https://ria.ru/20240701/dtp-1956556080.html

В Саратовской области минивэн протаранил опору освещения

В Саратовской области минивэн протаранил опору освещения - РИА Новости, 01.07.2024

В Саратовской области минивэн протаранил опору освещения

Один человек погиб, еще четверо пострадали при столкновении минивэна с опорой освещения в Калининском районе Саратовской области, сообщил начальник управления... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T09:35

2024-07-01T09:35

2024-07-01T16:42

происшествия

калининский район

саратовская область

lada vesta

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САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали при столкновении минивэна с опорой освещения в Калининском районе Саратовской области, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале. "В 7.47 (6.47 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Калининском районе вблизи поворота на село Казачка водитель, управляя автомобилем Lada Largus, протаранил опору освещения. В результате ДТП один человек погиб и четверо пострадали. Пострадавших госпитализируют в больницу. Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавших и тело погибшего мужчины", - написал Юрин.Как уточнили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД, за рулем минивэна находился мужчина 1972 года рождения, погиб пассажир 1988 года рождения, а пострадали пассажиры - мужчина 1992 года рождения и женщины 1965 и 1981 годов рождения.

https://ria.ru/20240228/dtp-1929887585.html

калининский район

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, калининский район, саратовская область, lada vesta