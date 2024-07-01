https://ria.ru/20240701/dollar-1956541946.html
Многие сегодня ищут альтернативу доллару, заявил американский инвестор
Многие сегодня ищут альтернативу доллару, заявил американский инвестор - РИА Новости, 01.07.2024
Многие сегодня ищут альтернативу доллару, заявил американский инвестор
Многие люди ищут альтернативу доллару из-за огромной задолженности правительства США, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T05:51
2024-07-01T05:51
2024-07-01T05:51
сша
россия
джим роджерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874920080_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_da2fcd452b40d24bb94fa307bfc50c20.jpg
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Многие люди ищут альтернативу доллару из-за огромной задолженности правительства США, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. "Что-нибудь возьмет верх над долларом в мире. Никакие валюты не держались на вершине вечно. Многие люди уже ищут что-то для конкуренции с долларом, потому что США являются крупнейшей страной-должником в мировой истории", - сообщил он агентству. По словам Роджерса, поиск альтернативы американскому доллару заставляет инвесторов все больше присматриваться к китайскому юаню, в том числе, из-за ограничений на инвестиции в Россию.
https://ria.ru/20240628/ekonomika-1956001678.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874920080_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_2859be27f7ad772d34bad7ceaf1a6912.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, джим роджерс
США, Россия, Джим Роджерс
Многие сегодня ищут альтернативу доллару, заявил американский инвестор
Американский инвестор Роджерс: многие ищут альтернативу доллару из-за долгов США