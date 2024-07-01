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Многие сегодня ищут альтернативу доллару, заявил американский инвестор - РИА Новости, 01.07.2024
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05:51 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/dollar-1956541946.html
Многие сегодня ищут альтернативу доллару, заявил американский инвестор
Многие сегодня ищут альтернативу доллару, заявил американский инвестор - РИА Новости, 01.07.2024
Многие сегодня ищут альтернативу доллару, заявил американский инвестор
Многие люди ищут альтернативу доллару из-за огромной задолженности правительства США, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T05:51
2024-07-01T05:51
сша
россия
джим роджерс
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Многие люди ищут альтернативу доллару из-за огромной задолженности правительства США, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. "Что-нибудь возьмет верх над долларом в мире. Никакие валюты не держались на вершине вечно. Многие люди уже ищут что-то для конкуренции с долларом, потому что США являются крупнейшей страной-должником в мировой истории", - сообщил он агентству. По словам Роджерса, поиск альтернативы американскому доллару заставляет инвесторов все больше присматриваться к китайскому юаню, в том числе, из-за ограничений на инвестиции в Россию.
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сша, россия, джим роджерс
США, Россия, Джим Роджерс
Многие сегодня ищут альтернативу доллару, заявил американский инвестор

Американский инвестор Роджерс: многие ищут альтернативу доллару из-за долгов США

© AP Photo / Matt SlocumИзображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Matt Slocum
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Многие люди ищут альтернативу доллару из-за огромной задолженности правительства США, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
"Что-нибудь возьмет верх над долларом в мире. Никакие валюты не держались на вершине вечно. Многие люди уже ищут что-то для конкуренции с долларом, потому что США являются крупнейшей страной-должником в мировой истории", - сообщил он агентству.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Инвестор рассказал, когда США начнут печатать деньги
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По словам Роджерса, поиск альтернативы американскому доллару заставляет инвесторов все больше присматриваться к китайскому юаню, в том числе, из-за ограничений на инвестиции в Россию.
 
СШАРоссияДжим Роджерс
 
 
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