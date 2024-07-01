https://ria.ru/20240701/deti-1956641478.html

СК возбудит дело после отравления детей в лагере в Пензе

СК возбудит дело после отравления детей в лагере в Пензе - РИА Новости, 01.07.2024

СК возбудит дело после отравления детей в лагере в Пензе

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению о массовом отравлении детей в лагере Пензы, где около 30 детей обратились... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T15:00

2024-07-01T15:00

2024-07-01T15:00

происшествия

россия

пенза

пензенская область

александр бастрыкин

олег мельниченко

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению о массовом отравлении детей в лагере Пензы, где около 30 детей обратились за медицинской помощью после приема пищи в столовой, сообщил информационный центр ведомства в Telegram-канале. Ранее прокуратура области сообщила, что 27-28 июня более 30 детей в детском оздоровительном центре "Белка" обратились за помощью медиков, начата прокурорская проверка, в том числе организации питания в лагере. В ведомстве отметили, что ранее в лагере были выявлены "многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства", но после вмешательства прокуратуры в учреждении с 23 июня с началом второй лагерной смены к работе приступил новый организатор питания. По данным минздрава региона, состояние детей стабильное и не вызывает опасений. Губернатор Олег Мельниченко сообщил, что в изоляторе лагеря в субботу оставались четыре ребенка. Следователи начали процессуальную проверку. "В СМИ и социальной сети сообщается о массовом отравлении детей в лагере "Белка" в городе Пензе. 27 и 28 июня текущего года после приема пищи в столовой около 30 несовершеннолетних обратились за медицинской помощью с болями в животе. Часть из них помещена в специальный изолятор. Отмечается, что ранее в учреждении был выявлен факт несоблюдения эпидемиологических норм... Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", - говорится в сообщении. Уточняется, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20240626/kursk-1955635370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, пенза, пензенская область, александр бастрыкин, олег мельниченко, следственный комитет россии (ск рф)