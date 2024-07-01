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В Великом Новгороде сильный ветер повалил 400-летний дуб - РИА Новости, 01.07.2024
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21:07 01.07.2024 (обновлено: 21:08 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/dub-1956745730.html
В Великом Новгороде сильный ветер повалил 400-летний дуб
В Великом Новгороде сильный ветер повалил 400-летний дуб - РИА Новости, 01.07.2024
В Великом Новгороде сильный ветер повалил 400-летний дуб
Шквалистый ветер повалил 400-летний дуб в Великом Новгороде, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T21:07
2024-07-01T21:08
происшествия
россия
великий новгород
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Шквалистый ветер повалил 400-летний дуб в Великом Новгороде, сообщает корреспондент РИА Новости. На улице Прусская из-за сильного ветра упал 400-летний черешчатый дуб. Судя по табличке рядом с деревом, он входил в реестр старовозрастных деревьев России с 2012 года. Как сообщается на сайте Всероссийской программы "Деревья-памятники живой природы", высота дуба составляла более 13 метров, диаметр ствола - более метра. По всему областному центру сильный ветер в понедельник вечером повалил деревья. Как сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе мэрии, сейчас городские службы устраняют последствия стихии: убирают в первую очередь деревья с проезжей части."Сильный, ураганный ветер повалил деревья на улицах и в парках Великого Новгорода. Для устранения последствий непогоды срочно вышли бригады Городского хозяйства и Парков Великого Новгорода, которые приступили к распилке и уборке деревьев", - сообщил мэр города Александр Розбаум в своем Telegram-канале. В некоторых районах Новгородской области из-за сильного ветра деревья упали на линии электропередачи, в результате населенные пункты остались без света. Филиал Россети Северо-Запад работает в регионе в режиме повышенной готовности.
https://ria.ru/20240701/kran-1956736615.html
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происшествия, россия, великий новгород, новгородская область
Происшествия, Россия, Великий Новгород, Новгородская область
В Великом Новгороде сильный ветер повалил 400-летний дуб

В Великом Новгороде шквалистый ветер повалил 400-летний черешчатый дуб

© РИА Новости / Марина ДавыдоваСильный ветер
Сильный ветер - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Марина Давыдова
Сильный ветер . Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Шквалистый ветер повалил 400-летний дуб в Великом Новгороде, сообщает корреспондент РИА Новости.
На улице Прусская из-за сильного ветра упал 400-летний черешчатый дуб. Судя по табличке рядом с деревом, он входил в реестр старовозрастных деревьев России с 2012 года. Как сообщается на сайте Всероссийской программы "Деревья-памятники живой природы", высота дуба составляла более 13 метров, диаметр ствола - более метра.
По всему областному центру сильный ветер в понедельник вечером повалил деревья. Как сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе мэрии, сейчас городские службы устраняют последствия стихии: убирают в первую очередь деревья с проезжей части.
«
"Сильный, ураганный ветер повалил деревья на улицах и в парках Великого Новгорода. Для устранения последствий непогоды срочно вышли бригады Городского хозяйства и Парков Великого Новгорода, которые приступили к распилке и уборке деревьев", - сообщил мэр города Александр Розбаум в своем Telegram-канале.
В некоторых районах Новгородской области из-за сильного ветра деревья упали на линии электропередачи, в результате населенные пункты остались без света. Филиал Россети Северо-Запад работает в регионе в режиме повышенной готовности.
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