https://ria.ru/20240701/dokhody-1956527454.html

Названы регионы — лидеры по уровню доходов населения

Названы регионы — лидеры по уровню доходов населения - РИА Новости, 01.07.2024

Названы регионы — лидеры по уровню доходов населения

Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа лидируют в рейтинге по доходам населения среди регионов России по итогам 2023 года, замыкают список Ингушетия и... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T00:23

2024-07-01T00:23

2024-07-01T01:46

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа лидируют в рейтинге по доходам населения среди регионов России по итогам 2023 года, замыкают список Ингушетия и Карачаево-Черкессия, свидетельствует исследование РИА Новости*.Рост доходовРоссийская экономика в 2023 году показала динамичный рост, что отразилось и на благосостоянии россиян. Выросли заработные платы и доходы населения, снизилось число россиян, доходы которых ниже официального уровня бедности. Согласно данным Росстата, в 2023 году реальные денежные доходы населения выросли на 5,6%.Если сравнивать уровень доходов населения с ценами на товары и услуги, то в 2023 году также отмечался прогресс. Среднероссийский уровень соотношения медианных доходов (показатель, который условно делит всех жителей страны по материальному положению пополам, у половины доходы выше этого показателя, у другой половины — ниже) и стоимости фиксированного набора товаров в 2023 году составил 1,92 против 1,76 в предыдущем.Также важным показателем, характеризующим материальное положение населения, является уровень бедности, который в 2023 году снизился. По итогам 2023 года за чертой бедности (доходы ниже официальной границы бедности) проживало 8,5% россиян против 9% в 2022 году.Как отмечают эксперты, общероссийские цифры, как это часто бывает, скрывают за собой очень заметную дифференциацию в региональном разрезе. Согласно данным официальной статистики, разница в уровне медианных среднедушевых доходов у "богатых" и "бедных" регионов пятикратная (от 100,7 тысячи рублей в Чукотском автономном округе до 20,2 тысячи рублей в Республике Ингушетия). Таким образом, проблема материальной обеспеченности в некоторых регионах ощущается довольно остро.Для выявления межрегиональных различий эксперты РИА Новости подготовили шестой по счету рейтинг регионов по доходам населения. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте Федерации. Медианные доходы и стоимость фиксированного набора являются оценкой за 2023 год. Дополнительными показателями являются: доля населения за чертой бедности за 2023 год (доходы ниже регионального прожиточного минимума) и годовая динамика доли населения за чертой бедности. Источником данных для расчета являлся Росстат. В лидерах Север Лидером рейтинга с наибольшим значением медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, как и годом ранее, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе показатель медианных доходов к фиксированному набору составил 3,96. Второе место в рейтинге занимает еще один северный нефтегазовый регион — Ненецкий автономный округ со значением в 3,45. В целом эти два региона занимают первые места с достаточно с большим отрывом в течение многих лет, что обусловлено высокими заработными платами газовиков и нефтяников, поясняют составители рейтинга.Третье место по соотношению медианных доходов к стоимости набора товаров в текущем рейтинге занимает Чукотка с результатом 2,89. Также в первую пятерку вошли Магаданская область (2,87) и Москва (2,83).Среднероссийское значение анализируемого соотношения по итогам 2023 года составляет 1,92, а минимальное — 1,1. Таким образом, в лидирующих регионах среднестатистический житель может позволить себе приобрести примерно в 1,5-2 раза больше товаров или услуг, чем в среднем по стране. У 17 субъектов Федерации отношение медианных доходов к фиксированному набору превышает среднероссийское значение. У регионов из нижней части таблицы показатели отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора находятся на относительно низком уровне. У Ингушетии, которая занимает 85-е место в рейтинге, он составляет 1,1. Таким образом, среднестатистический житель этой республики примерно в 3,6 раза беднее жителя ЯНАО. У последних десяти регионов-аутсайдеров отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора находится в диапазоне 1,1-1,4.Снижение доли бедного населения В 2023 году был обновлен очередной минимум по доле людей, живущих за чертой бедности. Согласно данным Росстата, по итогам прошлого года за чертой бедности находилось 8,5% россиян. Локальный максимум по доле бедных россиян был в 2000 году — 29%. Таким образом, за последние 23 года ситуация с преодолением бедности заметно улучшилась, доля людей с низкими доходами сократилась более чем в три раза. При этом эксперты отмечают, что в региональном разрезе отличия очень существенные. В 39 регионах доля бедного населения составляет менее 10%, а в трех регионах — более 20%. Наиболее высокий уровень бедности отмечается в Ингушетии (27,7%), он втрое превышает среднероссийский уровень. Кроме того, есть регионы с высокими медианными доходами, но и с достаточно заметным уровнем бедности. Например, Якутия занимает 17-е место по отношению медианных доходов к фиксированному набору товаров и услуг, то есть в целом ее жителей можно отнести к обеспеченным, однако доля бедных здесь одна из самых высоких в стране (14%). Похожая ситуация в Коми — 20-е место в рейтинге, но доля бедных составляет 11,5%. Это свидетельствует о существенном уровне неравенства доходов жителей данных регионов. Наименьшая доля населения за чертой бедности отмечается в Ямало-Ненецком автономном округе и в Санкт-Петербурге, где бедных 3,6% и 4,4% населения соответственно. Далее идут Москва (4,5%) и Татарстан (4,6%), за ними — Чукотский автономный округ с результатом в 5,2%.При оценке уровня благосостояния населения достаточно важным фактором является динамика доли бедного населения. В среднем в России доля жителей за чертой бедности сократилась на 0,5 процентного пункта по сравнению с 2022 годом. По итогам прошлого года снижение доли населения за чертой бедности наблюдалось в 78 субъектах из 85 исследованных. При этом наибольшее снижение доли населения за чертой бедности в 2023 году отмечалось в Республике Тыва и Орловской области, оно составило 2,4 процентных пункта. Заметное снижение наблюдалось в основном в регионах с высокой долей бедного населения.По оценке экспертов РИА Новости, с учетом сохранения положительной динамики реальных доходов населения по итогам 2024 года уровень бедности покажет дальнейшее снижение.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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