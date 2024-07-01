Ефимов: Москва одобрила льготную аренду историческому зданию в СЗАО
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Власти Москвы предоставили компании, завершившей реставрацию въездной башни Хорошевского конного завода, льготную ставку аренды по льготной программе, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, инвестор завершил восстановление въездной башни Хорошевского конного завода - уникального кирпичного здания XVIII века площадью 39,5 квадратного метра. Так, Москва предоставила компании льготную ставку аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год", которая будет действовать до 2070-го, в результате чего она сможет ежегодно экономить свыше 1,1 миллиона рублей.
Башня на Таманской улице была построена в начале 1770-х годов по проекту архитектора Е.П. Ключарева. Работы по ее восстановлению заняли около трех лет.
Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что в ходе восстановления специалисты отреставрировали и укрепили кирпичную кладку стен и цоколя, воссоздали шпиль и флюгер.
Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что по данной программе с инвесторами заключен 31 договор аренды объектов культурного наследия общей площадью более 18 тысяч квадратных метров. Для двух десятков из них уже действует льготная ставка, а 11 из них уже реставрируют.