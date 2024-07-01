https://ria.ru/20240701/dps-1956624060.html

В Сибири инспектор ДПС запрыгнул в авто пьяного мужчины и задержал его

В Сибири инспектор ДПС запрыгнул в авто пьяного мужчины и задержал его - РИА Новости, 01.07.2024

В Сибири инспектор ДПС запрыгнул в авто пьяного мужчины и задержал его

Сотрудник ДПС запрыгнул в авто к пьяному водителю, который разъезжал на людном пляже на берегу Тубинского залива в Красноярском крае, и задержал его, сообщила... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T13:55

2024-07-01T13:55

2024-07-01T14:07

происшествия

россия

красноярский край

ирина волк

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КРАСНОЯРСК, 1 июл – РИА Новости. Сотрудник ДПС запрыгнул в авто к пьяному водителю, который разъезжал на людном пляже на берегу Тубинского залива в Красноярском крае, и задержал его, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. "В дежурную часть МО МВД России "Минусинский" поступило сообщение о том, что по территории Потрошиловского бора на берегу Тубинского залива водитель с признаками опьянения совершает опасные маневры. Мои коллеги из Госавтоинспекции незамедлительно выехали на место. Сотрудники ДПС установили, что водитель, управляя транспортным средством Toyota Land Cruiser Prado, передвигается с высокой скоростью на пляже", - написала Волк. Экипаж ДПС потребовал остановить автомобиль, но мужчина проигнорировал все требования и начал скрываться от полицейских. Одному из правоохранителей удалось открыть заднюю дверь и запрыгнуть в движущийся внедорожник, а после остановить автомобиль и задержать водителя. Правонарушителем оказался 29-летний мужчина. Он пьяный управлял автомобилем, но проходить медицинское освидетельствование отказался. "В отношении лихача составлен ряд административных материалов, в том числе за неповиновение сотрудникам полиции. Минусинским городским судом мужчине назначен административный арест на пять суток, также ему грозит лишение водительского удостоверения от полутора до двух лет и штраф более 30 тысячи рублей. Транспортное средство госавтоинспекторы передали собственнице – супруге нарушителя", - заключила Волк.

https://ria.ru/20240626/peterburg-1955544749.html

https://ria.ru/20240412/zaderzhanie-1939490030.html

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происшествия, россия, красноярский край, ирина волк