса партии республиканцев, которая заняла четвертое место, и за голоса сторонников Макрона, рассказала Узунова. Прогнозировать исход этой борьбы пока сложно. Еще более важный этап начнется после выборов, когда победители начнут формировать правительство. По словам эксперта, Макрон рассчитывает сыграть на внутренних противоречиях в левом "Новом народном фронте". Кроме того, он надеется, что удастся всех объединить против правых. "Возможно, он пытается сыграть на том, что "Национальному объединению" Марин Ле Пэн не удастся получить в парламенте большинство. Соответственно, если даже ее представители... получат министерские портфели, работа правительства из-за его коалиционности все равно будет очень сильно осложнена. Каждый будет тянуть в свою сторону... Макрон рассчитывает, что несмотря на то, что он утратит большинство, он сохранит возможность баланса до 2027 года", - рассказала Узунова. Ранее газета Parisien со ссылкой на данные МВД страны сообщила, что правое "Национальное объединение" и союзные с ним силы одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов. Коалиция левых "Новый народный фронт" на втором месте с 27,98% голосов, коалиция президента Эммануэля Макрона - третья с 20,76%. Четвертые – "Республиканцы" с 6,56%, на другие пришлось 3,67%. При этом по итогам первого тура удалось распределить только одну пятую депутатских мест - судьбу остальных решит второй тур. По результатам первого тура парламентских выборов от "Нацобъединения" избрались 39 депутатов, от "Нового народного фронта" - 32 депутата, от коалиции Макрона – два депутата, от "Республиканцев" - один депутат, от других партий – два депутата. Общее число депутатских кресел в Национальной ассамблее Франции - 577. Для большинства в парламенте партии необходимо 289 депутатов.
https://ria.ru/20240630/marin_le_pen-1956521524.html
https://ria.ru/20240701/vybory-1956589784.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Выборы в Европарламент — 2024
Партии могут сплотиться против Макрона, считает эксперт

Эксперт: партии, выступающие против Макрона, могут объединиться

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон будет стараться объединить все политические силы против правых, но на деле все могут объединиться против него, тогда после выборов в стране сложится уникальная для государства комбинация, заявила РИА Новости российский эксперт Надежда Узунова.
«
"Не исключено, что все, кто против Макрона, будут готовы объединиться. По некоторым позициям, условно антиглобалистским, левые и правые периодически сходятся... Это создаст ту парадоксальную ситуацию, когда все ненавидят друг друга, но будут ненавидеть президента еще больше, и объединятся против него", - заявила Узунова.
Изображение сгенерировано ИИ
Марин Ле Пен угробила Эммануэля Макрона
30 июня, 23:17
По ее словам, это не означает, что Макрон потеряет президентский пост. Он уже заявил, что останется президентом до 2027 года, однако он рискует получить оппозиционное правительство, которое будет блокировать все его реформы, прогнозирует эксперт.
После первого тура парламентских выборов во Франции началась борьба за голоса проигравшего большинства - в частности, за голоса партии республиканцев, которая заняла четвертое место, и за голоса сторонников Макрона, рассказала Узунова. Прогнозировать исход этой борьбы пока сложно. Еще более важный этап начнется после выборов, когда победители начнут формировать правительство. По словам эксперта, Макрон рассчитывает сыграть на внутренних противоречиях в левом "Новом народном фронте". Кроме того, он надеется, что удастся всех объединить против правых.
«
"Возможно, он пытается сыграть на том, что "Национальному объединению" Марин Ле Пэн не удастся получить в парламенте большинство. Соответственно, если даже ее представители... получат министерские портфели, работа правительства из-за его коалиционности все равно будет очень сильно осложнена. Каждый будет тянуть в свою сторону... Макрон рассчитывает, что несмотря на то, что он утратит большинство, он сохранит возможность баланса до 2027 года", - рассказала Узунова.
Итоги первого тура выборов в Национальное собрание Франции
Вчера, 12:07
Инфографика
Итоги первого тура выборов в Национальное собрание ФранцииПосмотреть
Ранее газета Parisien со ссылкой на данные МВД страны сообщила, что правое "Национальное объединение" и союзные с ним силы одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов. Коалиция левых "Новый народный фронт" на втором месте с 27,98% голосов, коалиция президента Эммануэля Макрона - третья с 20,76%. Четвертые – "Республиканцы" с 6,56%, на другие пришлось 3,67%. При этом по итогам первого тура удалось распределить только одну пятую депутатских мест - судьбу остальных решит второй тур.
По результатам первого тура парламентских выборов от "Нацобъединения" избрались 39 депутатов, от "Нового народного фронта" - 32 депутата, от коалиции Макрона – два депутата, от "Республиканцев" - один депутат, от других партий – два депутата. Общее число депутатских кресел в Национальной ассамблее Франции - 577. Для большинства в парламенте партии необходимо 289 депутатов.
Голосование на избирательном участке первого тура парламентских выборов в Париже - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
В Кремле прокомментировали парламентские выборы во Франции
Вчера, 12:18
 
В миреФранцияЭммануэль МакронВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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