https://ria.ru/20240701/efimov-1956473951.html

Ефимов: Москва одобрила льготную аренду историческому зданию в СЗАО

Ефимов: Москва одобрила льготную аренду историческому зданию в СЗАО - РИА Новости, 01.07.2024

Ефимов: Москва одобрила льготную аренду историческому зданию в СЗАО

Власти Москвы предоставили компании, завершившей реставрацию въездной башни Хорошевского конного завода, льготную ставку аренды по льготной программе, рассказал РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T10:07

2024-07-01T10:07

2024-07-01T12:16

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

мосгорнаследие

алексей емельянов (политик)

максим гаман

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952077513_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_346efc49d7a0f507ab91031c8e94f327.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Власти Москвы предоставили компании, завершившей реставрацию въездной башни Хорошевского конного завода, льготную ставку аренды по льготной программе, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, инвестор завершил восстановление въездной башни Хорошевского конного завода - уникального кирпичного здания XVIII века площадью 39,5 квадратного метра. Так, Москва предоставила компании льготную ставку аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год", которая будет действовать до 2070-го, в результате чего она сможет ежегодно экономить свыше 1,1 миллиона рублей.Башня на Таманской улице была построена в начале 1770-х годов по проекту архитектора Е.П. Ключарева. Работы по ее восстановлению заняли около трех лет.Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что в ходе восстановления специалисты отреставрировали и укрепили кирпичную кладку стен и цоколя, воссоздали шпиль и флюгер.Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что по данной программе с инвесторами заключен 31 договор аренды объектов культурного наследия общей площадью более 18 тысяч квадратных метров. Для двух десятков из них уже действует льготная ставка, а 11 из них уже реставрируют.

https://ria.ru/20240629/efimov-1956249023.html

https://ria.ru/20240630/efimov-1956350652.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, мосгорнаследие, алексей емельянов (политик), максим гаман