В Саратовской области минивэн протаранил опору освещения
В Саратовской области при столкновении минивэна с опорой освещения погиб человек
© Фото : пресс-служба управления региональной безопасности правительства Саратовской областиНа месте ДТП в Калининском районе Саратовской области
На месте ДТП в Калининском районе Саратовской области
САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали при столкновении минивэна с опорой освещения в Калининском районе Саратовской области, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале.
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"В 7.47 (6.47 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Калининском районе вблизи поворота на село Казачка водитель, управляя автомобилем Lada Largus, протаранил опору освещения. В результате ДТП один человек погиб и четверо пострадали. Пострадавших госпитализируют в больницу. Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавших и тело погибшего мужчины", - написал Юрин.
Как уточнили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД, за рулем минивэна находился мужчина 1972 года рождения, погиб пассажир 1988 года рождения, а пострадали пассажиры - мужчина 1992 года рождения и женщины 1965 и 1981 годов рождения.
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