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Ефимов: Москва одобрила льготную аренду историческому зданию в СЗАО - РИА Новости, 01.07.2024
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10:07 01.07.2024 (обновлено: 12:16 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/efimov-1956473951.html
Ефимов: Москва одобрила льготную аренду историческому зданию в СЗАО
Ефимов: Москва одобрила льготную аренду историческому зданию в СЗАО - РИА Новости, 01.07.2024
Ефимов: Москва одобрила льготную аренду историческому зданию в СЗАО
Власти Москвы предоставили компании, завершившей реставрацию въездной башни Хорошевского конного завода, льготную ставку аренды по льготной программе, рассказал РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T10:07
2024-07-01T12:16
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
мосгорнаследие
алексей емельянов (политик)
максим гаман
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Власти Москвы предоставили компании, завершившей реставрацию въездной башни Хорошевского конного завода, льготную ставку аренды по льготной программе, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, инвестор завершил восстановление въездной башни Хорошевского конного завода - уникального кирпичного здания XVIII века площадью 39,5 квадратного метра. Так, Москва предоставила компании льготную ставку аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год", которая будет действовать до 2070-го, в результате чего она сможет ежегодно экономить свыше 1,1 миллиона рублей.Башня на Таманской улице была построена в начале 1770-х годов по проекту архитектора Е.П. Ключарева. Работы по ее восстановлению заняли около трех лет.Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что в ходе восстановления специалисты отреставрировали и укрепили кирпичную кладку стен и цоколя, воссоздали шпиль и флюгер.Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что по данной программе с инвесторами заключен 31 договор аренды объектов культурного наследия общей площадью более 18 тысяч квадратных метров. Для двух десятков из них уже действует льготная ставка, а 11 из них уже реставрируют.
https://ria.ru/20240629/efimov-1956249023.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, мосгорнаследие, алексей емельянов (политик), максим гаман
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Мосгорнаследие, Алексей Емельянов (политик), Максим Гаман

Ефимов: Москва одобрила льготную аренду историческому зданию в СЗАО

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Власти Москвы предоставили компании, завершившей реставрацию въездной башни Хорошевского конного завода, льготную ставку аренды по льготной программе, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, инвестор завершил восстановление въездной башни Хорошевского конного завода - уникального кирпичного здания XVIII века площадью 39,5 квадратного метра. Так, Москва предоставила компании льготную ставку аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год", которая будет действовать до 2070-го, в результате чего она сможет ежегодно экономить свыше 1,1 миллиона рублей.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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29 июня, 13:08
Башня на Таманской улице была построена в начале 1770-х годов по проекту архитектора Е.П. Ключарева. Работы по ее восстановлению заняли около трех лет.
Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что в ходе восстановления специалисты отреставрировали и укрепили кирпичную кладку стен и цоколя, воссоздали шпиль и флюгер.
Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что по данной программе с инвесторами заключен 31 договор аренды объектов культурного наследия общей площадью более 18 тысяч квадратных метров. Для двух десятков из них уже действует льготная ставка, а 11 из них уже реставрируют.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
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30 июня, 13:07
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс МосквыМосгорнаследиеАлексей Емельянов (политик)Максим Гаман
 
 
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