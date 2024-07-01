https://ria.ru/20240701/drony-1956538234.html
В "Ак Барсе" назвали способ по борьбе с морскими дронами
В "Ак Барсе" назвали способ по борьбе с морскими дронами - РИА Новости, 01.07.2024
В "Ак Барсе" назвали способ по борьбе с морскими дронами
Изучение вопросов борьбы против морских дронов на Черноморском флоте (ЧФ) привело к выводу, что нужно менять внутреннюю конструкцию корабля: проходы, коридоры,... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T03:25
2024-07-01T03:25
2024-07-01T05:43
украина
ренат мистахов
сергей сафронов (телеведущий)
безопасность
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Изучение вопросов борьбы против морских дронов на Черноморском флоте (ЧФ) привело к выводу, что нужно менять внутреннюю конструкцию корабля: проходы, коридоры, размещение экипажа, заявил в интервью РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов. Черноморский флот неоднократно подвергался атакам морских дронов Украины. Удары наносились как по кораблям, так и по инфраструктуре. "Результаты вопросов, возникавших на Черноморском флоте, показали нам, что кардинально многое нужно изменить: по размещению, по коридорам, по проходам, по системам ПВО, артиллерии - зоны обстрела, углы обстрела и так далее", - сказал Мистахов. "Имея определенную связь с Черноморским флотом, имея корабли, которые мы проектируем, строим и поставляем на Черноморский флот и не только, конечно, мы тоже заинтересованы в том, чтобы обеспечить его безопасность, и по этой причине корабли, которые проектируются, мы их уже рассматриваем с учетом боевого применения. Жизнь показала, что надо учесть не только обеспечение вооружением, но и размещение личного состава, проходы, коридоры. Это позволит уменьшить потери", - добавил гендиректор "Ак Барса".
https://ria.ru/20240701/morskie_drony-1956537587.html
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украина, ренат мистахов, сергей сафронов (телеведущий), безопасность
Украина, Ренат Мистахов, Сергей Сафронов (телеведущий), Безопасность
В "Ак Барсе" назвали способ по борьбе с морскими дронами
Мистахов: для борьбы с морскими дронами нужно менять внутреннее строение корабля
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Изучение вопросов борьбы против морских дронов на Черноморском флоте (ЧФ) привело к выводу, что нужно менять внутреннюю конструкцию корабля: проходы, коридоры, размещение экипажа, заявил в интервью РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.
Черноморский флот неоднократно подвергался атакам морских дронов Украины
. Удары наносились как по кораблям, так и по инфраструктуре.
"Результаты вопросов, возникавших на Черноморском флоте, показали нам, что кардинально многое нужно изменить: по размещению, по коридорам, по проходам, по системам ПВО, артиллерии - зоны обстрела, углы обстрела и так далее", - сказал Мистахов.
"Имея определенную связь с Черноморским флотом, имея корабли, которые мы проектируем, строим и поставляем на Черноморский флот и не только, конечно, мы тоже заинтересованы в том, чтобы обеспечить его безопасность, и по этой причине корабли, которые проектируются, мы их уже рассматриваем с учетом боевого применения. Жизнь показала, что надо учесть не только обеспечение вооружением, но и размещение личного состава, проходы, коридоры. Это позволит уменьшить потери", - добавил гендиректор "Ак Барса".