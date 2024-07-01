https://ria.ru/20240701/dollar-1956541946.html

Многие сегодня ищут альтернативу доллару, заявил американский инвестор

Многие сегодня ищут альтернативу доллару, заявил американский инвестор - РИА Новости, 01.07.2024

Многие сегодня ищут альтернативу доллару, заявил американский инвестор

Многие люди ищут альтернативу доллару из-за огромной задолженности правительства США, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T05:51

2024-07-01T05:51

2024-07-01T05:51

сша

россия

джим роджерс

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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Многие люди ищут альтернативу доллару из-за огромной задолженности правительства США, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. "Что-нибудь возьмет верх над долларом в мире. Никакие валюты не держались на вершине вечно. Многие люди уже ищут что-то для конкуренции с долларом, потому что США являются крупнейшей страной-должником в мировой истории", - сообщил он агентству. По словам Роджерса, поиск альтернативы американскому доллару заставляет инвесторов все больше присматриваться к китайскому юаню, в том числе, из-за ограничений на инвестиции в Россию.

https://ria.ru/20240628/ekonomika-1956001678.html

сша

россия

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сша, россия, джим роджерс