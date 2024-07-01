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СК возбудит дело после отравления детей в лагере в Пензе - РИА Новости, 01.07.2024
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15:00 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/deti-1956641478.html
СК возбудит дело после отравления детей в лагере в Пензе
СК возбудит дело после отравления детей в лагере в Пензе - РИА Новости, 01.07.2024
СК возбудит дело после отравления детей в лагере в Пензе
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению о массовом отравлении детей в лагере Пензы, где около 30 детей обратились... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T15:00
2024-07-01T15:00
происшествия
россия
пенза
пензенская область
александр бастрыкин
олег мельниченко
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению о массовом отравлении детей в лагере Пензы, где около 30 детей обратились за медицинской помощью после приема пищи в столовой, сообщил информационный центр ведомства в Telegram-канале. Ранее прокуратура области сообщила, что 27-28 июня более 30 детей в детском оздоровительном центре "Белка" обратились за помощью медиков, начата прокурорская проверка, в том числе организации питания в лагере. В ведомстве отметили, что ранее в лагере были выявлены "многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства", но после вмешательства прокуратуры в учреждении с 23 июня с началом второй лагерной смены к работе приступил новый организатор питания. По данным минздрава региона, состояние детей стабильное и не вызывает опасений. Губернатор Олег Мельниченко сообщил, что в изоляторе лагеря в субботу оставались четыре ребенка. Следователи начали процессуальную проверку. "В СМИ и социальной сети сообщается о массовом отравлении детей в лагере "Белка" в городе Пензе. 27 и 28 июня текущего года после приема пищи в столовой около 30 несовершеннолетних обратились за медицинской помощью с болями в животе. Часть из них помещена в специальный изолятор. Отмечается, что ранее в учреждении был выявлен факт несоблюдения эпидемиологических норм... Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", - говорится в сообщении. Уточняется, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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происшествия, россия, пенза, пензенская область, александр бастрыкин, олег мельниченко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пенза, Пензенская область, Александр Бастрыкин, Олег Мельниченко, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудит дело после отравления детей в лагере в Пензе

Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления детей в лагере в Пензе

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению о массовом отравлении детей в лагере Пензы, где около 30 детей обратились за медицинской помощью после приема пищи в столовой, сообщил информационный центр ведомства в Telegram-канале.
Ранее прокуратура области сообщила, что 27-28 июня более 30 детей в детском оздоровительном центре "Белка" обратились за помощью медиков, начата прокурорская проверка, в том числе организации питания в лагере. В ведомстве отметили, что ранее в лагере были выявлены "многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства", но после вмешательства прокуратуры в учреждении с 23 июня с началом второй лагерной смены к работе приступил новый организатор питания. По данным минздрава региона, состояние детей стабильное и не вызывает опасений. Губернатор Олег Мельниченко сообщил, что в изоляторе лагеря в субботу оставались четыре ребенка. Следователи начали процессуальную проверку.
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"В СМИ и социальной сети сообщается о массовом отравлении детей в лагере "Белка" в городе Пензе. 27 и 28 июня текущего года после приема пищи в столовой около 30 несовершеннолетних обратились за медицинской помощью с болями в животе. Часть из них помещена в специальный изолятор. Отмечается, что ранее в учреждении был выявлен факт несоблюдения эпидемиологических норм... Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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