https://ria.ru/20240701/deti-1956657514.html

Всех детей, обратившихся за медпомощью в лагере Пензы, выписали

Всех детей, обратившихся за медпомощью в лагере Пензы, выписали - РИА Новости, 01.07.2024

Всех детей, обратившихся за медпомощью в лагере Пензы, выписали

Все дети, обратившиеся за медицинской помощью в лагере в Пензе, выписаны из изолятора и вернулись в свои отряды, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T16:00

2024-07-01T16:00

2024-07-01T22:00

происшествия

пенза

россия

олег мельниченко

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Все дети, обратившиеся за медицинской помощью в лагере в Пензе, выписаны из изолятора и вернулись в свои отряды, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "Да, все", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, все ли дети выписаны из изолятора лагеря "Белка" и вернулись в свои отряды.Ранее прокуратура области сообщила, что 27-28 июня более 30 детей в детском оздоровительном центре "Белка" обратились за помощью медиков, начата прокурорская проверка. В ведомстве отметили, что ранее в лагере были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, но после вмешательства прокуратуры в учреждении с 23 июня с началом второй лагерной смены к работе приступил новый организатор питания. Губернатор Олег Мельниченко сообщил, что в изоляторе лагеря в субботу оставались четыре ребенка. Следователи начали процессуальную проверку. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Минздрав региона в Telegram-канале сообщил, что ведомство держит на контроле ситуацию по поводу желудочно-кишечного расстройства у детей в лагере "Белка". "В изоляторе детей нет, все, кто там был, в удовлетворительном состоянии вернулись в отряд. Медики продолжают ежедневно проводить осмотры. В целом, ситуацию по состоянию на 1 июля можно назвать спокойной", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240619/otravlenie-1954055245.html

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происшествия, пенза, россия, олег мельниченко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)