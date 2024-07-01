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В Саратовской области минивэн протаранил опору освещения - РИА Новости, 01.07.2024
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09:35 01.07.2024 (обновлено: 16:42 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/dtp-1956556080.html
В Саратовской области минивэн протаранил опору освещения
В Саратовской области минивэн протаранил опору освещения - РИА Новости, 01.07.2024
В Саратовской области минивэн протаранил опору освещения
Один человек погиб, еще четверо пострадали при столкновении минивэна с опорой освещения в Калининском районе Саратовской области, сообщил начальник управления... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T09:35
2024-07-01T16:42
происшествия
калининский район
саратовская область
lada vesta
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САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали при столкновении минивэна с опорой освещения в Калининском районе Саратовской области, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале. "В 7.47 (6.47 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Калининском районе вблизи поворота на село Казачка водитель, управляя автомобилем Lada Largus, протаранил опору освещения. В результате ДТП один человек погиб и четверо пострадали. Пострадавших госпитализируют в больницу. Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавших и тело погибшего мужчины", - написал Юрин.Как уточнили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД, за рулем минивэна находился мужчина 1972 года рождения, погиб пассажир 1988 года рождения, а пострадали пассажиры - мужчина 1992 года рождения и женщины 1965 и 1981 годов рождения.
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калининский район
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происшествия, калининский район, саратовская область, lada vesta
Происшествия, Калининский район, Саратовская область, Lada Vesta
В Саратовской области минивэн протаранил опору освещения

В Саратовской области при столкновении минивэна с опорой освещения погиб человек

© Фото : пресс-служба управления региональной безопасности правительства Саратовской областиНа месте ДТП в Калининском районе Саратовской области
На месте ДТП в Калининском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : пресс-служба управления региональной безопасности правительства Саратовской области
На месте ДТП в Калининском районе Саратовской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали при столкновении минивэна с опорой освещения в Калининском районе Саратовской области, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале.
«
"В 7.47 (6.47 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Калининском районе вблизи поворота на село Казачка водитель, управляя автомобилем Lada Largus, протаранил опору освещения. В результате ДТП один человек погиб и четверо пострадали. Пострадавших госпитализируют в больницу. Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавших и тело погибшего мужчины", - написал Юрин.
Как уточнили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД, за рулем минивэна находился мужчина 1972 года рождения, погиб пассажир 1988 года рождения, а пострадали пассажиры - мужчина 1992 года рождения и женщины 1965 и 1981 годов рождения.
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ПроисшествияКалининский районСаратовская областьLada Vesta
 
 
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