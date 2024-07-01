https://ria.ru/20240701/dzhip-1956645238.html

Jeep Cherokee провалился под землю на парковке в Барнауле

Jeep Cherokee провалился под землю на парковке в Барнауле - РИА Новости, 01.07.2024

Jeep Cherokee провалился под землю на парковке в Барнауле

Джип ушёл под землю из-за гидравлических испытаний в Барнауле, обошлось без пострадавших, сообщили в "Сибирский генерирующей компании". РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T15:25

2024-07-01T15:25

2024-07-01T15:31

происшествия

барнаул

сибирская генерирующая компания

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БАРНАУЛ, 1 июл - РИА Новости. Джип ушёл под землю из-за гидравлических испытаний в Барнауле, обошлось без пострадавших, сообщили в "Сибирский генерирующей компании". "В ходе гидравлических испытаний М-34 в районе ул. Попова, 208 А обнаружено повреждение с выходом воды наружу и провалом грунта в районе парковки. В результате автомобиль Jeep Cherokee провалился в образовавшуюся промоину, на месте работают спасатели по его эвакуации. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Об инциденте барнаульцы пишет в соцсетях и публикуют видео. На кадрах видно, что мощная струя подбрасывает припаркованный автомобиль, который потом проваливается в образовавшуюся яму.

https://ria.ru/20240111/mashina-1920763123.html

барнаул

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, барнаул, сибирская генерирующая компания