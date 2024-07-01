https://ria.ru/20240701/drony-1956538234.html

В "Ак Барсе" назвали способ по борьбе с морскими дронами

В "Ак Барсе" назвали способ по борьбе с морскими дронами - РИА Новости, 01.07.2024

В "Ак Барсе" назвали способ по борьбе с морскими дронами

Изучение вопросов борьбы против морских дронов на Черноморском флоте (ЧФ) привело к выводу, что нужно менять внутреннюю конструкцию корабля: проходы, коридоры,... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T03:25

2024-07-01T03:25

2024-07-01T05:43

украина

ренат мистахов

сергей сафронов (телеведущий)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837122385_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_0ae30b34727765ce155d22ebb26b3e81.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Изучение вопросов борьбы против морских дронов на Черноморском флоте (ЧФ) привело к выводу, что нужно менять внутреннюю конструкцию корабля: проходы, коридоры, размещение экипажа, заявил в интервью РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов. Черноморский флот неоднократно подвергался атакам морских дронов Украины. Удары наносились как по кораблям, так и по инфраструктуре. "Результаты вопросов, возникавших на Черноморском флоте, показали нам, что кардинально многое нужно изменить: по размещению, по коридорам, по проходам, по системам ПВО, артиллерии - зоны обстрела, углы обстрела и так далее", - сказал Мистахов. "Имея определенную связь с Черноморским флотом, имея корабли, которые мы проектируем, строим и поставляем на Черноморский флот и не только, конечно, мы тоже заинтересованы в том, чтобы обеспечить его безопасность, и по этой причине корабли, которые проектируются, мы их уже рассматриваем с учетом боевого применения. Жизнь показала, что надо учесть не только обеспечение вооружением, но и размещение личного состава, проходы, коридоры. Это позволит уменьшить потери", - добавил гендиректор "Ак Барса".

https://ria.ru/20240701/morskie_drony-1956537587.html

https://ria.ru/20240330/drony-1936801210.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, ренат мистахов, сергей сафронов (телеведущий), безопасность