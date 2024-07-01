Рейтинг@Mail.ru
В Сибири инспектор ДПС запрыгнул в авто пьяного мужчины и задержал его - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 01.07.2024 (обновлено: 14:07 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/dps-1956624060.html
В Сибири инспектор ДПС запрыгнул в авто пьяного мужчины и задержал его
В Сибири инспектор ДПС запрыгнул в авто пьяного мужчины и задержал его - РИА Новости, 01.07.2024
В Сибири инспектор ДПС запрыгнул в авто пьяного мужчины и задержал его
Сотрудник ДПС запрыгнул в авто к пьяному водителю, который разъезжал на людном пляже на берегу Тубинского залива в Красноярском крае, и задержал его, сообщила... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:55
2024-07-01T14:07
происшествия
россия
красноярский край
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956627376_0:68:1433:874_1920x0_80_0_0_98e3fc368fe616c594161c7d0aa6ba9a.jpg
КРАСНОЯРСК, 1 июл – РИА Новости. Сотрудник ДПС запрыгнул в авто к пьяному водителю, который разъезжал на людном пляже на берегу Тубинского залива в Красноярском крае, и задержал его, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. "В дежурную часть МО МВД России "Минусинский" поступило сообщение о том, что по территории Потрошиловского бора на берегу Тубинского залива водитель с признаками опьянения совершает опасные маневры. Мои коллеги из Госавтоинспекции незамедлительно выехали на место. Сотрудники ДПС установили, что водитель, управляя транспортным средством Toyota Land Cruiser Prado, передвигается с высокой скоростью на пляже", - написала Волк. Экипаж ДПС потребовал остановить автомобиль, но мужчина проигнорировал все требования и начал скрываться от полицейских. Одному из правоохранителей удалось открыть заднюю дверь и запрыгнуть в движущийся внедорожник, а после остановить автомобиль и задержать водителя. Правонарушителем оказался 29-летний мужчина. Он пьяный управлял автомобилем, но проходить медицинское освидетельствование отказался. "В отношении лихача составлен ряд административных материалов, в том числе за неповиновение сотрудникам полиции. Минусинским городским судом мужчине назначен административный арест на пять суток, также ему грозит лишение водительского удостоверения от полутора до двух лет и штраф более 30 тысячи рублей. Транспортное средство госавтоинспекторы передали собственнице – супруге нарушителя", - заключила Волк.
https://ria.ru/20240626/peterburg-1955544749.html
https://ria.ru/20240412/zaderzhanie-1939490030.html
россия
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956627376_88:0:1343:941_1920x0_80_0_0_3beb45771197ef83015bcc302ed68efb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, красноярский край, ирина волк
Происшествия, Россия, Красноярский край, Ирина Волк
В Сибири инспектор ДПС запрыгнул в авто пьяного мужчины и задержал его

В Красноярском крае задержали пьяного водителя, разъезжавшего на людном пляже

Сотрудник ДПС на ходу запрыгивает в машину, чтобы остановить неадекватного водителя на пляже в Красноярском крае. Кадр видео
Сотрудник ДПС на ходу запрыгивает в машину, чтобы остановить неадекватного водителя на пляже в Красноярском крае. Кадр видео
Сотрудник ДПС на ходу запрыгивает в машину, чтобы остановить неадекватного водителя на пляже в Красноярском крае. Кадр видео
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 1 июл – РИА Новости. Сотрудник ДПС запрыгнул в авто к пьяному водителю, который разъезжал на людном пляже на берегу Тубинского залива в Красноярском крае, и задержал его, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
"В дежурную часть МО МВД России "Минусинский" поступило сообщение о том, что по территории Потрошиловского бора на берегу Тубинского залива водитель с признаками опьянения совершает опасные маневры. Мои коллеги из Госавтоинспекции незамедлительно выехали на место. Сотрудники ДПС установили, что водитель, управляя транспортным средством Toyota Land Cruiser Prado, передвигается с высокой скоростью на пляже", - написала Волк.
Погоня полиции Санкт-Петербурга за угнанной Газелью
Полиция Петербурга в ходе погони со стрельбой задержала угонщика
26 июня, 12:17
Экипаж ДПС потребовал остановить автомобиль, но мужчина проигнорировал все требования и начал скрываться от полицейских. Одному из правоохранителей удалось открыть заднюю дверь и запрыгнуть в движущийся внедорожник, а после остановить автомобиль и задержать водителя.
Правонарушителем оказался 29-летний мужчина. Он пьяный управлял автомобилем, но проходить медицинское освидетельствование отказался.
"В отношении лихача составлен ряд административных материалов, в том числе за неповиновение сотрудникам полиции. Минусинским городским судом мужчине назначен административный арест на пять суток, также ему грозит лишение водительского удостоверения от полутора до двух лет и штраф более 30 тысячи рублей. Транспортное средство госавтоинспекторы передали собственнице – супруге нарушителя", - заключила Волк.
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
В Приморье в ходе погони со стрельбой задержали пьяного водителя
12 апреля, 03:38
 
ПроисшествияРоссияКрасноярский крайИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала