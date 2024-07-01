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Jeep Cherokee провалился под землю на парковке в Барнауле
Jeep Cherokee провалился под землю на парковке в Барнауле - РИА Новости, 01.07.2024
Jeep Cherokee провалился под землю на парковке в Барнауле
Джип ушёл под землю из-за гидравлических испытаний в Барнауле, обошлось без пострадавших, сообщили в "Сибирский генерирующей компании". РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T15:25
2024-07-01T15:25
2024-07-01T15:31
происшествия
барнаул
сибирская генерирующая компания
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БАРНАУЛ, 1 июл - РИА Новости. Джип ушёл под землю из-за гидравлических испытаний в Барнауле, обошлось без пострадавших, сообщили в "Сибирский генерирующей компании". "В ходе гидравлических испытаний М-34 в районе ул. Попова, 208 А обнаружено повреждение с выходом воды наружу и провалом грунта в районе парковки. В результате автомобиль Jeep Cherokee провалился в образовавшуюся промоину, на месте работают спасатели по его эвакуации. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Об инциденте барнаульцы пишет в соцсетях и публикуют видео. На кадрах видно, что мощная струя подбрасывает припаркованный автомобиль, который потом проваливается в образовавшуюся яму.
https://ria.ru/20240111/mashina-1920763123.html
барнаул
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, барнаул, сибирская генерирующая компания
Происшествия, Барнаул, Сибирская генерирующая компания
Jeep Cherokee провалился под землю на парковке в Барнауле
В Барнауле Джип ушел под землю из-за гидравлических испытаний
БАРНАУЛ, 1 июл - РИА Новости. Джип ушёл под землю из-за гидравлических испытаний в Барнауле, обошлось без пострадавших, сообщили в "Сибирский генерирующей компании".
"В ходе гидравлических испытаний М-34 в районе ул. Попова, 208 А обнаружено повреждение с выходом воды наружу и провалом грунта в районе парковки. В результате автомобиль Jeep Cherokee провалился в образовавшуюся промоину, на месте работают спасатели по его эвакуации. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Об инциденте барнаульцы пишет в соцсетях и публикуют видео.
На кадрах видно, что мощная струя подбрасывает припаркованный автомобиль, который потом проваливается в образовавшуюся яму.