СК возбудит дело после отравления детей в лагере в Пензе
Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления детей в лагере в Пензе
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению о массовом отравлении детей в лагере Пензы, где около 30 детей обратились за медицинской помощью после приема пищи в столовой, сообщил информационный центр ведомства в Telegram-канале.
Ранее прокуратура области сообщила, что 27-28 июня более 30 детей в детском оздоровительном центре "Белка" обратились за помощью медиков, начата прокурорская проверка, в том числе организации питания в лагере. В ведомстве отметили, что ранее в лагере были выявлены "многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства", но после вмешательства прокуратуры в учреждении с 23 июня с началом второй лагерной смены к работе приступил новый организатор питания. По данным минздрава региона, состояние детей стабильное и не вызывает опасений. Губернатор Олег Мельниченко сообщил, что в изоляторе лагеря в субботу оставались четыре ребенка. Следователи начали процессуальную проверку.
"В СМИ и социальной сети сообщается о массовом отравлении детей в лагере "Белка" в городе Пензе. 27 и 28 июня текущего года после приема пищи в столовой около 30 несовершеннолетних обратились за медицинской помощью с болями в животе. Часть из них помещена в специальный изолятор. Отмечается, что ранее в учреждении был выявлен факт несоблюдения эпидемиологических норм... Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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