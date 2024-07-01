Рейтинг@Mail.ru
В "Ак Барсе" назвали способ по борьбе с морскими дронами - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:25 01.07.2024 (обновлено: 05:43 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/drony-1956538234.html
В "Ак Барсе" назвали способ по борьбе с морскими дронами
В "Ак Барсе" назвали способ по борьбе с морскими дронами - РИА Новости, 01.07.2024
В "Ак Барсе" назвали способ по борьбе с морскими дронами
Изучение вопросов борьбы против морских дронов на Черноморском флоте (ЧФ) привело к выводу, что нужно менять внутреннюю конструкцию корабля: проходы, коридоры,... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T03:25
2024-07-01T05:43
украина
ренат мистахов
сергей сафронов (телеведущий)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837122385_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_0ae30b34727765ce155d22ebb26b3e81.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Изучение вопросов борьбы против морских дронов на Черноморском флоте (ЧФ) привело к выводу, что нужно менять внутреннюю конструкцию корабля: проходы, коридоры, размещение экипажа, заявил в интервью РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов. Черноморский флот неоднократно подвергался атакам морских дронов Украины. Удары наносились как по кораблям, так и по инфраструктуре. "Результаты вопросов, возникавших на Черноморском флоте, показали нам, что кардинально многое нужно изменить: по размещению, по коридорам, по проходам, по системам ПВО, артиллерии - зоны обстрела, углы обстрела и так далее", - сказал Мистахов. "Имея определенную связь с Черноморским флотом, имея корабли, которые мы проектируем, строим и поставляем на Черноморский флот и не только, конечно, мы тоже заинтересованы в том, чтобы обеспечить его безопасность, и по этой причине корабли, которые проектируются, мы их уже рассматриваем с учетом боевого применения. Жизнь показала, что надо учесть не только обеспечение вооружением, но и размещение личного состава, проходы, коридоры. Это позволит уменьшить потери", - добавил гендиректор "Ак Барса".
https://ria.ru/20240701/morskie_drony-1956537587.html
https://ria.ru/20240330/drony-1936801210.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837122385_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_3283409da75f6242ccc4a33c10891d28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, ренат мистахов, сергей сафронов (телеведущий), безопасность
Украина, Ренат Мистахов, Сергей Сафронов (телеведущий), Безопасность
В "Ак Барсе" назвали способ по борьбе с морскими дронами

Мистахов: для борьбы с морскими дронами нужно менять внутреннее строение корабля

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Корабли Черноморского флота. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Изучение вопросов борьбы против морских дронов на Черноморском флоте (ЧФ) привело к выводу, что нужно менять внутреннюю конструкцию корабля: проходы, коридоры, размещение экипажа, заявил в интервью РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.
Черноморский флот неоднократно подвергался атакам морских дронов Украины. Удары наносились как по кораблям, так и по инфраструктуре.
Малый ракетный корабль проекта 21631 Вышний Волочек на учениях Черноморского флота в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Корабелы "Ак Барса" изучают на ЧФ вопросы защиты экипажа в борьбе с дронами
03:05
"Результаты вопросов, возникавших на Черноморском флоте, показали нам, что кардинально многое нужно изменить: по размещению, по коридорам, по проходам, по системам ПВО, артиллерии - зоны обстрела, углы обстрела и так далее", - сказал Мистахов.
"Имея определенную связь с Черноморским флотом, имея корабли, которые мы проектируем, строим и поставляем на Черноморский флот и не только, конечно, мы тоже заинтересованы в том, чтобы обеспечить его безопасность, и по этой причине корабли, которые проектируются, мы их уже рассматриваем с учетом боевого применения. Жизнь показала, что надо учесть не только обеспечение вооружением, но и размещение личного состава, проходы, коридоры. Это позволит уменьшить потери", - добавил гендиректор "Ак Барса".
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Разработчик дронов рассказал о защите ЧФ от беспилотных катеров ВСУ
30 марта, 11:14
 
УкраинаРенат МистаховСергей Сафронов (телеведущий)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала