https://ria.ru/20240701/dtp-1956729757.html

Автосоюз предложил расширить статистику по ДТП в России

Автосоюз предложил расширить статистику по ДТП в России - РИА Новости, 01.07.2024

Автосоюз предложил расширить статистику по ДТП в России

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в правительство с предложением включать в официальную статистику по ДТП в России все инциденты, не только с... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T19:17

2024-07-01T19:17

2024-07-01T19:17

общество

россия

михаил мишустин

антон шапарин

осаго

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в правительство с предложением включать в официальную статистику по ДТП в России все инциденты, не только с пострадавшими и погибшими; такая информация поможет региональным властям точнее выявлять очаги аварийности и принимать соответствующие меры для их предотвращения, говорится в письме президента НАС в адрес премьер-министра Михаила Мишустина (есть в распоряжении РИА Новости). Фиксации подлежат все случаи ДТП, произошедшие на территории РФ. В частности, учет ведется органами внутренних дел. Однако в официальную статистику включаются сведения только об инцидентах, произошедших на автодорогах общего пользования, в которых ранены либо погибли люди. "Очевидно, что в точке, где произошло несколько аварий без погибших и пострадавших, раньше или позже неминуемо будут травмированы или убиты люди. И только после этого о данном очаге аварийности узнают региональные органы власти. Необходимо проводить проактивную политику, направленную на предотвращение ДТП", - отмечает в письме президент НАС Антон Шапарин. В организации уверены, что без этих данных региональные власти не могут сформировать качественные стратегии снижения аварийности. Например, делать в таких точках разметку, разделительные элементы и ставить камеры фотовидеофиксации для повышения безопасности движения. По официальным данным в РФ в 2023 году произошло 132,4 тысячи ДТП. Если же брать все случаи, уточняют в союзе, то число ДТП превышает 2 миллиона (данные НАС на базе информации в системе ОСАГО). "В этой связи представляется целесообразным внесение поправок в постановление правительства РФ… предусматривающих: включение в официальную статистику всех ДТП, происходящих на территории РФ; обязательное информирование региональных органов власти о количестве и местах, где происходят ДТП; выявление ДТП с помощью камер наблюдения, анализа видеопотока и включение таких ДТП в статистику, если информация о них не была предоставлена РСА", - резюмировали в НАС.

https://ria.ru/20240620/pdd-1954197987.html

https://ria.ru/20240528/gibdd-1948930631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, михаил мишустин, антон шапарин, осаго